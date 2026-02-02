$42.810.04
Золото перегнало біткоїн за волатильністю у найрізкіших коливаннях цін з кризи 2008 року - Bloomberg

Київ • УНН

 • 144 перегляди

30-денна волатильність золота перевищила 44%, що є найвищим показником з 2008 року, перевершивши біткоїн. Це сталося після різкого падіння цін на золото на 10% та його ралі до рекордних максимумів.

Золото перегнало біткоїн за волатильністю у найрізкіших коливаннях цін з кризи 2008 року - Bloomberg

Золото стало більш волатильним, ніж біткоїн, що підкреслює, як стрімке подорожчання металу поступилося місцем різким ціновим коливанням, які можуть зрівнятися з його найтурбулентнішими моментами за останні два десятиліття, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Bloomberg, 30-денна волатильність (показник мінливості ринкових цін) золота перевищила 44%, досягнувши найвищого рівня з моменту фінансової кризи 2008 року. Це перевищує приблизно 39% для біткоїну, оригінальної криптовалюти, яка часто називається "цифровим золотом".

Це знаменує собою незвичайний розворот, на тлі того, як золото зазвичай розглядається як більш стабільний засіб збереження вартості, ніж криптовалюти, які, як відомо, особливо схильні до спекуляцій. З моменту створення біткоїну 17 років тому волатильність золота була вищою лише двічі, останній раз у травні минулого року під час загострення торгової напруженості, спричиненого погрозами запровадження мит з боку президента США Дональда Трампа.

Різке зростання волатильності послідувало за найбільшим падінням золота в ціні за більш ніж десятиліття, продовживши різкий розворот ралі, яке, на думку деяких трейдерів, зайшло надто далеко й надто швидко. Ціни впали на 10% у понеділок, ненадовго опустившись майже до 4400 доларів за унцію на азійських торгах після піку у близько 5600 доларів минулого тижня.

Економічна невизначеність сприяла зростанню цін на дорогоцінні метали до рекордних максимумів, що шокувало навіть досвідчених учасників ринку. І без того стрімке ралі різко прискорилося на початку року, на тлі того, як інвестори активно вкладали кошти на тлі побоювань, що відновилися, з приводу геополітичних ризиків, знецінення валюти та незалежності Федеральної резервної системи СЩА. Хвиля покупок з боку китайських спекулянтів ще більше підігріла ситуацію.

Біткоїн не зміг отримати вигоду з тих самих чинників. У понеділок після розпродажу у вихідні токен впав до 10-місячного мінімуму, продовживши падіння більш ніж на 40% із жовтневого піку. Попри геополітичну напруженість, слабкість долара та різкі коливання цін на метали, біткоїн не перенаправляє капітал із дорогоцінних металів, що робить золото більш непередбачуваним активом на цей час, пише видання.

Проте золото зберегло свій статус надійнішого активу-притулку. За останні 12 місяців воно зросло приблизно на 66%, тоді як біткоїн впав на 21%.

Юлія Шрамко

