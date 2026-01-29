Золото наблизилося до $5600 на тлі посилення попиту на активи-притулки

Золото у четвер досягло нового рекордного максимуму, наблизившись до позначки 5600 доларів за унцію, на тлі того, як інвестори шукали притулок від ескалації геополітичної напруженості та послаблення економічних сигналів у Сполучених Штатах, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Срібло також виграло від втечі в активи-притулки, підстрибнувши вище рівня $120.

Спотове золото подорожчало на 2,2% до 5516,71 долара за унцію до 09:47 GMT (11:47 за Києвом), після того як раніше того ж дня досягло рекордної позначки 5594,82 долара. Метал, який досягав рекордних максимумів дев'ять сесій поспіль, на шляху до зростання на 28% з початку місяця.

Американські ф'ючерси на золото з постачанням у лютому підскочили на 4% до 5509,60 долара після досягнення раніше історичного максимуму 5626,80 долара.

З початку року золото подорожчало більш ніж на 27%, на тлі того, як невизначеність у політиці США у поєднанні з підвищеною геополітичною напруженістю та економічною невизначеністю спонукала інвесторів шукати притулок у дорогоцінному металі.

"Ідеальний шторм для золота триває: геополітична напруженість між США та Іраном, слабкий долар і ринкові очікування подальшого зниження процентних ставок ФРС підштовхують ціни до нескінченних рекордних максимумів", - сказав Джеймі Датта, ринковий аналітик Nemo.money, додавши, що сильний приплив у ETF також сприяв зростанню.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, забезпечений золотом, повідомив, що у середу його запаси зросли до 35 043 181 унції, досягнувши найвищого рівня з травня 2022 року.

На геополітичному фронті Трамп у середу закликав Іран до переговорів про ядерну угоду, попередивши, що США дадуть відповідь жорсткіше, ніж у разі торішньої атаки на іранські ядерні об'єкти.

Тегеран відповів погрозою заходів у відповідь проти США, Ізраїлю та їх союзників.

На політичному фронті Федеральна резервна система США в середу зберегла відсоткові ставки без змін, і інвестори тепер чекають на оголошення Трампом нового голови ФРС і прогнозують наступне зниження відсоткової ставки в червні.

Долар США залишається у нестабільному становищі після того, як у вівторок досяг чотирирічного мінімуму після коментарів Трампа, який применшив значення недавнього послаблення долара. Ослаблення долара робить золото, ціна якого у доларах, більш привабливим для закордонних покупців.

На тлі невизначеної геополітичної та економічної ситуації "можливе подальше зростання (золота), яке може піднятися вище за рівень 6000 доларів і після періоду консолідації наблизитися до 7000 доларів до кінця року", сказав аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.

Серед інших дорогоцінних металів спотове срібло подорожчало на 0,7% до 117,42 долара за унцію після досягнення раніше рекордного максимуму в 120,45 долара. Метал подорожчав майже на 64% з початку року, на тлі того, як інвестори прагнуть диверсифікувати свої портфелі, відмовляючись від золота, дефіцит пропозиції, що зберігається, і імпульсні покупки надають додаткову підтримку.

"Стиск срібла означає, що рівень у 130 доларів вже близький, а довгостроковий промисловий попит підтримує його", - додав Дутта.

Спотова ціна на платину зросла на 1,8% до 2743,80 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму у 2918,80 доларів у понеділок, тоді як ціна на паладій знизилася на 0,2% до 2070 доларів.

Ціна на золото сягнула $5591, а срібло торгується поблизу позначки $120