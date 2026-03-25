Американсько-український інвестфонд відбудови URIF вклав перші кошти в українські технології керування БпЛА

Київ • УНН

 • 3490 перегляди

Американсько-український фонд URIF інвестував у капітал компанії Sine Engineering. Кошти спрямують на розвиток систем радіозв'язку та навігації дронів.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови (URIF) у середу оголосив про затвердження своєї першої інвестиції, спрямованої на зміцнення безпеки України, підтримку галузі, яка стане опорою економіки України під час післявоєнної відбудови, та розширення доступу США та їхніх партнерів до перевірених на практиці передових технологій. Про це повідомляє Урядовий портал, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що спільна американсько-українська рада директорів схвалила інвестицію в акціонерний капітал компанії Sine Engineering (Sine), що спеціалізується на нових технологіях. Ця інвестиція сприятиме подальшому розвитку та інноваціям Sine у сфері систем радіокомунікаційного управління безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Sine постачає важливе апаратне та програмне забезпечення для БпЛА, яке забезпечує надійний зв’язок, навігацію та автономність у складних і небезпечних умовах.

Сьогоднішній день є ще однією важливою датою у просуванні історичної угоди, яку прем’єр-міністерка Свириденко та я підписали менш ніж рік тому з метою створення URIF, що надає нашій країні пряму зацікавленість у довгостроковому мирі та процвітанні України. Економіки як США, так і України отримають вигоду від цього нового інвестиційного партнерства. Схвалюючи першу інвестицію Фонду, ми демонструємо ринку та світу, що URIF відкритий до співпраці, стимулює інвестиції та виконує своє завдання щодо створення міцного фундаменту

- зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У свою чергу Свириденко підкреслила, що для України є пріоритетними проєкти, які залучають додаткові інвестиції та мають реальний вплив на економіку.

Фонд є частиною довгострокового партнерства зі Сполученими Штатами, яке поєднує інвестиції, технології та безпеку. Сьогоднішнє рішення є першим значним кроком у цьому напрямку. До ключових секторів належать енергетика, виробництво продукції подвійного призначення, розвиток інфраструктури та критично важливі мінерали

вказала глава українського уряду.

За словами генерального директора DFC Бена Блека, інвестиції в Україну "є ключовими для стабілізації регіону та сприятимуть економічній і національній безпеці обох наших країн".

Довідково

Інвестиція URIF закладає основу для нових інвестицій з боку приватного сектору США та партнерів, які зміцнять спроможність України до самооборони, дозволять масштабувати перевірені на практиці технології для американських клієнтів та стимулюватимуть подальший розвиток безпілотних літальних апаратів.

Інвестиція також створює передумови для подальших інновацій компанії Sine у сфері технологій БпЛА, що є життєво важливими для забезпечення безпеки України сьогодні, а також відкриває нові можливості для широкого комерційного застосування під час післявоєнної відбудови, включаючи картографування сільськогосподарських угідь, інспекцію промислових об’єктів, а також застосування у сфері транспорту та логістики.

Рішення Фонду є його першою інвестицією з моменту створення у квітні 2025 року. Фонд визначає та проводить комплексну перевірку низки стратегічних проєктів з метою ухвалення остаточних інвестиційних рішень у 2026 році.

Нагадаємо

Україна працює з партнерами у Європі для масштабування спільних проєктів із виробництва зброї, передусім дронів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, а також анонсував нові домовленості.

