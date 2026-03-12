Україна очікує від США схвалення великої угоди про виробництво дронів - Зеленський

$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
11:13 • 32 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 7776 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 20282 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 31796 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 49118 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 49765 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 40427 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 43939 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37170 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39809 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 8440 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 10199 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 11018 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк05:41 • 27732 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 13548 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 7928 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 38719 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 43385 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 47018 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 78293 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Оксен Лісовий
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Ірак
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 33439 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 22750 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 22282 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 24307 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 36379 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
BFM TV

Україна очікує від США схвалення великої угоди про виробництво дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 1750 перегляди

Володимир Зеленський закликав Білий дім підписати документ про спільне виробництво БПЛА. Президент також наголосив на важливості повної відмови від російських енергоресурсів.

Україна очікує від США схвалення великої угоди про виробництво дронів - Зеленський

Україна має бажання підписати велику угоду із США про виробництво дронів, але для цього потрібне схвалення Білого дому. Про це в інтерв'ю редактору німецької версії Politico Гордону Репінському заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, йшлось про різні типи дронів і протиповітряну оборону. Вони працюють як єдина система і можуть захищати від сотень або тисяч іранських "шахедів" і ракет.

У нас ще не було нагоди підписати цей документ. Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході

- заявив Президент.

Також Зеленський висловився про закупівлю країнами Заходу російських енергоресурсів. За його словами, якщо США і Європа не купуватимуть російську нафту й газ, а тиск на росію буде сильним і чітким, війна закінчиться якомога швидше.

Інакше це триватиме довше, ніж ми передбачаємо. Нормальні люди справді хочуть, щоб це закінчилося завтра - або вчора, як ми кажемо. Але в будь-якому разі, росія не має достатньо сил, щоб окупувати нас. Просто не має

- заявив глава держави.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне миру на справедливих умовах як інструменту для припинення війни та збереження життів. Водночас жодних підстав говорити про дружбу з російським диктатором володимиром путіним немає.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна