Курс валют на 26 березня: долар та євро синхронно дешевшають

25 березня, 18:28
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
25 березня, 16:27
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
25 березня, 13:06
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
24 березня, 18:26
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
24 березня, 16:18
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Археологи знайшли останки легендарного д’Артаньяна - ЗМІ25 березня, 21:14 • 14404 перегляди
Латвія вручила ноту протесту представнику рф через порушення повітряного простору дроном25 березня, 21:35 • 8724 перегляди
Пожежа на промотурі "Гра в хованки 2" у Le Bristol Paris - евакуйовано 400 людейPhoto25 березня, 22:32 • 6920 перегляди
США розпочнуть наземну операцію в Ірані найближчим часом - ЗМІ26 березня, 00:18 • 7916 перегляди
Єльський університет: "газпром" та "роснефть" фінансували депортацію тисяч українських дітей до рф02:14 • 10866 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 60788 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 44050 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів25 березня, 11:24 • 49166 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути25 березня, 11:09 • 50222 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 25772 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 62327 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 38570 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 67797 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 68224 перегляди
Курс валют на 26 березня: долар та євро синхронно дешевшають

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Нацбанк знизив офіційний курс долара до 43,87 грн, а євро до 50,85 грн. На міжбанку торги проходять у межах 43,84-43,87 грн за долар.

Станом на четвер, 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,87 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,92 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,85. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Офіційний курс долара становить: 43,8722 грн (-5 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,8523 грн (-5 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9069 грн. (0 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 43,67-44,15 грн, євро за 50,60-51,25 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,84-43,87 грн/дол. та 50,80-50,83 грн/євро.

      Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%, відтерміновуючи подальше пом’якшення процентної політики.

      Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн23.03.26, 18:59 • 59216 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України