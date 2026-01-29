Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI

Богатейшие бизнесмены Индонезии зафиксировали рекордное падение капитала после того, как компания MSCI Inc. поставила под сомнение прозрачность местного фондового рынка и реальную стоимость акций крупнейших корпораций. Отчет нью-йоркского поставщика индексов вызвал обвал котировок на бирже Джакарты, что заставило инвесторов массово распродавать активы из-за рисков манипуляций. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Наибольшие убытки понес самый богатый житель страны Праджого Пангесту, чей чистый капитал сократился на 9 миллиардов долларов только за последние дни. Акции его энергетических и горнодобывающих компаний Barito Pacific и Petrindo Jaya Kreasi упали более чем на 12% после того, как MSCI приостановила изменение своих индексов для Индонезии, требуя объяснений относительно концентрации пакетов акций в руках узкого круга лиц.

Замораживание MSCI – это предупредительный выстрел. Если индонезийские регуляторы смогут продемонстрировать прогресс, ситуация быстро деэскалируется. Если нет, премия за риск остается – отметил Тарек Хорчани, руководитель отдела брокерских операций в Maybank Securities.

Сейчас состояние Пангесту оценивается в 31 миллиард долларов, что на 15 миллиардов меньше, чем в начале 2026 года.

Системные риски индонезийского рынка

Проблема низкой доли акций в свободном обращении (free float) является давней для рынка Юго-Восточной Азии, где магнаты часто контролируют до 85–92% своих компаний. Такая структура позволяет ценам на акции расти на сотни процентов без объективных причин, что вызывает подозрения в манипуляциях. MSCI предупредила, что может существенно уменьшить вес всех индонезийских компаний в своем глобальном индексе развивающихся рынков, если ситуация не изменится до мая.

Помимо Пангесту, миллиардные убытки понесли владелец банка Майкл Хартоно и производитель пластмасс Харьянто Тджиптодихарджо. На фоне этих событий композитный индекс фондовой биржи Джакарты в четверг обвалился на 10%, демонстрируя панические настроения среди иностранных инвесторов, которые ожидают ужесточения правил отчетности.

