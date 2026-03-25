Американско-украинский инвестфонд восстановления URIF вложил первые средства в украинские технологии управления БПЛА

18:28 • 8552 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 18827 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 45002 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 52656 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 44809 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 56004 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 73065 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 60418 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57204 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55268 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украину ожидает похолодание после мартовского тепла - синоптик назвала сроки25 марта, 13:00 • 7116 просмотра
Иран получил план прекращения огня от США - AP25 марта, 14:20 • 4422 просмотра
TikTok и X заявляют о своей "нейтральности" относительно запрета соцсетей для детей - СМИ25 марта, 14:39 • 4196 просмотра
Иран отклонил план США по прекращению огня и выдвинул свои условия25 марта, 14:50 • 17554 просмотра
Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США19:38 • 5416 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 45002 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 52656 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 39747 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 45076 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 46529 просмотра
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 23850 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 60307 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 36880 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 66243 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 66594 просмотра
Американско-украинский инвестфонд восстановления URIF вложил первые средства в украинские технологии управления БПЛА

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Американско-украинский фонд URIF инвестировал в капитал компании Sine Engineering. Средства будут направлены на развитие систем радиосвязи и навигации дронов.

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления (URIF) в среду объявил об утверждении своей первой инвестиции, направленной на укрепление безопасности Украины, поддержку отрасли, которая станет опорой экономики Украины во время послевоенного восстановления, и расширение доступа США и их партнеров к проверенным на практике передовым технологиям. Об этом сообщает Правительственный портал, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что совместный американо-украинский совет директоров одобрил инвестицию в акционерный капитал компании Sine Engineering (Sine), специализирующейся на новых технологиях. Эта инвестиция будет способствовать дальнейшему развитию и инновациям Sine в сфере систем радиокоммуникационного управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Sine поставляет важное аппаратное и программное обеспечение для БПЛА, которое обеспечивает надежную связь, навигацию и автономность в сложных и опасных условиях.

Сегодняшний день является еще одной важной датой в продвижении исторического соглашения, которое премьер-министр Свириденко и я подписали менее года назад с целью создания URIF, что предоставляет нашей стране прямую заинтересованность в долгосрочном мире и процветании Украины. Экономики как США, так и Украины получат выгоду от этого нового инвестиционного партнерства. Одобряя первую инвестицию Фонда, мы демонстрируем рынку и миру, что URIF открыт к сотрудничеству, стимулирует инвестиции и выполняет свою задачу по созданию прочного фундамента

- отметил министр финансов США Скотт Бессент.

В свою очередь Свириденко подчеркнула, что для Украины приоритетными являются проекты, которые привлекают дополнительные инвестиции и имеют реальное влияние на экономику.

Фонд является частью долгосрочного партнерства с Соединенными Штатами, которое объединяет инвестиции, технологии и безопасность. Сегодняшнее решение является первым значительным шагом в этом направлении. К ключевым секторам относятся энергетика, производство продукции двойного назначения, развитие инфраструктуры и критически важные минералы

указала глава украинского правительства.

По словам генерального директора DFC Бена Блэка, инвестиции в Украину "являются ключевыми для стабилизации региона и будут способствовать экономической и национальной безопасности обеих наших стран".

Украина расширяет совместное производство дронов с рядом стран Европы - Зеленский20.03.26, 16:41 • 4624 просмотра

Справка

Инвестиция URIF закладывает основу для новых инвестиций со стороны частного сектора США и партнеров, которые укрепят способность Украины к самообороне, позволят масштабировать проверенные на практике технологии для американских клиентов и будут стимулировать дальнейшее развитие беспилотных летательных аппаратов.

Инвестиция также создает предпосылки для дальнейших инноваций компании Sine в сфере технологий БПЛА, которые жизненно важны для обеспечения безопасности Украины сегодня, а также открывает новые возможности для широкого коммерческого применения во время послевоенного восстановления, включая картографирование сельскохозяйственных угодий, инспекцию промышленных объектов, а также применение в сфере транспорта и логистики.

Решение Фонда является его первой инвестицией с момента создания в апреле 2025 года. Фонд определяет и проводит комплексную проверку ряда стратегических проектов с целью принятия окончательных инвестиционных решений в 2026 году.

Напомним

Украина работает с партнерами в Европе для масштабирования совместных проектов по производству оружия, прежде всего дронов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, а также анонсировал новые договоренности.

Украина ожидает от США одобрения крупной сделки о производстве дронов - Зеленский12.03.26, 12:16 • 5887 просмотров

