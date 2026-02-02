Золото та срібло продовжили падіння після обвалу

Ціни на золото та срібло продовжили падіння у понеділок, на тлі того, як підвищення маржинальних вимог CME Group посилило різкий розпродаж минулого тижня після висунення Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи США, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 3% до $4718,35 за унцію до 11:48 GMT (13:48 за Києвом) після падіння майже на 10% раніше під час сесії. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у квітні залишалися стабільними на рівні $4740,90 за унцію.

У п'ятницю ціна на дорогоцінний метал впала на 9,8% і знизилася приблизно на $900 з рекордного максимуму 29 січня у $5594,82, нівелювавши більшу частину зростання цього року. Як зазначає Bloomberg, було найбільше падіння за понад десятиліття у п'ятницю.

"Золото і срібло - це американські гірки, і коли ви добираєтеся до вершини "підйомника", гравітація бере гору, і ви починаєте падати", - сказав аналітик SP Angel Джон Меєр.

Спотове срібло впало на 3,3% до 81,75 долара за унцію після падіння на цілих 15% на початку сесії. Срібло знизилося приблизно на 32% з моменту досягнення рекордного максимуму 121,64 долара минулого тижня.

Попри обвал, аналітики застерегли від того, щоб розглядати це як початок затяжного спаду.

"Умови, схоже, не створені для стійкого розвороту цін на золото", - сказав Майкл Хсуе, аналітик з дорогоцінних металів у Deutsche Bank, додавши, що інвестори "як і раніше дуже зацікавлені в зростанні", вказуючи на волатильність, що зберігається, а не на обвал настроїв.

CME Group заявила в п'ятницю, що підвищить маржинальні вимоги щодо ф'ючерсів на дорогоцінні метали, і зміни набудуть чинності після закриття ринку в понеділок.

"Ми спостерігали відтік коштів з ETF, і підозрюємо, що деякі сміливі хедж-фонди перехопили їх звідти", - сказав Меєр.

Золото перегнало біткоїн за волатильністю у найрізкіших коливаннях цін з кризи 2008 року - Bloomberg

Тим часом індекс долара продовжив зростання, зробивши дорогоцінний метал, ціна якого в доларах, дорожчим для закордонних покупців.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру колишнього чиновника ФРС Кевіна Ворша на посаду голови, який набуде чинності в травні, при цьому ринки очікують на зниження відсоткових ставок поряд із посиленням політики щодо балансу.

Трамп висунув чиновника зі славою "інфляційного яструба" на нового очільника ФРС: акції та облігації відреагували зниженням

Спотова ціна платини впала на 1,4% - до 2132,55 доларів за унцію, а паладій - на 2,7% - до 1743,93 доларів.