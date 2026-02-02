Золото та срібло продовжили падіння після обвалу

$42.810.04
51.020.22
ukenru
16:56 • 1548 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 9954 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 19600 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 33306 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 58107 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 74134 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 50967 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 50413 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36313 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52683 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.1м/с
73%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 25994 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 40147 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 17550 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 14700 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 11454 перегляди
Публікації
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 1010 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 9954 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 40225 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 26025 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 83990 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Закарпатська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 1340 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 2102 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 3548 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 4416 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 7186 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
The New York Times

Золото та срібло продовжили падіння після обвалу

Київ • УНН

 • 1740 перегляди

Ціни на золото та срібло продовжили падіння у понеділок. Спотова ціна на золото знизилася на 3% до $4718,35 за унцію, а срібло впало на 3,3% до $81,75 за унцію.

Золото та срібло продовжили падіння після обвалу

Ціни на золото та срібло продовжили падіння у понеділок, на тлі того, як підвищення маржинальних вимог CME Group посилило різкий розпродаж минулого тижня після висунення Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи США, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 3% до $4718,35 за унцію до 11:48 GMT (13:48 за Києвом) після падіння майже на 10% раніше під час сесії. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у квітні залишалися стабільними на рівні $4740,90 за унцію.

У п'ятницю ціна на дорогоцінний метал впала на 9,8% і знизилася приблизно на $900 з рекордного максимуму 29 січня у $5594,82, нівелювавши більшу частину зростання цього року. Як зазначає Bloomberg, було найбільше падіння за понад десятиліття у п'ятницю. 

"Золото і срібло - це американські гірки, і коли ви добираєтеся до вершини "підйомника", гравітація бере гору, і ви починаєте падати", - сказав аналітик SP Angel Джон Меєр.

Спотове срібло впало на 3,3% до 81,75 долара за унцію після падіння на цілих 15% на початку сесії. Срібло знизилося приблизно на 32% з моменту досягнення рекордного максимуму 121,64 долара минулого тижня.

Попри обвал, аналітики застерегли від того, щоб розглядати це як початок затяжного спаду.

"Умови, схоже, не створені для стійкого розвороту цін на золото", - сказав Майкл Хсуе, аналітик з дорогоцінних металів у Deutsche Bank, додавши, що інвестори "як і раніше дуже зацікавлені в зростанні", вказуючи на волатильність, що зберігається, а не на обвал настроїв.

CME Group заявила в п'ятницю, що підвищить маржинальні вимоги щодо ф'ючерсів на дорогоцінні метали, і зміни набудуть чинності після закриття ринку в понеділок.

"Ми спостерігали відтік коштів з ETF, і підозрюємо, що деякі сміливі хедж-фонди перехопили їх звідти", - сказав Меєр.

Золото перегнало біткоїн за волатильністю у найрізкіших коливаннях цін з кризи 2008 року - Bloomberg02.02.26, 16:54 • 1420 переглядiв

Тим часом індекс долара продовжив зростання, зробивши дорогоцінний метал, ціна якого в доларах, дорожчим для закордонних покупців.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру колишнього чиновника ФРС Кевіна Ворша на посаду голови, який набуде чинності в травні, при цьому ринки очікують на зниження відсоткових ставок поряд із посиленням політики щодо балансу.

Трамп висунув чиновника зі славою "інфляційного яструба" на нового очільника ФРС: акції та облігації відреагували зниженням30.01.26, 17:46 • 4019 переглядiв

Спотова ціна платини впала на 1,4% - до 2132,55 доларів за унцію, а паладій - на 2,7% - до 1743,93 доларів.

Юлія Шрамко

Економіка
Золото
Федеральна резервна система
Deutsche Bank
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки