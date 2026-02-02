$42.810.04
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 24829 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 51939 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 69359 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
1 февраля, 11:12 • 47767 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 48689 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 35287 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51681 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65175 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40639 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Золото обогнало биткойн по волатильности в самых резких колебаниях цен со времен кризиса 2008 года - Bloomberg

Киев • УНН

 • 86 просмотра

30-дневная волатильность золота превысила 44%, что является самым высоким показателем с 2008 года, превзойдя биткойн. Это произошло после резкого падения цен на золото на 10% и его ралли до рекордных максимумов.

Золото обогнало биткойн по волатильности в самых резких колебаниях цен со времен кризиса 2008 года - Bloomberg

Золото стало более волатильным, чем биткойн, что подчеркивает, как стремительное подорожание металла уступило место резким ценовым колебаниям, которые могут сравниться с его самыми турбулентными моментами за последние два десятилетия, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, 30-дневная волатильность (показатель изменчивости рыночных цен) золота превысила 44%, достигнув самого высокого уровня с момента финансового кризиса 2008 года. Это превышает примерно 39% для биткойна, оригинальной криптовалюты, которая часто называется "цифровым золотом".

Это знаменует собой необычный разворот, на фоне того, как золото обычно рассматривается как более стабильное средство сохранения стоимости, чем криптовалюты, которые, как известно, особенно подвержены спекуляциям. С момента создания биткойна 17 лет назад волатильность золота была выше лишь дважды, последний раз в мае прошлого года во время обострения торговой напряженности, вызванной угрозами введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа.

Резкий рост волатильности последовал за самым большим падением золота в цене за более чем десятилетие, продолжив резкий разворот ралли, которое, по мнению некоторых трейдеров, зашло слишком далеко и слишком быстро. Цены упали на 10% в понедельник, ненадолго опустившись почти до 4400 долларов за унцию на азиатских торгах после пика в около 5600 долларов на прошлой неделе.

Золото приблизилось к $5600 на фоне усиления спроса на активы-убежища29.01.26, 13:51 • 3947 просмотров

Экономическая неопределенность способствовала росту цен на драгоценные металлы до рекордных максимумов, что шокировало даже опытных участников рынка. И без того стремительное ралли резко ускорилось в начале года, на фоне того, как инвесторы активно вкладывали средства на фоне возобновившихся опасений по поводу геополитических рисков, обесценивания валюты и независимости Федеральной резервной системы США. Волна покупок со стороны китайских спекулянтов еще больше подогрела ситуацию.

Биткойн не смог получить выгоду из тех же факторов. В понедельник после распродажи в выходные токен упал до 10-месячного минимума, продолжив падение более чем на 40% с октябрьского пика. Несмотря на геополитическую напряженность, слабость доллара и резкие колебания цен на металлы, биткойн не перенаправляет капитал из драгоценных металлов, что делает золото более непредсказуемым активом на данный момент, пишет издание.

Однако золото сохранило свой статус более надежного актива-убежища. За последние 12 месяцев оно выросло примерно на 66%, тогда как биткойн упал на 21%.

Золото возобновило быстрый рост после относительного проседания накануне30.01.26, 06:16 • 5232 просмотра

Юлия Шрамко

Экономика
Золото
Федеральная резервная система
Биткойн
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты