11:30 • 754 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 8136 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 18937 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 7844 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 11809 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 16781 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 23506 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 30636 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 29792 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 25469 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
Золото приблизилось к $5600 на фоне усиления спроса на активы-убежища

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Золото достигло рекордных $5594,82 за унцию из-за геополитической напряженности и экономической неопределенности. Серебро также подорожало до $120,45 за унцию.

Золото приблизилось к $5600 на фоне усиления спроса на активы-убежища

Золото в четверг достигло нового рекордного максимума, приблизившись к отметке 5600 долларов за унцию, на фоне того, как инвесторы искали убежище от эскалации геополитической напряженности и ослабления экономических сигналов в Соединенных Штатах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Серебро также выиграло от бегства в активы-убежища, подскочив выше уровня $120.

Спотовое золото подорожало на 2,2% до 5516,71 доллара за унцию к 09:47 GMT (11:47 по Киеву), после того как ранее в тот же день достигло рекордной отметки 5594,82 доллара. Металл, который достигал рекордных максимумов девять сессий подряд, на пути к росту на 28% с начала месяца.

Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале подскочили на 4% до 5509,60 доллара после достижения ранее исторического максимума 5626,80 доллара.

С начала года золото подорожало более чем на 27%, на фоне того, как неопределенность в политике США в сочетании с повышенной геополитической напряженностью и экономической неопределенностью побудила инвесторов искать убежище в драгоценном металле.

"Идеальный шторм для золота продолжается: геополитическая напряженность между США и Ираном, слабый доллар и рыночные ожидания дальнейшего снижения процентных ставок ФРС подталкивают цены к бесконечным рекордным максимумам", - сказал Джейми Датта, рыночный аналитик Nemo.money, добавив, что сильный приток в ETF также способствовал росту.

SPDR Gold Trust, крупнейший в мире биржевой фонд, обеспеченный золотом, сообщил, что в среду его запасы выросли до 35 043 181 унции, достигнув самого высокого уровня с мая 2022 года.

На геополитическом фронте Трамп в среду призвал Иран к переговорам о ядерной сделке, предупредив, что США ответят жестче, чем в случае прошлогодней атаки на иранские ядерные объекты.

Тегеран ответил угрозой ответных мер против США, Израиля и их союзников.

На политическом фронте Федеральная резервная система США в среду сохранила процентные ставки без изменений, и инвесторы теперь ждут объявления Трампом нового главы ФРС и прогнозируют следующее снижение процентной ставки в июне.

Доллар США остается в нестабильном положении после того, как во вторник достиг четырехлетнего минимума после комментариев Трампа, который приуменьшил значение недавнего ослабления доллара. Ослабление доллара делает золото, цена которого в долларах, более привлекательным для зарубежных покупателей.

На фоне неопределенной геополитической и экономической ситуации "возможно дальнейшее повышение (золота), которое может подняться выше уровня 6000 долларов и после периода консолидации приблизиться к 7000 долларов к концу года", сказал аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Среди других драгоценных металлов спотовое серебро подорожало на 0,7% до 117,42 доллара за унцию после достижения ранее рекордного максимума в 120,45 доллара. Металл подорожал почти на 64% с начала года, на фоне того, как инвесторы стремятся диверсифицировать свои портфели, отказываясь от золота, сохраняющийся дефицит предложения и импульсные покупки оказывают дополнительную поддержку.

"Сжатие серебра означает, что уровень в 130 долларов уже близок, а долгосрочный промышленный спрос поддерживает его", - добавил Дутта.

Спотовая цена на платину выросла на 1,8% до 2743,80 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 2918,80 долларов в понедельник, тогда как цена на палладий снизилась на 0,2% до 2070 долларов.

Юлия Шрамко

