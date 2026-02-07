$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 58 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
06:00 • 9472 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 23169 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 37539 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 32615 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 28026 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 36217 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15258 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 36279 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18485 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
89%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рфPhoto7 лютого, 00:38 • 16426 перегляди
російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"7 лютого, 01:46 • 5844 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині7 лютого, 04:07 • 10782 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України04:30 • 19566 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 11187 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 11267 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 36223 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 34244 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 36282 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 46668 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Вінниця
Харків
Вінницька область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 10715 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 24816 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 27345 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 36390 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 39454 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Starlink

Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У лютому 2026 року біткоїн впав до $63 000, а крипторинок втратив $2 трлн капіталізації з жовтня 2025 року. Це спричинило падіння акцій компаній з великими крипторезервами та посилило нервозність на фондових майданчиках.

Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза

Біткоїн у лютому опустився до 63 000 доларів, а крипторинок від жовтня 2025-го втратив близько 2 трлн доларів капіталізації, потягнувши за собою акції компаній із великими крипторезервами та посиливши нервозність на фондових майданчиках. На тлі жорсткіших очікувань щодо політики ФРС, регуляторних сигналів із ключових юрисдикцій і масового відтоку коштів із криптофондів індустрія входить у фазу "криптозими" та змушена перераховувати ризики, від майнерів до публічних компаній і політично чутливих проєктів.

Що відбувається на ринку віртуальної валюти, чи стане нещодавнє падіння початком кінця криптогрошей та на що очікувати інвесторам - читайте у матеріалі УНН.

Глобальний ризик та ФРС: макроекономічні фактори падіння біткоїна

Падіння біткоїна до 63 тис. доларів у лютому 2026 року наполовину від піку було зумовлене різким погіршенням "апетиту до ризику" на світових ринках.

Наприкінці 2025 року провідні фондові індекси США почали втрачати позиції на тлі побоювань щодо перегрітого технологічного сектора (зокрема, можливого бульбашкового росту акцій штучного інтелекту). Криптовалюти, тісніше інтегровані з глобальними ринками, відреагували синхронним спадом.

Додатковий тиск спричинила монетарна політика США. Президент Дональд Трамп висунув Кевіна Варша на посаду голови Федерального резерву, що сигналізує про жорсткішу кредитно-грошову політику. Ринки "злякалися яструба" - очікування, що ФРС скоротить баланс і не надаватиме ліквідності, стали одним із чинників розпродажу криптоактивів.

Регуляторні ініціативи та ринкові правила

На динаміку вплинули і зміни у регуляторному середовищі. Адміністрація Трампа декларувала підтримку криптоіндустрії, але фактична відсутність нових правил насторожила спостерігачів. Деякі політики в США закидають команді Трампа конфлікт інтересів і надмірну м’якість у регулюванні, особливо після новин про значні іноземні інвестиції в криптопроєкти, пов’язані з його родиною.

Тим часом інші країни, навпаки, посилили нагляд. Китай у лютому 2026 оголосив про черговий крок проти криптовалют. Зокрема, заборонив випуск стейблкоїнів, прив’язаних до юаня, без дозволу держави. Це продовжує серію жорстких дій Пекіна, які раніше вже призводили до обвалів ринку. Подібні ініціативи посилюють невизначеність і стримують приплив капіталу в криптовалютний сектор.

Настрої інвесторів: від ейфорії до капітуляції

Різкий розворот курсу біткоїна від історичного максимуму $126 тис (жовтень 2025) до теперішніх рівнів супроводжується зміною настроїв від ейфорії до паніки.

На піку панували сміливі прогнози (деякі банки очікували зростання до 150 - 200 тис. доларів), але вже на початку 2026 року ринок увійшов у фазу "повної капітуляції". Інвестори масово фіксують збитки і виходять з позицій, що ще більше тисне на ціну. Аналітики відзначають, що це не короткочасна корекція, а триваліший період перезавантаження ринку, який може тривати місяцями.

Крім того, довіра традиційних учасників підривається. За даними Deutsche Bank, із криптовалютних фондів і біржових фондів (ETF) від жовтня 2025 щомісяця виводилися мільярди доларів, що свідчить про зростання песимізму серед інституційних інвесторів. Внаслідок таких шоків учасники ринку перейшли в оборону, різко скоротивши попит на ризикові активи.

Роль великих гравців та "китів"

Дії великих власників криптоактивів поглибили масштаб падіння. У період зростання 2024 - 2025 багато публічних компаній, наслідуючи приклад MicroStrategy, накопичували біткоїни у резервах. Однак із початком спаду ці ходлери почали зазнавати величезних паперових збитків і втрачати капіталізацію.

Компанія MicroStrategy, що була флагманом тренду, втратила близько 76% вартості акцій від свого піку за пів року. Інші корпоративні інвестори в BTC у США, Європі та Азії також просіли двозначними процентами.

Великі приватні власники ("кити") могли провокувати додаткові коливання, фіксуючи прибутки на вершинах ринку. Нині ж ринок стурбований потенційними проблемами майнерів: якщо ціна довше залишатиметься низькою, майнінгові компанії можуть бути змушені продавати видобуті монети, щоб покрити витрати. Це загрожує новою хвилею пропозиції та новим витком падіння. Таким чином, розворот великих гравців від скуповування до продажу став однією з рушійних сил нинішнього обвалу.

60 - 63 тис. доларів за біткоїн це ще не дно: економіст про сценарії падіння і що буде далі

Падіння біткоїна до рівнів близько 60 – 63 тис. доларів у лютому знову підсвітило стару проблему крипторинку: він живе не стільки на економічних підвалинах, скільки на наративах, очікуваннях і страху проґавити останній шанс розбагатіти.

В ексклюзивному коментарі для УНН економіст і міжнародний експерт Ігор Гарбарук називає ситуацію не випадковістю, а закономірністю.

Це абсолютно системна ситуація, системний момент. Криптовалюта – це достатньо ефемерний продукт, який ні проконтролювати, ні якось осягнути фактично неможливо

 - заявив він.

У цій рамці просідання цін сприймається як наслідок зміни інформаційної температури.

На думку спікера УНН, крипторинок дуже залежний від інформаційного фону. І поки в інфополі домінує оптимістичний тон, гроші "заходять", котирування зростають, а ефемерність активу маскується хайпом. Коли ж у стрічці новин стає більше негативу і ризиків, ефект працює у зворотний бік.

Окремо економіст акцентує на відсутності системи запобіжників.

Реальне існування системи контролю ризиків на криптовалютному ринку… її немає фізично. Вона просто відсутня

- каже Гарбарук.

Для інвестора це означає неприємну річ: у традиційних фінансах ризики хоча б намагаються вимірювати, у крипті часто навіть немає спільної мови, щоб домовитися, що вважати нормою волатильності.

Співрозмовник УНН також прив’язує поточну фазу падіння до ширших подій, які відбулися у США.

Усі події з тиском на Європу… Канада, Мексика…вони далися взнаки. (Крім того, — ред.) Федрезерв теж закручує гайки по повній програмі

- заявив він.

У такому середовищі дорожчає ліквідність і зростає привабливість менш ризикових інструментів, а спекулятивні активи традиційно страждають першими.

При цьому Гарбарук не вважає показник 60 тис. доларів дном на крипторинку.

60 тисяч доларів, це ще не дно. Просідання може бути значно більше

 - прогнозує експерт.

За його словами, логіка тут неприємна, але практична: падати легко, а відновлюватися складно, особливо якщо драйвером був не попит на корисність, а віра у вічне зростання.

На тезу про можливий швидкий кінець крипторинку Ігор Гарбарук відповідає прямо:

Абсолютно ні. Цей ринок вигідний сильним гравцям і працює як механізм перетоку реальних коштів. Це інструмент збагачення для них всіх (фінансових еліт, — ред.), але й інструмент викачування реальних коштів з ринку. Багаті - багатіють, бідні - бідніють

- каже він.

Тому сценарій, який він описує, радше про зміну оболонки ринку, ніж про його загибель.

Він (ринок віртуальних валют, - ред.) просто матиме певні трансформації. Будуть виходити нові (валюти, - ред.) будуть змінюватися інструменти. Тобто зникнення малоймовірне, а от переформатування правил гри і хвилі банкрутств, злиттів та перезапусків виглядають реалістично

- уточнив Гарбарук.

Крім того, експерт прямо називає крипту "пірамідою" та радить інвесторам, готовим вкладати кошти, не витрачати їх на віртуальні активи, а звернути свою увагу хоча б на дорогоцінні метали штибу золота й срібла. Адже у періоди нервової ліквідності інвестор прагне активів із зрозумілою природою ризику та хоча б мінімально прогнозованою моделлю попиту.

Золото дорожчає на тлі обвалу ринків, срібло демонструє волатильність06.02.26, 08:58 • 3008 переглядiв

Ще одна ніша, яку Ігор Гарбарук пропонує інвесторам, це так званий "реальний сектор економіки".

Так, це складніше й повільніше, зате стриманіше, може (вберегти, — ред.) заощадження і дати прибуток

- каже економіст.

У контексті України він окремо виділяє оборонно-промисловий комплекс та інфраструктуру, як ніші, в які можна почати вкладатися. 

Падіння біткоїну в лютому 2026: наслідки для ринку, компаній та бірж

З початку жовтня 2025 року глобальний ринок криптовалют втратив понад 2 трлн доларів капіталізації. Біткоїн опустився до мінімумів за 16 місяців, а ефір та інші альткоїни впали на 30 – 50% від початку року. Цей обвал посилив волатильність на традиційних ринках: інвестори стали обережнішими, що вплинуло і на високотехнологічні акції.

Найбільших втрат зазнали компанії, що активно вкладалися в біткоїн. Наприклад, акції MicroStrategy впали майже на 76% від свого максимуму. Значного удару зазнали й проєкти, пов’язані з родиною Трампа: майнінгова American Bitcoin Corp подешевшала приблизно на 78% (з вершини 9,3 до 1,9 доларів), акції медіахолдингу TMTG втратили близько 74%, а токен WLFI знецінився на третину.

Криптовалютні біржі також змушені пристосовуватися до "криптозими". Обсяги торгів впали, і прибутки тануть, тому великі платформи оптимізують діяльність.

Наприклад, біржа Gemini оголосила про скорочення 25% персоналу та згортання бізнесу в Європі та Австралії. Подібні труднощі переживають і інші гравці: від падаючих котирувань Coinbase до банкрутств окремих менших бірж, що є прямим наслідком загального спаду на крипторинку.

Перспективи на ринку криптовалюти: відновлення чи затяжна "зима"?

Подальший розвиток подій на крипторинку залежатиме від макроекономічних тенденцій та регуляторного фону.

Песимістичний сценарій припускає, що 2026 рік стане затяжним періодом стагнації для біткоїна - так званою "криптозимою". Високі ставки та низька ліквідність можуть утримувати ціну на відносно низьких рівнях, а новий істотний підйом відтерміновується до покращення економічних умов. Представники індустрії відкрито говорять про можливість такого варіанту. Наприклад, керівництво Strategy попереджало про ризик ще восени.

Оптимістичний сценарій спирається на потенційне послаблення грошово-кредитної політики та поступове повернення інтересу інвесторів. Ф’ючерсні ринки вже закладають велику ймовірність зниження ставок ФРС у 2026 році, що може повернути капітал у ризикові активи.

Деякі аналітики очікують, що біткоїн відновиться, коли Федеральний резерв перейде від жорсткої політики до пом’якшення, а також якщо нові продукти на зразок біткоїн-ETF почнуть залучати свіжі кошти.

У банку Standard Chartered наприкінці 2025 року прогнозували, що після останнього спаду біткоїн вже не опуститься нижче 100 тис. доларів, хоча раніше очікували росту до 200 тис. доларів.

Загалом ринок знаходиться в пошуку нового балансу. "Найперегрітіші" проєкти вже зникли або скоротилися, і галузь "очищується" від надмірностей. Ті компанії та інвестори, які зберігають віру в фундаментальну цінність біткоїна, розглядають теперішні низькі ціни як можливість для поступового накопичення активу на довгий строк.

Водночас більшість фінансових аналітиків погоджуються, що швидкого повернення до рекордних значень чекати не варто: відновлення, якщо й станеться, радше буде поступовим, у міру поліпшення макроекономічної кон’юнктури та відновлення довіри до криптовалютного сектора.

Біткоїн на порозі $60 000 на тлі втечі інвесторів від ризикованих ставок06.02.26, 08:25 • 3956 переглядiв

Олександра Василенко

ЕкономікаТехнології
Тренд
Золото
Ігор Гарбарук
Федеральна резервна система
Deutsche Bank
Австралія
Дональд Трамп
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки