Золото та срібло відновлюють позиції після найсильнішого обвалу за останні десятиліття

Ціни на дорогоцінні метали почали зростати, частково відігравши втрати після стрімкого дводенного падіння на 13%, яке шокувало світові ринки наприкінці січня. Спотова ціна на золото піднялася на 4,2%, перевищивши позначку 4855 доларів за унцію, тоді як срібло подорожчало на 8,1%, знову піднявшись вище 85 доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Різке падіння цін у п'ятницю та понеділок аналітики пов'язують із відскоком долара США та номінацією Кевіна Ворша на посаду голови ФРС, що зменшило побоювання щодо політичного тиску на регулятора. Попри це, попит на фізичне золото залишається високим, особливо в Китаї. Напередодні місячного Нового року покупці масово скуповують злитки та ювелірні вироби на ринку в Шеньчжені.

Провідні китайські держбанки вже почали посилювати контроль над інвестиціями в золото, щоб впоратися з надмірною ринковою нестабільністю.

Прогнози аналітиків: курс на 6000 доларів

Більшість експертів вважають нещодавній обвал лише тимчасовою корекцією "перегрітого" ринку. Ринковий стратег Pepperstone Group Ахмад Ассірі зазначив, що фундаментальні фактори підтримки золота – геополітична нестабільність та знецінення валют – залишаються незмінними. Своєю чергою, Deutsche Bank підтвердив свій оптимістичний прогноз, очікуючи зростання ціни до 6000 доларів за унцію протягом 2026 року.

Триденне падіння було необхідною корекцією, але рушійні сили багаторічного зростання все ще діють – наголосив Гарфілд Рейнольдс, керівник команди MLIV Asia.

Водночас ринок залишається гіперчутливим до новин із Близького Сходу: можливий дипломатичний прорив у переговорах США з Іраном може знову посилити тиск на ціни дорогоцінних металів.

