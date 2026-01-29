Цена на золото достигла $5591, а серебро торгуется вблизи отметки $120

Мировые цены на драгоценные металлы в четверг продолжают расти на фоне экономической неопределенности и увеличения государственного долга США. Спотовая цена на золото вплотную приблизилась к отметке 5600 долларов за унцию, зафиксировав очередной исторический максимум, тогда как стоимость серебра колеблется около уровня 120 долларов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Основными факторами, влияющими на рынок, аналитики называют ослабление доллара и активные закупки со стороны центральных банков. Кроме этого, инвесторы все чаще выбирают золото как нейтральный актив для сохранения стоимости в условиях распада привычной глобальной торговой системы на отдельные региональные блоки.

Золото уже не является просто средством защиты от кризисов или инфляции; его все чаще рассматривают как нейтральный и надежный актив для сохранения стоимости, который также обеспечивает диверсификацию в более широком диапазоне макроэкономических режимов – отмечают аналитики банка OCBC.

С начала недели цена металла выросла более чем на 10%, что подтверждает устойчивый спрос на безопасные активы в условиях геополитической напряженности.

Показатели рынка и прогнозы

В ходе торгов спотовая цена на золото выросла на 2,6%, достигнув пика в 5 591,61 доллара за унцию. Серебро также демонстрирует высокую динамику, едва не пересекая отметку в 120 долларов. Специалисты Marex добавляют, что опасения относительно стабильности финансовой системы США заставляют крупных игроков рынка перераспределять капиталы в пользу металлов, игнорируя волатильность других финансовых инструментов.

