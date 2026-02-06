$43.170.02
Биткойн на пороге $60 000 на фоне бегства инвесторов от рискованных ставок

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Биткойн упал до 16-месячного минимума, протестировав ключевой уровень поддержки в $60 000. Общий криптовалютный рынок потерял около $2 триллионов с октября.

Биткойн на пороге $60 000 на фоне бегства инвесторов от рискованных ставок

Биткойн в пятницу достиг 16-месячного минимума и протестировал ключевой уровень поддержки в 60 000 долларов на фоне углубления глобальной распродажи акций технологических компаний и смыва рискованных ставок по всем классам активов, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Крупнейшая в мире криптовалюта в ходе волатильных торгов выросла на 1,64% до 64 153,24 долларов, колеблясь между ростом и падением после достижения минимума в 60 008,52 долларов ранее во время сессии.

Это стало самым низким показателем с октября 2024 года, за месяц до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, после того, как он заявил о намерении поддерживать криптовалюты во время предвыборной кампании.

"Биткойн падает с октября (2025 года), возможно, стоит спросить, был ли это тревожный сигнал, или просто совпадение", - сказал Крис Вестон, руководитель отдела исследований брокерской компании Pepperstone в Мельбурне.

"Многие из этих больших, переполненных позиций закрываются очень и очень быстро", - отметил он.

Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 5189 просмотров

Последний раз Ether вырос на 2,4% до $1891,27, после того, как ранее во время сессии опустился до 10-месячного минимума в $1751,94.

По данным CoinGecko, мировой криптовалютный рынок потерял около 2 триллионов долларов с момента достижения пика в $4,379 триллиона в начале октября, при этом более 1 триллиона долларов было потеряно только за последний месяц.

Биткойн, по прогнозам, потеряет 16% за неделю, в результате чего его потери с начала года составят 27%. Тем временем Ether, по прогнозам, снизится на 17% за неделю, а потери с начала года составят 36%.

На настроения относительно криптовалют повлияли последние распродажи драгоценных металлов и акций. Золото и серебро, например, стали более волатильными в результате покупок с использованием кредитного плеча и спекулятивных потоков.

Золото обогнало биткойн по волатильности в самых резких колебаниях цен со времен кризиса 2008 года - Bloomberg02.02.26, 16:54 • 2343 просмотра

Судьба биткойна некоторое время тесно связана с более широким технологическим сектором. Цена имела тенденцию к росту, особенно на фоне энтузиазма инвесторов относительно искусственного интеллекта.

"Возвращение биткойна к отметке в 60 000 долларов - это не смерть криптовалют, это расплата для казначейств и фондов, которые рассматривали биткойн как односторонний актив без реального контроля рисков, так же, как мы наблюдали резкие коррекции самопровозглашенных активов-убежищ, таких как золото и серебро, когда кредитное плечо и нарратив опережали реальность", - сказал Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3.

"Те, кто делал слишком большие ставки, слишком много занимал или предполагал, что цены только растут, теперь на собственном горьком опыте узнают, что такое реальная волатильность рынка и управление рисками", - отметил он.

Криптовалюты испытывали трудности в течение нескольких месяцев после рекордного обвала в октябре прошлого года, когда биткойн упал с пика.

Это привело к охлаждению настроений инвесторов относительно цифровых активов.

Аналитики Deutsche Bank в своем отчете отметили, что в январе из американских спотовых биткойн-ETF наблюдался отток более 3 миллиардов долларов, после оттока около 2 миллиардов и 7 миллиардов долларов в декабре и ноябре соответственно.

Биткойн обвалился ниже $70 000, нивелировав рост с момента победы Трампа05.02.26, 16:29 • 2390 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Выборы в США
Золото
Биткойн
Ethereum
Дойче Банк
Reuters
Дональд Трамп
Гонконг
Соединённые Штаты