Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI

00:09 • 5312 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 13616 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 16578 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 15012 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 14852 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 17408 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 19769 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 14135 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 25570 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24551 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Графики отключений электроэнергии
Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии28 января, 20:46 • 4444 просмотра
610 тысяч потребителей в Киеве остаются без света - Шмыгаль28 января, 20:52 • 3542 просмотра
рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428 января, 20:56 • 6500 просмотра
Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара28 января, 21:19 • 6914 просмотра
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна00:39 • 5356 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 36822 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 65844 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 92228 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 71531 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 90231 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Соединённые Штаты
Украина
Германия
Иран
Франция
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 11294 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 38886 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 37367 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 43991 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 46580 просмотра
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Богатейшие бизнесмены Индонезии потеряли $22 миллиарда из-за сомнений MSCI относительно прозрачности фондового рынка. Это вызвало обвал котировок на бирже Джакарты и массовую распродажу активов инвесторами.

Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI

Богатейшие бизнесмены Индонезии зафиксировали рекордное падение капитала после того, как компания MSCI Inc. поставила под сомнение прозрачность местного фондового рынка и реальную стоимость акций крупнейших корпораций. Отчет нью-йоркского поставщика индексов вызвал обвал котировок на бирже Джакарты, что заставило инвесторов массово распродавать активы из-за рисков манипуляций. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Наибольшие убытки понес самый богатый житель страны Праджого Пангесту, чей чистый капитал сократился на 9 миллиардов долларов только за последние дни. Акции его энергетических и горнодобывающих компаний Barito Pacific и Petrindo Jaya Kreasi упали более чем на 12% после того, как MSCI приостановила изменение своих индексов для Индонезии, требуя объяснений относительно концентрации пакетов акций в руках узкого круга лиц.

Замораживание MSCI – это предупредительный выстрел. Если индонезийские регуляторы смогут продемонстрировать прогресс, ситуация быстро деэскалируется. Если нет, премия за риск остается

– отметил Тарек Хорчани, руководитель отдела брокерских операций в Maybank Securities.

Сейчас состояние Пангесту оценивается в 31 миллиард долларов, что на 15 миллиардов меньше, чем в начале 2026 года.

Системные риски индонезийского рынка

Проблема низкой доли акций в свободном обращении (free float) является давней для рынка Юго-Восточной Азии, где магнаты часто контролируют до 85–92% своих компаний. Такая структура позволяет ценам на акции расти на сотни процентов без объективных причин, что вызывает подозрения в манипуляциях. MSCI предупредила, что может существенно уменьшить вес всех индонезийских компаний в своем глобальном индексе развивающихся рынков, если ситуация не изменится до мая.

Помимо Пангесту, миллиардные убытки понесли владелец банка Майкл Хартоно и производитель пластмасс Харьянто Тджиптодихарджо. На фоне этих событий композитный индекс фондовой биржи Джакарты в четверг обвалился на 10%, демонстрируя панические настроения среди иностранных инвесторов, которые ожидают ужесточения правил отчетности.

Цена на золото достигла $5591, а серебро торгуется вблизи отметки $12029.01.26, 06:34 • 422 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Bloomberg L.P.
Индонезия
Джакарта