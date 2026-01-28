$42.960.17
08:35
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 7196 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 15739 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 36711 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 52224 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 40810 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 60674 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31459 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 59569 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25759 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
Графики отключений электроэнергии
Цена на золото впервые превысила $5300 на фоне падения доллара

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Цена на золото выросла до 5305,65 долларов за унцию, достигнув рекордного максимума в 5311,31 долларов. Это произошло на фоне падения доллара до почти четырехлетнего минимума перед решением ФРС США.

Цена на золото впервые превысила $5300 на фоне падения доллара

Золото в среду впервые преодолело отметку в 5300 долларов на фоне падения доллара до почти четырехлетнего минимума накануне решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По состоянию на 08:32 GMT (10:32 по Киеву) спотовая цена на золото выросла на 2,3% до 5305,65 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 5311,31 долларов. С начала года она выросла более чем на 20%. Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале подскочили на 4,3% до 5301,90 долларов за унцию.

Американский доллар переживал "кризис доверия", находясь вблизи четырехлетних минимумов, что усилило распродажу доллара после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость валюты "велика", отвечая на вопрос, считает ли он, что она слишком сильно упала.

Доллар США упал до четырехлетнего минимума из-за заявлений Трампа и давления на ФРС

Ослабление доллара делает золото, цена которого в долларах, более привлекательным для зарубежных покупателей.

"(Рост цен на золото) обусловлен очень сильной косвенной корреляцией с долларом и... замечанием Трампа в ответ на случайный вопрос о долларе, которое подразумевало, что в Белом доме существует широкий консенсус относительно ослабления доллара в будущем", - сказал Кельвин Вонг, старший аналитик рынка в OANDA.

Трамп также заявил, что вскоре объявит своего кандидата на пост главы ФРС и предсказал снижение процентных ставок после того, как новый глава вступит в должность.

"Учитывая напряженность между мандатами ФРС и Белым домом, я думаю, что рынки просто занимают оборонительную позицию накануне (заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла сегодня позже)", - сказал Илья Спивак, глава отдела глобальной макроэкономики Tastylive.

Широко ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне на своем январском заседании по денежно-кредитной политике, которое сейчас проходит.

Золото, которое не приносит процентов, обычно хорошо показывает себя в условиях низких процентных ставок.

Во вторник Deutsche Bank заявил, что золото может вырасти до 6000 долларов за унцию в 2026 году, ссылаясь на сохраняющийся инвестиционный спрос на фоне того, как центральные банки и инвесторы увеличивают вложения в недодолларовые и материальные активы.

Цена серебра на спотовом рынке выросла на 1,5% до 114,68 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 117,69 долларов в понедельник. Цена на металл подскочила почти на 60% с начала года.

Спотовая цена на платину выросла на 2,3% до 2703,11 долларов за унцию после достижения рекордной отметки в 2918,80 долларов в понедельник, а цена на палладий выросла на 2,2% до 1976,62 долларов.

Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Дойче Банк
Дональд Трамп