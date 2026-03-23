Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Київ • УНН
Експерт Віктор Гальчинський назвав поточний курс стабілізацією та застеріг від ризиків через війну. Справжній ріст почнеться після позначки 80 тисяч.
Біткоїн демонструє ознаки відновлення після періоду падіння, однак говорити про стабільне зростання поки зарано. Ринок криптовалют залишається чутливим до глобальних ризиків, зокрема воєнних конфліктів. Про це в коментарі для УНН розповів фінансист Віктор Гальчинський.
Це ще не ріст, а лише стабілізація
Попри незначне підвищення курсу, експерт застерігає від надмірного оптимізму. Поточні коливання - це радше баланс між попитом і продажами, ніж впевнений рух вгору. На його думку, справжнє відновлення можна буде фіксувати лише після проходження ключових психологічних рівнів.
Зараз це не ріст, а стабілізація. Діапазон 68–72 тисячі доларів - це, умовно, стримування і противаги. Є ті, хто заходить, і ті, хто виходить. Якщо біткоїн проб’є 80 тисяч і піде далі до 90 - тоді можна буде говорити про реальне зростання
Він також нагадав, що історично криптовалюта вже демонструвала значно вищі значення.
Максимально він доходив до приблизно 120+ тисяч доларів. Тому поточні цифри - це ще далеко не пік
Війна змінює поведінку інвесторів
Воєнні конфлікти, зокрема на Близькому Сході, безпосередньо впливають на крипторинок. У періоди загострення інвестори спочатку виходять із ризикових активів, але згодом частково повертаються, шукаючи альтернативні способи збереження коштів.
Біткоїн у цьому контексті іноді сприймається як "цифрове золото", але ця роль є нестабільною.
Спочатку було падіння, бо багато хто виходив із цього активу. А зараз частина інвесторів знову шукає умовну "тиху гавань" і повертається. Але проблема в тому, що ця гавань не є тихою
Чому біткоїн - це не зовсім "захист"
На відміну від традиційних активів, криптовалюти мають власні ризики, які посилюються під час глобальної нестабільності. Йдеться не лише про волатильність, а й про технологічну залежність.
Біткоїн критично залежить від електроенергії, інфраструктури дата-центрів і стабільності інтернету - а саме ці елементи можуть страждати під час воєн.
Біткоїн залежить від електроенергії, від дата-центрів, від інфраструктури. Це не фізичний актив, який можна просто взяти і зберегти. І в умовах війни ці ризики тільки зростають
Високий ризик і спекулятивний характер
Гальчинський підкреслює, що крипторинок залишається високоризиковим середовищем, де важливо чітко розуміти свої фінансові можливості. Інвестиції в біткоїн можуть бути виправдані лише за умови готовності до втрат.
Це високоризикова історія. Якщо заходити в біткоїн - то тільки з тими грошима, які ви готові списати, якщо щось піде не так. Якщо ви це розумієте як гру - тоді так, можна заходити
Чому люди все одно купують
Попри ризики, біткоїн зберігає свою привабливість. Його використовують як для інвестицій, так і для транзакцій, зокрема там, де важлива швидкість або умовна анонімність.
Саме ця подвійна функція підтримує інтерес до криптовалюти навіть у кризові періоди.
Є ті, хто заходить у біткоїн як у спосіб збереження коштів, а є ті, хто використовує його для транзакцій. Це і формує попит, який зараз частково врівноважує ринок
Таким чином, нинішнє зростання біткоїна є радше сигналом стабілізації, ніж початком нового буму. Подальша динаміка залежатиме як від глобальної безпеки, так і від готовності інвесторів ризикувати в умовах невизначеності.
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза07.02.26, 12:00 • 33845 переглядiв