Світовий ринок облігацій встановив історичний рекорд: 1 трильйон доларів залучено в найкоротші терміни

Глобальний обсяг публічного синдикованого випуску облігацій перетнув позначку в 1 трильйон доларів США з безпрецедентною швидкістю. Позичальники поспішають скористатися високим попитом інвесторів, щоб зафіксувати вигідні умови кредитування на тлі прогнозів щодо зміни відсоткових ставок. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поріг у трильйон доларів було подолано в понеділок після того, як корпорація Oracle Corp. залучила 25 мільярдів доларів, здійснивши найбільший продаж корпоративних облігацій з початку року. Для порівняння, у 2024 році цей рубіж було досягнуто лише 7 лютого, а роком раніше - 11 лютого. Наразі понад 40% загального обсягу запозичень припадає на державні облігації, тоді як фінансовий сектор забезпечив близько 35%, зокрема завдяки рекордній угоді Goldman Sachs на суму 16 мільярдів доларів.

Активність у технологічному секторі та ризики ринку

Аналітики JPMorgan зазначають, що лютий та березень обіцяють стати піковими для технологічних, медіа та телекомунікаційних компаній. Такі гіганти, як AT&T та IBM, уже закрили великі угоди, і цей тренд лише посилюватиметься після завершення періодів корпоративної звітності.

Попри рекордні темпи, серед інвесторів зберігається певна настороженість. Спреди запозичень впали до найнижчих рівнів за останнє десятиліття, що змушує деяких керівників фондів скорочувати обсяги закупівель корпоративних боргів, побоюючись перегріву ринку.

Рекордний січень у Європі та США

Початок 2026 року став найбільш активним січнем за всю історію для облігацій, деномінованих у євро, та високоякісних корпоративних паперів США. Європейський ринок зафіксував денний рекорд залучень 7 січня, що збіглося з надзвичайною активністю на американських майданчиках. Крім того, минулий тиждень став найінтенсивнішим для ринку кредитів із використанням левериджу в Європі, підкреслюючи глобальний характер кредитного буму.

