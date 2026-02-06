Золото дорожчає на тлі обвалу ринків, срібло демонструє волатильність

У п'ятницю золото подорожчало, а срібло зіткнулося з волатильністю на тлі обвалу світових фондових ринків, тоді як оператор американської біржі CME утретє цього року підвищив маржу на дорогоцінні метали для зниження ризиків, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотове золото подорожчало на 2,3% - до 4879,45 доларів за унцію до 05:52 GMT (07:52 за Києвом) і зросло на 0,3% за тиждень. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у квітні додали 0,2% до 4897,20 доларів за унцію.

Спотове срібло подорожчало на 3,8% до 73,91 долара за унцію після падіння приблизно на 10% на початку азійських торгів нижче за рівень 65 доларів, що є мінімумом більш ніж за півтора місяці. На останній сесії зафіксовано падіння на 19,1%.

За тиждень ціна на срібло впала на понад 13% після падіння на 18% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим падінням з 2011 року.

Єдиний китайський фонд ф'ючерсів на срібло, UBS SDIC Silver Futures Fund, у п'ятницю знизився на 10% у межах встановленого денного ліміту - це вже шоста сесія падіння поспіль.

"Є безліч свідчень того, що загалом знижується схильність до ризику. У нинішніх умовах золото загалом тримається на плаву, а срібло падає під тиском зниження ризиків", - сказав Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

Світові фондові ринки продовжили падіння третю сесію поспіль, на тлі того, як розпродаж на Волл-стріт посилився, а дорогоцінні метали та криптовалюти виявилися охоплені сильною волатильністю.

"Корекція цін на золото та срібло відбулася у потрібний час, якраз перед китайським Новим роком. Тому ми можемо спостерігати зростання покупок з боку китайських споживачів", - сказала аналітик ANZ Соні Кумарі, додавши, що короткострокова волатильність може зберігатися, допоки не відбудеться часткове згортання слабких позицій.

У четвер CME Group підвищила маржинальні вимоги для контрактів на золото та срібло, на тлі того, як найбільша у світі товарна біржа прагне знизити ризики, пов'язані з підвищеною волатильністю.

Спотова платина подорожчала на 0,4% до 1993,95 доларів за унцію після досягнення історичного максимуму в 2918,80 доларів 26 січня, а паладій зріс на 2,2% до 1651,74 доларів. Обидва метали знизилися за тиждень.