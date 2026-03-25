Американско-украинский инвестфонд восстановления URIF вложил первые средства в украинские технологии управления БПЛА

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления (URIF) в среду объявил об утверждении своей первой инвестиции, направленной на укрепление безопасности Украины, поддержку отрасли, которая станет опорой экономики Украины во время послевоенного восстановления, и расширение доступа США и их партнеров к проверенным на практике передовым технологиям. Об этом сообщает Правительственный портал, информирует УНН.

Отмечается, что совместный американо-украинский совет директоров одобрил инвестицию в акционерный капитал компании Sine Engineering (Sine), специализирующейся на новых технологиях. Эта инвестиция будет способствовать дальнейшему развитию и инновациям Sine в сфере систем радиокоммуникационного управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Sine поставляет важное аппаратное и программное обеспечение для БПЛА, которое обеспечивает надежную связь, навигацию и автономность в сложных и опасных условиях.

Сегодняшний день является еще одной важной датой в продвижении исторического соглашения, которое премьер-министр Свириденко и я подписали менее года назад с целью создания URIF, что предоставляет нашей стране прямую заинтересованность в долгосрочном мире и процветании Украины. Экономики как США, так и Украины получат выгоду от этого нового инвестиционного партнерства. Одобряя первую инвестицию Фонда, мы демонстрируем рынку и миру, что URIF открыт к сотрудничеству, стимулирует инвестиции и выполняет свою задачу по созданию прочного фундамента - отметил министр финансов США Скотт Бессент.

В свою очередь Свириденко подчеркнула, что для Украины приоритетными являются проекты, которые привлекают дополнительные инвестиции и имеют реальное влияние на экономику.

Фонд является частью долгосрочного партнерства с Соединенными Штатами, которое объединяет инвестиции, технологии и безопасность. Сегодняшнее решение является первым значительным шагом в этом направлении. К ключевым секторам относятся энергетика, производство продукции двойного назначения, развитие инфраструктуры и критически важные минералы указала глава украинского правительства.

По словам генерального директора DFC Бена Блэка, инвестиции в Украину "являются ключевыми для стабилизации региона и будут способствовать экономической и национальной безопасности обеих наших стран".

Инвестиция URIF закладывает основу для новых инвестиций со стороны частного сектора США и партнеров, которые укрепят способность Украины к самообороне, позволят масштабировать проверенные на практике технологии для американских клиентов и будут стимулировать дальнейшее развитие беспилотных летательных аппаратов.

Инвестиция также создает предпосылки для дальнейших инноваций компании Sine в сфере технологий БПЛА, которые жизненно важны для обеспечения безопасности Украины сегодня, а также открывает новые возможности для широкого коммерческого применения во время послевоенного восстановления, включая картографирование сельскохозяйственных угодий, инспекцию промышленных объектов, а также применение в сфере транспорта и логистики.

Решение Фонда является его первой инвестицией с момента создания в апреле 2025 года. Фонд определяет и проводит комплексную проверку ряда стратегических проектов с целью принятия окончательных инвестиционных решений в 2026 году.

