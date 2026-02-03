$42.810.04
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 14579 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 13606 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 19124 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 15577 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 12167 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11514 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 20323 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 25344 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 40691 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Світовий ринок облігацій встановив історичний рекорд: 1 трильйон доларів залучено в найкоротші терміни

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Глобальний обсяг публічного синдикованого випуску облігацій перевищив 1 трильйон доларів США швидше, ніж будь-коли. Позичальники використовують високий попит інвесторів, щоб зафіксувати вигідні умови кредитування.

Світовий ринок облігацій встановив історичний рекорд: 1 трильйон доларів залучено в найкоротші терміни

Глобальний обсяг публічного синдикованого випуску облігацій перетнув позначку в 1 трильйон доларів США з безпрецедентною швидкістю. Позичальники поспішають скористатися високим попитом інвесторів, щоб зафіксувати вигідні умови кредитування на тлі прогнозів щодо зміни відсоткових ставок. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поріг у трильйон доларів було подолано в понеділок після того, як корпорація Oracle Corp. залучила 25 мільярдів доларів, здійснивши найбільший продаж корпоративних облігацій з початку року. Для порівняння, у 2024 році цей рубіж було досягнуто лише 7 лютого, а роком раніше - 11 лютого. Наразі понад 40% загального обсягу запозичень припадає на державні облігації, тоді як фінансовий сектор забезпечив близько 35%, зокрема завдяки рекордній угоді Goldman Sachs на суму 16 мільярдів доларів.

Активність у технологічному секторі та ризики ринку

Аналітики JPMorgan зазначають, що лютий та березень обіцяють стати піковими для технологічних, медіа та телекомунікаційних компаній. Такі гіганти, як AT&T та IBM, уже закрили великі угоди, і цей тренд лише посилюватиметься після завершення періодів корпоративної звітності.

Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29.01.26, 07:00 • 39538 переглядiв

Попри рекордні темпи, серед інвесторів зберігається певна настороженість. Спреди запозичень впали до найнижчих рівнів за останнє десятиліття, що змушує деяких керівників фондів скорочувати обсяги закупівель корпоративних боргів, побоюючись перегріву ринку.

Рекордний січень у Європі та США

Початок 2026 року став найбільш активним січнем за всю історію для облігацій, деномінованих у євро, та високоякісних корпоративних паперів США. Європейський ринок зафіксував денний рекорд залучень 7 січня, що збіглося з надзвичайною активністю на американських майданчиках. Крім того, минулий тиждень став найінтенсивнішим для ринку кредитів із використанням левериджу в Європі, підкреслюючи глобальний характер кредитного буму.

Золото та срібло продовжили падіння після обвалу02.02.26, 17:43 • 2894 перегляди

Степан Гафтко

