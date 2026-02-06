Золото дорожчає на тлі обвалу ринків, срібло демонструє волатильність

$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Популярнi новини
Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-4
5 лютого, 21:38
Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів
5 лютого, 22:32
Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення
5 лютого, 23:04
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додому
5 лютого, 23:37
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP
01:53
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
5 лютого, 20:38
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
5 лютого, 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
4 лютого, 23:05
Золото дорожчає на тлі обвалу ринків, срібло демонструє волатильність

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Ціна на золото зросла на 2,3% до $4879,45 за унцію, тоді як срібло подорожчало на 3,8% до $73,91 за унцію після значного падіння. CME підвищила маржу на дорогоцінні метали для зниження ризиків.

Золото дорожчає на тлі обвалу ринків, срібло демонструє волатильність

У п'ятницю золото подорожчало, а срібло зіткнулося з волатильністю на тлі обвалу світових фондових ринків, тоді як оператор американської біржі CME утретє цього року підвищив маржу на дорогоцінні метали для зниження ризиків, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотове золото подорожчало на 2,3% - до 4879,45 доларів за унцію до 05:52 GMT (07:52 за Києвом) і зросло на 0,3% за тиждень. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у квітні додали 0,2% до 4897,20 доларів за унцію.

Спотове срібло подорожчало на 3,8% до 73,91 долара за унцію після падіння приблизно на 10% на початку азійських торгів нижче за рівень 65 доларів, що є мінімумом більш ніж за півтора місяці. На останній сесії зафіксовано падіння на 19,1%.

За тиждень ціна на срібло впала на понад 13% після падіння на 18% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим падінням з 2011 року.

Єдиний китайський фонд ф'ючерсів на срібло, UBS SDIC Silver Futures Fund, у п'ятницю знизився на 10% у межах встановленого денного ліміту - це вже шоста сесія падіння поспіль.

"Є безліч свідчень того, що загалом знижується схильність до ризику. У нинішніх умовах золото загалом тримається на плаву, а срібло падає під тиском зниження ризиків", - сказав Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

Світові фондові ринки продовжили падіння третю сесію поспіль, на тлі того, як розпродаж на Волл-стріт посилився, а дорогоцінні метали та криптовалюти виявилися охоплені сильною волатильністю.

Біткоїн на порозі $60 000 на тлі втечі інвесторів від ризикованих ставок
06.02.26, 08:25

"Корекція цін на золото та срібло відбулася у потрібний час, якраз перед китайським Новим роком. Тому ми можемо спостерігати зростання покупок з боку китайських споживачів", - сказала аналітик ANZ Соні Кумарі, додавши, що короткострокова волатильність може зберігатися, допоки не відбудеться часткове згортання слабких позицій.

У четвер CME Group підвищила маржинальні вимоги для контрактів на золото та срібло, на тлі того, як найбільша у світі товарна біржа прагне знизити ризики, пов'язані з підвищеною волатильністю.

Золото перегнало біткоїн за волатильністю у найрізкіших коливаннях цін з кризи 2008 року - Bloomberg
02.02.26, 16:54

Спотова платина подорожчала на 0,4% до 1993,95 доларів за унцію після досягнення історичного максимуму в 2918,80 доларів 26 січня, а паладій зріс на 2,2% до 1651,74 доларів. Обидва метали знизилися за тиждень.

Юлія Шрамко

Київ