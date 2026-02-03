Мировой рынок облигаций установил исторический рекорд: 1 триллион долларов привлечен в кратчайшие сроки

Глобальный объем публичного синдицированного выпуска облигаций пересек отметку в 1 триллион долларов США с беспрецедентной скоростью. Заемщики спешат воспользоваться высоким спросом инвесторов, чтобы зафиксировать выгодные условия кредитования на фоне прогнозов по изменению процентных ставок. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Порог в триллион долларов был преодолен в понедельник после того, как корпорация Oracle Corp. привлекла 25 миллиардов долларов, осуществив крупнейшую продажу корпоративных облигаций с начала года. Для сравнения, в 2024 году этот рубеж был достигнут лишь 7 февраля, а годом ранее - 11 февраля. Сейчас более 40% общего объема заимствований приходится на государственные облигации, тогда как финансовый сектор обеспечил около 35%, в частности благодаря рекордной сделке Goldman Sachs на сумму 16 миллиардов долларов.

Активность в технологическом секторе и риски рынка

Аналитики JPMorgan отмечают, что февраль и март обещают стать пиковыми для технологических, медиа и телекоммуникационных компаний. Такие гиганты, как AT&T и IBM, уже закрыли крупные сделки, и этот тренд будет только усиливаться после завершения периодов корпоративной отчетности.

Несмотря на рекордные темпы, среди инвесторов сохраняется определенная настороженность. Спреды заимствований упали до самых низких уровней за последнее десятилетие, что заставляет некоторых руководителей фондов сокращать объемы закупок корпоративных долгов, опасаясь перегрева рынка.

Рекордный январь в Европе и США

Начало 2026 года стало самым активным январем за всю историю для облигаций, деноминированных в евро, и высококачественных корпоративных бумаг США. Европейский рынок зафиксировал дневной рекорд привлечений 7 января, что совпало с чрезвычайной активностью на американских площадках. Кроме того, прошлая неделя стала самой интенсивной для рынка кредитов с использованием левериджа в Европе, подчеркивая глобальный характер кредитного бума.

