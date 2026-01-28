Цена на золото впервые превысила $5300 на фоне падения доллара

Золото в среду впервые преодолело отметку в 5300 долларов на фоне падения доллара до почти четырехлетнего минимума накануне решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По состоянию на 08:32 GMT (10:32 по Киеву) спотовая цена на золото выросла на 2,3% до 5305,65 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 5311,31 долларов. С начала года она выросла более чем на 20%. Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале подскочили на 4,3% до 5301,90 долларов за унцию.

Американский доллар переживал "кризис доверия", находясь вблизи четырехлетних минимумов, что усилило распродажу доллара после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость валюты "велика", отвечая на вопрос, считает ли он, что она слишком сильно упала.

Доллар США упал до четырехлетнего минимума из-за заявлений Трампа и давления на ФРС

Ослабление доллара делает золото, цена которого в долларах, более привлекательным для зарубежных покупателей.

"(Рост цен на золото) обусловлен очень сильной косвенной корреляцией с долларом и... замечанием Трампа в ответ на случайный вопрос о долларе, которое подразумевало, что в Белом доме существует широкий консенсус относительно ослабления доллара в будущем", - сказал Кельвин Вонг, старший аналитик рынка в OANDA.

Трамп также заявил, что вскоре объявит своего кандидата на пост главы ФРС и предсказал снижение процентных ставок после того, как новый глава вступит в должность.

"Учитывая напряженность между мандатами ФРС и Белым домом, я думаю, что рынки просто занимают оборонительную позицию накануне (заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла сегодня позже)", - сказал Илья Спивак, глава отдела глобальной макроэкономики Tastylive.

Широко ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне на своем январском заседании по денежно-кредитной политике, которое сейчас проходит.

Золото, которое не приносит процентов, обычно хорошо показывает себя в условиях низких процентных ставок.

Во вторник Deutsche Bank заявил, что золото может вырасти до 6000 долларов за унцию в 2026 году, ссылаясь на сохраняющийся инвестиционный спрос на фоне того, как центральные банки и инвесторы увеличивают вложения в недодолларовые и материальные активы.

Цена серебра на спотовом рынке выросла на 1,5% до 114,68 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 117,69 долларов в понедельник. Цена на металл подскочила почти на 60% с начала года.

Спотовая цена на платину выросла на 2,3% до 2703,11 долларов за унцию после достижения рекордной отметки в 2918,80 долларов в понедельник, а цена на палладий выросла на 2,2% до 1976,62 долларов.

