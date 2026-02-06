$43.140.03
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30424 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 34098 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 28417 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 41948 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 77784 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 31814 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30038 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23093 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15775 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15251 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Золото дорожает на фоне обвала рынков, серебро демонстрирует волатильность

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Цена на золото выросла на 2,3% до $4879,45 за унцию, тогда как серебро подорожало на 3,8% до $73,91 за унцию после значительного падения. CME повысила маржу на драгоценные металлы для снижения рисков.

Золото дорожает на фоне обвала рынков, серебро демонстрирует волатильность

В пятницу золото подорожало, а серебро столкнулось с волатильностью на фоне обвала мировых фондовых рынков, тогда как оператор американской биржи CME в третий раз в этом году повысил маржу на драгоценные металлы для снижения рисков, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото подорожало на 2,3% - до 4879,45 долларов за унцию к 05:52 GMT (07:52 по Киеву) и выросло на 0,3% за неделю. Американские фьючерсы на золото с поставкой в апреле прибавили 0,2% до 4897,20 долларов за унцию.

Спотовое серебро подорожало на 3,8% до 73,91 доллара за унцию после падения примерно на 10% в начале азиатских торгов ниже уровня 65 долларов, что является минимумом более чем за полтора месяца. На последней сессии зафиксировано падение на 19,1%.

За неделю цена на серебро упала более чем на 13% после падения на 18% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным падением с 2011 года.

Единственный китайский фонд фьючерсов на серебро, UBS SDIC Silver Futures Fund, в пятницу снизился на 10% в пределах установленного дневного лимита - это уже шестая сессия падения подряд.

"Есть множество свидетельств того, что в целом снижается склонность к риску. В нынешних условиях золото в целом держится на плаву, а серебро падает под давлением снижения рисков", - сказал Илья Спивак, руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive.

Мировые фондовые рынки продолжили падение третью сессию подряд, на фоне того, как распродажа на Уолл-стрит усилилась, а драгоценные металлы и криптовалюты оказались охвачены сильной волатильностью.

"Коррекция цен на золото и серебро произошла в нужное время, как раз перед китайским Новым годом. Поэтому мы можем наблюдать рост покупок со стороны китайских потребителей", - сказала аналитик ANZ Сони Кумари, добавив, что краткосрочная волатильность может сохраняться, пока не произойдет частичное сворачивание слабых позиций.

В четверг CME Group повысила маржинальные требования для контрактов на золото и серебро, на фоне того, как крупнейшая в мире товарная биржа стремится снизить риски, связанные с повышенной волатильностью.

Спотовая платина подорожала на 0,4% до 1993,95 долларов за унцию после достижения исторического максимума в 2918,80 долларов 26 января, а палладий вырос на 2,2% до 1651,74 долларов. Оба металла снизились за неделю.

Юлия Шрамко

Киев