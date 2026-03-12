Україна очікує від США схвалення великої угоди про виробництво дронів - Зеленський

Україна має бажання підписати велику угоду із США про виробництво дронів, але для цього потрібне схвалення Білого дому. Про це в інтерв'ю редактору німецької версії Politico Гордону Репінському заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, йшлось про різні типи дронів і протиповітряну оборону. Вони працюють як єдина система і можуть захищати від сотень або тисяч іранських "шахедів" і ракет.

У нас ще не було нагоди підписати цей документ. Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході - заявив Президент.

Також Зеленський висловився про закупівлю країнами Заходу російських енергоресурсів. За його словами, якщо США і Європа не купуватимуть російську нафту й газ, а тиск на росію буде сильним і чітким, війна закінчиться якомога швидше.

Інакше це триватиме довше, ніж ми передбачаємо. Нормальні люди справді хочуть, щоб це закінчилося завтра - або вчора, як ми кажемо. Але в будь-якому разі, росія не має достатньо сил, щоб окупувати нас. Просто не має - заявив глава держави.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне миру на справедливих умовах як інструменту для припинення війни та збереження життів. Водночас жодних підстав говорити про дружбу з російським диктатором володимиром путіним немає.