Золото обогнало биткойн по волатильности в самых резких колебаниях цен со времен кризиса 2008 года - Bloomberg

Золото стало более волатильным, чем биткойн, что подчеркивает, как стремительное подорожание металла уступило место резким ценовым колебаниям, которые могут сравниться с его самыми турбулентными моментами за последние два десятилетия, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, 30-дневная волатильность (показатель изменчивости рыночных цен) золота превысила 44%, достигнув самого высокого уровня с момента финансового кризиса 2008 года. Это превышает примерно 39% для биткойна, оригинальной криптовалюты, которая часто называется "цифровым золотом".

Это знаменует собой необычный разворот, на фоне того, как золото обычно рассматривается как более стабильное средство сохранения стоимости, чем криптовалюты, которые, как известно, особенно подвержены спекуляциям. С момента создания биткойна 17 лет назад волатильность золота была выше лишь дважды, последний раз в мае прошлого года во время обострения торговой напряженности, вызванной угрозами введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа.

Резкий рост волатильности последовал за самым большим падением золота в цене за более чем десятилетие, продолжив резкий разворот ралли, которое, по мнению некоторых трейдеров, зашло слишком далеко и слишком быстро. Цены упали на 10% в понедельник, ненадолго опустившись почти до 4400 долларов за унцию на азиатских торгах после пика в около 5600 долларов на прошлой неделе.

Экономическая неопределенность способствовала росту цен на драгоценные металлы до рекордных максимумов, что шокировало даже опытных участников рынка. И без того стремительное ралли резко ускорилось в начале года, на фоне того, как инвесторы активно вкладывали средства на фоне возобновившихся опасений по поводу геополитических рисков, обесценивания валюты и независимости Федеральной резервной системы США. Волна покупок со стороны китайских спекулянтов еще больше подогрела ситуацию.

Биткойн не смог получить выгоду из тех же факторов. В понедельник после распродажи в выходные токен упал до 10-месячного минимума, продолжив падение более чем на 40% с октябрьского пика. Несмотря на геополитическую напряженность, слабость доллара и резкие колебания цен на металлы, биткойн не перенаправляет капитал из драгоценных металлов, что делает золото более непредсказуемым активом на данный момент, пишет издание.

Однако золото сохранило свой статус более надежного актива-убежища. За последние 12 месяцев оно выросло примерно на 66%, тогда как биткойн упал на 21%.

