Ціна на золото вперше перевищила $5300 на тлі падіння долара

Золото у середу вперше подолало позначку 5300 доларів, на тлі того, як долар впав до майже чотирирічного мінімуму напередодні рішення Федеральної резервної системи США з грошово-кредитної політики, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Станом на 08:32 GMT (10:32 за Києвом) спотова ціна на золото зросла на 2,3% до 5305,65 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 5311,31 доларів. З початку року вона зросла на понад 20%. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у лютому підскочили на 4,3% до 5301,90 доларів за унцію.

Американський долар переживав "кризу довіри", перебуваючи поблизу чотирирічних мінімумів, що посилило розпродаж долара після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що вартість валюти "велика", відповідаючи на запитання, чи вважає, що вона надто сильно впала.

Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС

Ослаблення долара робить золото, ціна якого у доларах, більш привабливим для закордонних покупців.

"(Зростання цін на золото) обумовлено дуже сильною непрямою кореляцією з доларом і... зауваженням Трампа у відповідь на випадкове запитання про долар, яке мало на увазі, що в Білому домі існує широкий консенсус щодо послаблення долара в майбутньому", - сказав Кельвін Вонг, старший аналітик ринку в OANDA.

Трамп також заявив, що невдовзі оголосить свого кандидата на посаду голови ФРС і передбачив зниження відсоткових ставок після того, як новий голова вступить на посаду.

"Враховуючи напруженість між мандатами ФРС і Білим домом, я думаю, що ринки просто займають оборонну позицію напередодні (заяв голови ФРС Джерома Павелла сьогодні пізніше)", - сказав Ілля Співак, голова відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

Широко очікується, що ФРС збереже відсоткові ставки на колишньому рівні на своєму січневому засіданні щодо грошово-кредитної політики, яке зараз відбувається.

Золото, яке не приносить відсотків, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

У вівторок Deutsche Bank заявив, що золото може зрости до 6000 доларів за унцію в 2026 році, посилаючись на інвестиційний попит, що зберігається, на тлі того, як центральні банки та інвестори збільшують вкладення в недоларові та матеріальні активи.

Ціна срібла на спотовому ринку зросла на 1,5% до 114,68 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 117,69 доларів у понеділок. Ціна на метал підскочила майже на 60% з початку року.

Спотова ціна на платину зросла на 2,3% до 2703,11 доларів за унцію після досягнення рекордної позначки у 2918,80 доларів у понеділок, а ціна на паладій зросла на 2,2% до 1976,62 доларів.

