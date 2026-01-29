Цена на золото достигла $5591, а серебро торгуется вблизи отметки $120

$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 4780 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 13124 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 16234 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 14689 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 14565 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 17228 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 19542 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 14072 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 25457 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24502 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии28 января, 20:46 • 3842 просмотра
610 тысяч потребителей в Киеве остаются без света - Шмыгаль28 января, 20:52 • 3016 просмотра
рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428 января, 20:56 • 5904 просмотра
Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара28 января, 21:19 • 6270 просмотра
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна00:39 • 4742 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 36533 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 65547 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 92048 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 71356 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 90042 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Германия
Иран
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 11151 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 38778 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 37268 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 43900 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 46493 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Цена на золото достигла $5591, а серебро торгуется вблизи отметки $120

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Мировые цены на золото и серебро растут: золото достигло $5591 за унцию, серебро – около $120. Это происходит на фоне ослабления доллара и увеличения госдолга США.

Цена на золото достигла $5591, а серебро торгуется вблизи отметки $120

Мировые цены на драгоценные металлы в четверг продолжают расти на фоне экономической неопределенности и увеличения государственного долга США. Спотовая цена на золото вплотную приблизилась к отметке 5600 долларов за унцию, зафиксировав очередной исторический максимум, тогда как стоимость серебра колеблется около уровня 120 долларов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Основными факторами, влияющими на рынок, аналитики называют ослабление доллара и активные закупки со стороны центральных банков. Кроме этого, инвесторы все чаще выбирают золото как нейтральный актив для сохранения стоимости в условиях распада привычной глобальной торговой системы на отдельные региональные блоки.

Цена на золото впервые превысила $5300 на фоне падения доллара28.01.26, 11:57 • 3324 просмотра

Золото уже не является просто средством защиты от кризисов или инфляции; его все чаще рассматривают как нейтральный и надежный актив для сохранения стоимости, который также обеспечивает диверсификацию в более широком диапазоне макроэкономических режимов

– отмечают аналитики банка OCBC.

С начала недели цена металла выросла более чем на 10%, что подтверждает устойчивый спрос на безопасные активы в условиях геополитической напряженности.

Показатели рынка и прогнозы

В ходе торгов спотовая цена на золото выросла на 2,6%, достигнув пика в 5 591,61 доллара за унцию. Серебро также демонстрирует высокую динамику, едва не пересекая отметку в 120 долларов. Специалисты Marex добавляют, что опасения относительно стабильности финансовой системы США заставляют крупных игроков рынка перераспределять капиталы в пользу металлов, игнорируя волатильность других финансовых инструментов. 

Доллар США упал до четырехлетнего минимума из-за заявлений Трампа и давления на ФРС28.01.26, 07:29 • 4028 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Reuters
Соединённые Штаты