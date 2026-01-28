$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Вартість золота перевищила 5181,84 долара за унцію, зростаючи через геополітичну напругу та побоювання щодо економіки США. Інвестори активно вкладають кошти у дорогоцінний метал.

Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності

Вартість золота у вівторок зросла більш ніж на 3%, встановивши новий рекорд на світових ринках. Інвестори масово вкладають кошти у дорогоцінний метал через посилення геополітичної напруги та побоювання щодо стабільності американської економіки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотова ціна на золото зафіксувала пікове значення на рівні 5 181,84 долара за унцію, продовжуючи стрімке зростання після подолання психологічної позначки у 5 000 доларів у понеділок. З початку року метал подорожчав уже на 18%. Основними чинниками ралі стали очікування щодо перегляду відсоткових ставок у США та активна політика центральних банків світу із закупівлі золота для диверсифікації резервів.

Срібне ралі 2026: ціна металу вперше в історії перевищила 100 доларів за унцію24.01.26, 00:38 • 8488 переглядiв

Ралі зазвичай закінчуються, тому що рушійні сили, які спочатку привели людей на ринок золота, зникають, а це просто не так

– зазначив стратег із сировинних товарів Bank of America Майкл Відмер.

Вплив політики США на вартість металу

Додатковим стимулом для зростання попиту на захисні активи стали заяви президента Дональда Трампа про запровадження нових тарифів на імпорт із Південної Кореї. Окрім торговельних війн, ринок реагує на загрозу часткового припинення роботи уряду США (шатдауну), оскільки крайній термін фінансування держустанов спливає 30 січня.

Учасники ринку також очікують на результати дводенного засідання Федеральної резервної системи. Хоча більшість аналітиків прогнозують збереження ставок на поточному рівні, особлива увага прикута до виступу голови ФРС Джерома Пауелла. Інвесторів непокоять питання майбутньої незалежності центрального банку та його здатності протидіяти інфляційним ризикам у нових політичних умовах. 

Ціна золота вперше перевищила $5000, досягнувши нового рекорду26.01.26, 08:30 • 4874 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Тренд
Золото
Джером Пауелл
Bank of America
Федеральна резервна система
Reuters
Дональд Трамп