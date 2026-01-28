Ціна на золото вперше перевищила $5300 на тлі падіння долара

$42.960.17
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 7122 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 15707 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 36671 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 52190 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 40797 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 60626 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31454 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 59532 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25756 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Зимовий шторм у США спровокував стрибок цін на нафту через зупинку видобутку28 січня, 00:08
Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28 січня, 00:41
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм04:47
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 60625 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 59529 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Ніколас Мадуро
Андрюс Кубілюс
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Київська область
Дніпропетровська область
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Мі-8
TikTok

Ціна на золото вперше перевищила $5300 на тлі падіння долара

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Ціна на золото зросла до 5305,65 доларів за унцію, досягнувши рекордного максимуму в 5311,31 доларів. Це відбулося на тлі падіння долара до майже чотирирічного мінімуму перед рішенням ФРС США.

Ціна на золото вперше перевищила $5300 на тлі падіння долара

Золото у середу вперше подолало позначку 5300 доларів, на тлі того, як долар впав до майже чотирирічного мінімуму напередодні рішення Федеральної резервної системи США з грошово-кредитної політики, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Станом на 08:32 GMT (10:32 за Києвом) спотова ціна на золото зросла на 2,3% до 5305,65 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 5311,31 доларів. З початку року вона зросла на понад 20%. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у лютому підскочили на 4,3% до 5301,90 доларів за унцію.

Американський долар переживав "кризу довіри", перебуваючи поблизу чотирирічних мінімумів, що посилило розпродаж долара після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що вартість валюти "велика", відповідаючи на запитання, чи вважає, що вона надто сильно впала.

Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС28.01.26, 07:29 • 2722 перегляди

Ослаблення долара робить золото, ціна якого у доларах, більш привабливим для закордонних покупців.

"(Зростання цін на золото) обумовлено дуже сильною непрямою кореляцією з доларом і... зауваженням Трампа у відповідь на випадкове запитання про долар, яке мало на увазі, що в Білому домі існує широкий консенсус щодо послаблення долара в майбутньому", - сказав Кельвін Вонг, старший аналітик ринку в OANDA.

Трамп також заявив, що невдовзі оголосить свого кандидата на посаду голови ФРС і передбачив зниження відсоткових ставок після того, як новий голова вступить на посаду.

"Враховуючи напруженість між мандатами ФРС і Білим домом, я думаю, що ринки просто займають оборонну позицію напередодні (заяв голови ФРС Джерома Павелла сьогодні пізніше)", - сказав Ілля Співак, голова відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

Широко очікується, що ФРС збереже відсоткові ставки на колишньому рівні на своєму січневому засіданні щодо грошово-кредитної політики, яке зараз відбувається.

Золото, яке не приносить відсотків, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

У вівторок Deutsche Bank заявив, що золото може зрости до 6000 доларів за унцію в 2026 році, посилаючись на інвестиційний попит, що зберігається, на тлі того, як центральні банки та інвестори збільшують вкладення в недоларові та матеріальні активи.

Ціна срібла на спотовому ринку зросла на 1,5% до 114,68 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 117,69 доларів у понеділок. Ціна на метал підскочила майже на 60% з початку року.

Спотова ціна на платину зросла на 2,3% до 2703,11 доларів за унцію після досягнення рекордної позначки у 2918,80 доларів у понеділок, а ціна на паладій зросла на 2,2% до 1976,62 доларів.

Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності28.01.26, 00:12 • 14248 переглядiв

Юлія Шрамко

Золото
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Deutsche Bank
Дональд Трамп