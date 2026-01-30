Золото возобновило быстрый рост после относительного проседания накануне

Цены на золото вернулись к стремительному росту в пятницу, 30 января, преодолев отметку в $5 500 после кратковременного проседания накануне. Инвесторы массово скупают драгоценный металл как защитный актив на фоне обострения геополитической напряженности между США и Ираном, и заявлений Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Основным катализатором роста стало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который не дал четких сигналов относительно немедленного возобновления цикла снижения ставок, однако намекнул на такую возможность позже в этом году. Это, в сочетании с ослаблением доллара США и угрозами новых пошлин со стороны администрации Дональда Трампа, подтолкнуло спотовую цену на золото к пику в $5 595 за унцию.

Мы видим беспрецедентный спрос на 'тихие гавани' из-за одновременного давления на валютном рынке и рисков торговых войн – комментируют аналитики Bloomberg.

Цена на золото достигла $5591, а серебро торгуется вблизи отметки $120

Только за последнюю неделю золото подорожало на 13%, а серебро установило собственный рекорд, превысив $120 за унцию, что свидетельствует о глобальном переформатировании портфелей крупных игроков в сторону физических активов.

Прогнозы и дальнейшие ожидания

Большинство ведущих банков, включая Goldman Sachs и Deutsche Bank, уже повысили свои целевые показатели на конец 2026 года до уровня $5 400–$6 000 за унцию. Несмотря на чрезвычайно высокие уровни перекупленности, структурные факторы – закупки со стороны центральных банков и недоверие к стабильности ведущих валют – продолжают поддерживать тренд. Трейдеры внимательно следят за назначением нового главы ФРС, поскольку смена руководства регулятора может стать очередным поводом для волатильности на рынке металлов.

Золото приблизилось к $5600 на фоне усиления спроса на активы-убежища