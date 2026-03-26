Курс валют на 26 березня: долар та євро синхронно дешевшають
Київ • УНН
Нацбанк знизив офіційний курс долара до 43,87 грн, а євро до 50,85 грн. На міжбанку торги проходять у межах 43,84-43,87 грн за долар.
Станом на четвер, 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,87 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,92 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,85. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,8722 грн (-5 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,8523 грн (-5 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9069 грн. (0 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 43,67-44,15 грн, євро за 50,60-51,25 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,84-43,87 грн/дол. та 50,80-50,83 грн/євро.
Нагадаємо
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%, відтерміновуючи подальше пом’якшення процентної політики.
