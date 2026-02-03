Волатильність крипторинку призвела до ліквідації біткоїнів на $2,5 млрд

Інвестори в біткоїни за останні дні ліквідували активи на суму 2,56 мільярда доларів, на тлі того, як криптовалюти впали слідом за розпродажем інших ризикових активів, включаючи акції та дорогоцінні метали, за даними аналітичної компанії CoinGlass, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Обвали як коротких, так і довгих позицій щодо біткоїнів значно нижчі від рекордних 19 мільярдів доларів, які ринок пережив після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на товари з Китаю. Проте аналітики кажуть, що нова хвиля обвалів демонструє, наскільки чутливим став криптовалютний ринок до зниження схильності до ризику.

Хоча біткоїн відомий своєю волатильністю, криптовалюти також опинилися під тиском нових побоювань з приводу торгівлі штучним інтелектом та розпродажу дорогоцінних металів, викликаної заявою Трампа про те, що він обирає Кевіна Ворша як кандидата на посаду голови ФРС.

"В останні кілька місяців ми спостерігаємо, як люди, імовірно, роблять крок назад, переглядаючи свої системи оцінки ризиків та методи роботи на цьому ринку", - сказав Адам Маккарті, старший аналітик-дослідник компанії Kaiko, яка надає дані про цифрові ринки.

Біткоїн впав до $104 782,88 в період з 10 по 11 жовтня, після того, як всього кілька днів до цього досяг нового рекордного максимуму вище $126 000.

Він ще має відновити ці піки, і востаннє він торгувався на рівні близько $78 396, після падіння більш ніж на 6% у суботу. Низька ліквідність у вихідні також посилила рух на спад у вихідні, йдеться в дослідницькому звіті Bitfinex, опублікованому в понеділок.

"Найбільший ризик для цін на цих рівнях становлять зовнішні чинники - чи то різке зростання безробіття, чи погіршення ситуації на ринку ШІ", - сказав Джим Феррайолі, директор із криптосслідження та стратегії в Центрі фінансових досліджень Charles Schwab.

Минулого тижня ринки зіткнулися з цілим потоком новин, які сильно вплинули на настрої інвесторів, включаючи фінансові результати Microsoft, що розчаровують, і викликали побоювання з приводу витрат на ШІ. У середу Microsoft повідомила про зростання виручки у своєму хмарному бізнесі Azure, який лише трохи перевищив очікування, що призвело до падіння акцій на 10% наступного дня.

Ринки також очікують, що Ворш очолить рух у бік зниження відсоткових ставок поряд із посиленням балансової політики, яка, як вважається, схилятиметься до більш жорсткої політики.

Це оголошення викликало різке падіння цін на золото та срібло у п'ятницю: срібло показало найгірший день за всю історію, а золото - найрізкіше денне падіння з 1983 року.

"Інвестори шукали привід розслабитися, і нарешті отримали кілька", - сказав Девід Моррісон, старший аналітик ринку в Trade Nation.