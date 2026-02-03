Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд

Инвесторы в биткоины за последние дни ликвидировали активы на сумму 2,56 миллиарда долларов на фоне падения криптовалют вслед за распродажей других рисковых активов, включая акции и драгоценные металлы, сообщает аналитическая компания CoinGlass, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Обвалы как коротких, так и длинных позиций по биткоинам значительно ниже рекордных 19 миллиардов долларов, которые рынок пережил после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая. Однако аналитики говорят, что новая волна обвалов демонстрирует, насколько чувствительным стал криптовалютный рынок к снижению склонности к риску.

Хотя биткоин известен своей волатильностью, криптовалюты также оказались под давлением новых опасений по поводу торговли искусственным интеллектом и распродажи драгоценных металлов, вызванной заявлением Трампа о том, что он выбирает Кевина Уорша в качестве кандидата на пост главы ФРС.

"В последние несколько месяцев мы наблюдаем, как люди, вероятно, делают шаг назад, пересматривая свои системы оценки рисков и методы работы на этом рынке", - сказал Адам Маккарти, старший аналитик-исследователь компании Kaiko, которая предоставляет данные о цифровых рынках.

Биткоин упал до $104 782,88 в период с 10 по 11 октября, после того, как всего несколько дней до этого достиг нового рекордного максимума выше $126 000.

Он еще должен восстановить эти пики, и в последний раз он торговался на уровне около $78 396, после падения более чем на 6% в субботу. Низкая ликвидность в выходные также усилила движение на спад в выходные, говорится в исследовательском отчете Bitfinex, опубликованном в понедельник.

"Самый большой риск для цен на этих уровнях представляют внешние факторы - будь то резкий рост безработицы или ухудшение ситуации на рынке ИИ", - сказал Джим Феррайоли, директор по криптоисследованиям и стратегии в Центре финансовых исследований Charles Schwab.

На прошлой неделе рынки столкнулись с целым потоком новостей, которые сильно повлияли на настроения инвесторов, включая разочаровывающие финансовые результаты Microsoft, вызвавшие опасения по поводу затрат на ИИ. В среду Microsoft сообщила о росте выручки в своем облачном бизнесе Azure, который лишь немного превысил ожидания, что привело к падению акций на 10% на следующий день.

Рынки также ожидают, что Уорш возглавит движение в сторону снижения процентных ставок наряду с ужесточением балансовой политики, которая, как считается, будет склоняться к более жесткой политике.

Это объявление вызвало резкое падение цен на золото и серебро в пятницу: серебро показало худший день за всю историю, а золото - самое резкое дневное падение с 1983 года.

"Инвесторы искали повод расслабиться, и наконец получили несколько", - сказал Дэвид Моррисон, старший аналитик рынка в Trade Nation.