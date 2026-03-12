Україна очікує від США схвалення великої угоди про виробництво дронів - Зеленський
Володимир Зеленський закликав Білий дім підписати документ про спільне виробництво БПЛА. Президент також наголосив на важливості повної відмови від російських енергоресурсів.
Україна має бажання підписати велику угоду із США про виробництво дронів, але для цього потрібне схвалення Білого дому. Про це в інтерв'ю редактору німецької версії Politico Гордону Репінському заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
За словами глави держави, йшлось про різні типи дронів і протиповітряну оборону. Вони працюють як єдина система і можуть захищати від сотень або тисяч іранських "шахедів" і ракет.
У нас ще не було нагоди підписати цей документ. Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході
Також Зеленський висловився про закупівлю країнами Заходу російських енергоресурсів. За його словами, якщо США і Європа не купуватимуть російську нафту й газ, а тиск на росію буде сильним і чітким, війна закінчиться якомога швидше.
Інакше це триватиме довше, ніж ми передбачаємо. Нормальні люди справді хочуть, щоб це закінчилося завтра - або вчора, як ми кажемо. Але в будь-якому разі, росія не має достатньо сил, щоб окупувати нас. Просто не має
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне миру на справедливих умовах як інструменту для припинення війни та збереження життів. Водночас жодних підстав говорити про дружбу з російським диктатором володимиром путіним немає.