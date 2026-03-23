Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн

Биткойн демонстрирует признаки восстановления после периода падения, однако говорить о стабильном росте пока рано. Рынок криптовалют остается чувствительным к глобальным рискам, в частности военным конфликтам. Об этом в комментарии для УНН рассказал финансист Виктор Гальчинский.

Это еще не рост, а лишь стабилизация

Несмотря на незначительное повышение курса, эксперт предостерегает от чрезмерного оптимизма. Текущие колебания – это скорее баланс между спросом и продажами, чем уверенное движение вверх. По его мнению, настоящее восстановление можно будет фиксировать только после прохождения ключевых психологических уровней.

Сейчас это не рост, а стабилизация. Диапазон 68–72 тысячи долларов – это, условно, сдерживание и противовесы. Есть те, кто заходит, и те, кто выходит. Если биткойн пробьет 80 тысяч и пойдет дальше до 90 – тогда можно будет говорить о реальном росте - отметил Гальчинский.

Он также напомнил, что исторически криптовалюта уже демонстрировала значительно более высокие значения.

Максимально он доходил до примерно 120+ тысяч долларов. Поэтому текущие цифры – это еще далеко не пик - добавил эксперт.

Война меняет поведение инвесторов

Военные конфликты, в частности на Ближнем Востоке, непосредственно влияют на крипторынок. В периоды обострения инвесторы сначала выходят из рисковых активов, но впоследствии частично возвращаются, ища альтернативные способы сохранения средств.

Биткойн в этом контексте иногда воспринимается как "цифровое золото", но эта роль нестабильна.

Сначала было падение, потому что многие выходили из этого актива. А сейчас часть инвесторов снова ищет условную "тихую гавань" и возвращается. Но проблема в том, что эта гавань не является тихой - пояснил Гальчинский.

Почему биткойн – это не совсем "защита"

В отличие от традиционных активов, криптовалюты имеют собственные риски, которые усиливаются во время глобальной нестабильности. Речь идет не только о волатильности, но и о технологической зависимости.

Биткойн критически зависит от электроэнергии, инфраструктуры дата-центров и стабильности интернета – а именно эти элементы могут страдать во время войн.

Биткойн зависит от электроэнергии, от дата-центров, от инфраструктуры. Это не физический актив, который можно просто взять и сохранить. И в условиях войны эти риски только растут - отметил эксперт.

Высокий риск и спекулятивный характер

Гальчинский подчеркивает, что крипторынок остается высокорисковой средой, где важно четко понимать свои финансовые возможности. Инвестиции в биткойн могут быть оправданы только при условии готовности к потерям.

Это высокорисковая история. Если заходить в биткойн – то только с теми деньгами, которые вы готовы списать, если что-то пойдет не так. Если вы это понимаете как игру – тогда да, можно заходить - пояснил он.

Почему люди все равно покупают

Несмотря на риски, биткойн сохраняет свою привлекательность. Его используют как для инвестиций, так и для транзакций, в частности там, где важна скорость или условная анонимность.

Именно эта двойная функция поддерживает интерес к криптовалюте даже в кризисные периоды.

Есть те, кто заходит в биткойн как в способ сохранения средств, а есть те, кто использует его для транзакций. Это и формирует спрос, который сейчас частично уравновешивает рынок - подытожил Гальчинский.

Таким образом, нынешний рост биткойна является скорее сигналом стабилизации, чем началом нового бума. Дальнейшая динамика будет зависеть как от глобальной безопасности, так и от готовности инвесторов рисковать в условиях неопределенности.

