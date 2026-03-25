Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
Украина разрабатывает комплексную стратегию присутствия в Африке для усиления экспорта и дипломатической поддержки. Приоритетом является нейтрализация влияния рф.

Украина впервые разрабатывает комплексную стратегию расширения отношений и присутствия на Африканском континенте. Соответствующее межведомственное совещание провели на уровне руководства государства.

Украина расширяет свое присутствие на Африканском континенте и готовит новую стратегию влияния. Это не ситуативный шаг, а часть глобального переосмысления роли государства в мире. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Выход за пределы Европы - новая стратегия Украины

Украина традиционно ориентировалась на Европу и США, однако теперь пытается расширить свое присутствие в мире. Речь идет не только о дипломатии, а о формировании полноценной глобальной политики.

По словам эксперта, нынешний подход значительно отличается от предыдущих попыток.

Это не какой-то ситуативный шаг, а элемент стратегического переосмысления роли Украины в мире. Речь идет о выходе за пределы традиционной ориентации на Европу и Соединенные Штаты и формировании глобального присутствия

- объясняет Желиховский.

Он отмечает, что Украина и раньше пыталась работать с Африкой, но именно сейчас появилось более четкое понимание, какую роль государство может там играть и какие выгоды получить.

Политика и война - почему важна поддержка Африки

Одним из ключевых факторов является политическая поддержка Украины на международной арене. Африканские страны имеют значительное влияние в глобальных организациях, в частности в ООН.

Именно поэтому Киев заинтересован в том, чтобы эти государства не занимали нейтральную или пророссийскую позицию.

Африканские страны имеют значительный вес в международных организациях, и для Украины критически важно расширять круг тех, кто поддерживает нашу позицию по войне с россией. Это вопрос голосований, международного давления и общего политического контекста

- подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что россия активно работает на континенте, используя военное присутствие, политические связи и информационное влияние.

Игнорирование Африки означает, что мы оставляем это пространство под влиянием россии и ее партнеров. Украина должна работать там, чтобы нейтрализовать российскую пропаганду и доносить собственную позицию напрямую

- говорит Желиховский.

Конкуренция с россией и Китаем

Африка сегодня является одной из ключевых площадок глобального соперничества. Помимо россии, там активно присутствует Китай, который действует через инвестиции, кредиты и инфраструктурные проекты.

 Украина же пока только формирует свою нишу.

Глобальный юг - это то направление, на которое делают ставку россия и Китай. И Украина также должна занять там свою нишу и постепенно вытеснять их влияние

- отмечает эксперт.

Экономика и возможности - что может получить Украина

Помимо политики, Африка открывает для Украины значительные экономические перспективы. Речь идет об экспорте, инфраструктуре и даже военно-техническом сотрудничестве.

Африка - это рынок, который быстро растет. Для Украины это возможность усилить экспорт, в частности аграрной продукции, участвовать в строительстве инфраструктуры и развивать военно-техническое сотрудничество

- объясняет Желиховский.

Также он подчеркивает, что континент может быть важным для развития новых логистических маршрутов.

Военное измерение - Украина уже присутствует в Африке

Украина уже имеет и безопасное присутствие на Африканском континенте. Речь идет не только о контактах, но и о реальных операциях.

В частности, в 2023–2024 годах появлялась информация в иностранных СМИ о деятельности украинских спецслужб в Судане, где происходили столкновения с представителями российской ЧВК "Вагнер". Эксперт отмечает, что это логическое продолжение глобального противостояния.

Африка - это одна из ключевых площадок, где россия пытается усиливать свое влияние, в частности через военное присутствие. И Украина вынуждена реагировать, в том числе и в безопасном измерении

- объясняет Желиховский.

 По его словам, такие действия имеют не только тактическое, но и стратегическое значение.

Фактически мы видим, что противостояние с россией становится глобальным. И Африка в этом смысле - это еще один регион, где решается баланс влияния

- добавляет он.

Какие страны в фокусе

Украина уже имеет определенные связи со странами Северной Африки - в частности Алжиром, Марокко и Тунисом. В то же время стратегия предусматривает более широкий охват континента.

Важными являются страны Магриба - Ливия, Марокко, Алжир. Это крупные импортеры украинского зерна и одновременно логистические хабы между Европой, Африкой и Ближним Востоком

- отмечает эксперт.

Отдельно он выделяет Восточную Африку - Кению и Эфиопию, которые имеют вес в международных организациях.

Эфиопия, например, является местом расположения штаб-квартиры Африканского Союза. Это открывает дополнительные дипломатические возможности для Украины

- добавляет он.

В Западной Африке перспективными являются Нигерия, Сенегал и Гана - как крупные рынки и энергетические партнеры.

Сложное, но необходимое направление

Эксперт подчеркивает, что Африка - это сложный и неоднородный регион, где нужна системная политика, а не разовые шаги.

Украина раньше действовала там несистемно, из-за чего долгое время не имела достаточного дипломатического присутствия. Сейчас эта сеть расширяется, и это правильное направление

- говорит Желиховский.

Отдельное внимание он обращает на Южно-Африканскую Республику.

Это один из ключевых игроков континента. В то же время это сложный партнер, который имеет неоднозначную позицию по войне, но с ним нужно работать

- подытоживает эксперт.

Таким образом, активизация Украины в Африке является не только вопросом дипломатии, но и важным элементом глобальной борьбы за влияние, который напрямую связан с войной и позицией мира по отношению к Украине.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика