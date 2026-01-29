$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 5518 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Найбагатші бізнесмени Індонезії втратили $22 мільярди через сумніви MSCI щодо прозорості фондового ринку. Це спричинило обвал котирувань на біржі Джакарти та масовий розпродаж активів інвесторами.

Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI

Найбагатші бізнесмени Індонезії зафіксували рекордне падіння капіталу після того, як компанія MSCI Inc. поставила під сумнів прозорість місцевого фондового ринку та реальну вартість акцій найбільших корпорацій. Звіт нью-йоркського постачальника індексів спричинив обвал котирувань на біржі Джакарти, що змусило інвесторів масово розпродавати активи через ризики маніпуляцій. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Найбільших збитків зазнав найбагатший мешканець країни Праджого Пангесту, чий чистий капітал скоротився на 9 мільярдів доларів лише за останні дні. Акції його енергетичних та гірничодобувних компаній Barito Pacific та Petrindo Jaya Kreasi впали на понад 12% після того, як MSCI призупинила зміну своїх індексів для Індонезії, вимагаючи пояснень щодо концентрації пакетів акцій у руках вузького кола осіб.

Заморожування MSCI – це попереджувальний постріл. Якщо індонезійські регулятори зможуть продемонструвати прогрес, ситуація швидко деескалується. Якщо ні, премія за ризик залишається

– зазначив Тарек Хорчані, керівник відділу брокерських операцій у Maybank Securities.

Наразі статки Пангесту оцінюються у 31 мільярд доларів, що на 15 мільярдів менше, ніж на початку 2026 року.

Системні ризики індонезійського ринку

Проблема низької частки акцій у вільному обігу (free float) є давньою для ринку Південно-Східної Азії, де магнати часто контролюють до 85–92% своїх компаній. Така структура дозволяє цінам на акції зростати на сотні відсотків без об’єктивних причин, що викликає підозри у маніпуляціях. MSCI попередила, що може суттєво зменшити вагу всіх індонезійських компаній у своєму глобальному індексі ринків, що розвиваються, якщо ситуація не зміниться до травня.

Окрім Пангесту, мільярдні збитки понесли власник банку Майкл Хартоно та виробник пластмас Хар'янто Тжіптодіхарджо. На тлі цих подій композитний індекс фондової біржі Джакарти у четвер обвалився на 10%, демонструючи панічні настрої серед іноземних інвесторів, які очікують посилення правил звітності.

Ціна на золото сягнула $5591, а срібло торгується поблизу позначки $12029.01.26, 06:34

Степан Гафтко

