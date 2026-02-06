Золото дорожает на фоне обвала рынков, серебро демонстрирует волатильность

В пятницу золото подорожало, а серебро столкнулось с волатильностью на фоне обвала мировых фондовых рынков, тогда как оператор американской биржи CME в третий раз в этом году повысил маржу на драгоценные металлы для снижения рисков, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото подорожало на 2,3% - до 4879,45 долларов за унцию к 05:52 GMT (07:52 по Киеву) и выросло на 0,3% за неделю. Американские фьючерсы на золото с поставкой в апреле прибавили 0,2% до 4897,20 долларов за унцию.

Спотовое серебро подорожало на 3,8% до 73,91 доллара за унцию после падения примерно на 10% в начале азиатских торгов ниже уровня 65 долларов, что является минимумом более чем за полтора месяца. На последней сессии зафиксировано падение на 19,1%.

За неделю цена на серебро упала более чем на 13% после падения на 18% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным падением с 2011 года.

Единственный китайский фонд фьючерсов на серебро, UBS SDIC Silver Futures Fund, в пятницу снизился на 10% в пределах установленного дневного лимита - это уже шестая сессия падения подряд.

"Есть множество свидетельств того, что в целом снижается склонность к риску. В нынешних условиях золото в целом держится на плаву, а серебро падает под давлением снижения рисков", - сказал Илья Спивак, руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive.

Мировые фондовые рынки продолжили падение третью сессию подряд, на фоне того, как распродажа на Уолл-стрит усилилась, а драгоценные металлы и криптовалюты оказались охвачены сильной волатильностью.

Биткойн на пороге $60 000 на фоне бегства инвесторов от рискованных ставок

"Коррекция цен на золото и серебро произошла в нужное время, как раз перед китайским Новым годом. Поэтому мы можем наблюдать рост покупок со стороны китайских потребителей", - сказала аналитик ANZ Сони Кумари, добавив, что краткосрочная волатильность может сохраняться, пока не произойдет частичное сворачивание слабых позиций.

В четверг CME Group повысила маржинальные требования для контрактов на золото и серебро, на фоне того, как крупнейшая в мире товарная биржа стремится снизить риски, связанные с повышенной волатильностью.

Золото обогнало биткойн по волатильности в самых резких колебаниях цен со времен кризиса 2008 года - Bloomberg

Спотовая платина подорожала на 0,4% до 1993,95 долларов за унцию после достижения исторического максимума в 2918,80 долларов 26 января, а палладий вырос на 2,2% до 1651,74 долларов. Оба металла снизились за неделю.