росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 22362 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 16943 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 23816 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 18102 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 13185 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12156 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 22287 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 26020 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 41824 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Золото та срібло відновлюють позиції після найсильнішого обвалу за останні десятиліття

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Ціни на дорогоцінні метали зростають після дводенного падіння, золото перевищило 4855 доларів, срібло – 85 доларів. Аналітики прогнозують подальше зростання до 6000 доларів за унцію до 2026 року.

Золото та срібло відновлюють позиції після найсильнішого обвалу за останні десятиліття

Ціни на дорогоцінні метали почали зростати, частково відігравши втрати після стрімкого дводенного падіння на 13%, яке шокувало світові ринки наприкінці січня. Спотова ціна на золото піднялася на 4,2%, перевищивши позначку 4855 доларів за унцію, тоді як срібло подорожчало на 8,1%, знову піднявшись вище 85 доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Різке падіння цін у п'ятницю та понеділок аналітики пов'язують із відскоком долара США та номінацією Кевіна Ворша на посаду голови ФРС, що зменшило побоювання щодо політичного тиску на регулятора. Попри це, попит на фізичне золото залишається високим, особливо в Китаї. Напередодні місячного Нового року покупці масово скуповують злитки та ювелірні вироби на ринку в Шеньчжені.

Світовий ринок облігацій встановив історичний рекорд: 1 трильйон доларів залучено в найкоротші терміни03.02.26, 05:10 • 1548 переглядiв

Провідні китайські держбанки вже почали посилювати контроль над інвестиціями в золото, щоб впоратися з надмірною ринковою нестабільністю.

Прогнози аналітиків: курс на 6000 доларів

Більшість експертів вважають нещодавній обвал лише тимчасовою корекцією "перегрітого" ринку. Ринковий стратег Pepperstone Group Ахмад Ассірі зазначив, що фундаментальні фактори підтримки золота – геополітична нестабільність та знецінення валют – залишаються незмінними. Своєю чергою, Deutsche Bank підтвердив свій оптимістичний прогноз, очікуючи зростання ціни до 6000 доларів за унцію протягом 2026 року.

Триденне падіння було необхідною корекцією, але рушійні сили багаторічного зростання все ще діють

– наголосив Гарфілд Рейнольдс, керівник команди MLIV Asia.

Водночас ринок залишається гіперчутливим до новин із Близького Сходу: можливий дипломатичний прорив у переговорах США з Іраном може знову посилити тиск на ціни дорогоцінних металів.

Світові ціни на нафту стабілізувалися після обвалу на тлі торговельної угоди США та Індії03.02.26, 06:21 • 486 переглядiв

Степан Гафтко

