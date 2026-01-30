Трамп висунув чиновника зі славою "інфляційного яструба" на нового очільника ФРС: акції та облігації відреагували зниженням

$42.850.08
Ексклюзив
17:20 • 320 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 5092 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 11903 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 14708 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 17305 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 19538 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23724 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31482 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35994 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42273 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 75785 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 75785 перегляди
29 січня, 16:36 • 60793 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
УНН Lite
17:25 • 64 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв'ю
15:51 • 3490 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук
13:24 • 7882 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове
11:39 • 14860 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років
30 січня, 10:58 • 16679 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції
Трамп висунув чиновника зі славою "інфляційного яструба" на нового очільника ФРС: акції та облігації відреагували зниженням

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

Президент США Дональд Трамп висунув Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи. Після оголошення акції та облігації відреагували зниженням, оскільки Ворша раніше вважали "інфляційним яструбом".

Трамп висунув чиновника зі славою "інфляційного яструба" на нового очільника ФРС: акції та облігації відреагували зниженням

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що висуває Кевіна Ворша на посаду наступного голови Федеральної резервної системи, акції та облігації відреагували зниженням після того, як Трамп оголосив про кандидатуру "інфляційного яструба" на цю посаду, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Я радий оголосити, що висуваю кандидатуру Кевіна Ворша на посаду голови Ради керуючих Федеральної резервної системи, - написав Трамп у своїй соціальній мережі в п'ятницю вранці. - Я знаю Кевіна вже давно і не сумніваюся, що він увійде в історію як один із найвеличніших голів ФРС, можливо, найкращий. Крім того, він "центральна фігура" і ніколи не підведе".

Ворш, пише видання, - доволі традиційний кандидат на посаду голови ФРС: колишній член Ради керуючих ФРС, кандидатура якого раніше розглядалася на посаду міністра фінансів на другий термін Трампа, а також він був кандидатом на головну посаду у ФРС під час першого терміну Трампа. Ворша було призначено до ФРС у 2006 році у віці 35 років, що робить його наймолодшою ​​людиною, яка коли-небудь працювала у впливовій раді ФРС.

Ворш, якому зараз 55 років, нещодавно змінив свою позицію щодо монетарної політики. Політик, якого раніше називали "інфляційним яструбом", Ворш тепер виступає за зниження процентних ставок, згідно з численними публічними заявами, які він зробив в останні місяці, коли Трамп розпочав "реаліті-шоу" щодо свого рішення щодо голови ФРС, пише видання. Він також закликав до реформування персоналу центрального банку США.

"Цілком розумно припустити, що він сказав президенту, що виступає за зниження процентних ставок сьогодні, інакше його б не висунули, - написав Семюел Томбс, головний економіст по США в Pantheon Macroeconomics, у коментарі, опублікованому в п'ятницю. - Наші інстинкти підказують нам, що пан Ворш буде більше стурбований тим, як історія сприйме його послужний список, ніж продовженням догоджання президенту".

Вибір нового голови ФРС є одним з найважливіших призначень будь-якого президента США, але за цього президента це призначення набуває ще більшого значення. Трамп пообіцяв знизити вартість життя, а ФРС відповідає за підтримку цінової стабільності, зазначає видання.

Ворш змінить на посаді Джерома Павелла, термін повноважень якого спливає у травні. Для затвердження кандидатури потрібне схвалення Сенату.

Ф'ючерси на американські акції трохи знизилися після того, як Трамп оголосив про висунення Ворша на посаду голови ФРС.

Хоча Ворш останнім часом підтримує вимоги Трампа щодо зниження відсоткових ставок, він заслужено має репутацію "інфляційного яструба" - це означає, що він зазвичай схиляється до підвищення ставок, щоб запобігти неконтрольованому зростанню цін, пише видання.

Ринки, зауважує видання, не відреагували на призначення Ворша суттєво, але вони не вважають, що новий голова ФРС виконуватиме вказівки президента і почне знижувати ставки після того, як обійме свою посаду навесні.

Ф'ючерси на індекс Доу-Джонса впали на 130 пунктів або на 0,3%. Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,4%. А ф'ючерси на технологічний індекс Nasdaq Composite знизилися на 0,5%.

Акції, як правило, зростають при зниженні відсоткових ставок, оскільки це зменшує витрати компаній на запозичення та збільшує їхній прибуток. Вони зазвичай падають при підвищенні ставок, оскільки вищі відсоткові ставки знижують прибуток компаній.

Долар США змінив курс і зміцнився на 0,1% до інших основних валют після стійкого падіння протягом січня. Прибутковість казначейських облігацій трохи зросла, оскільки інвестори розпродували облігації.

Казначейські облігації, як правило, слідують за відсотковими ставками ФРС, тому вищі ставки сприятимуть зростанню прибутковості облігацій. Рух був не різким, але дохідність еталонних 10-річних облігацій зросла на 0,01 пункту до 4,25%, пише видання.

Оголошення Трампа завершує масштабний пошук, який розпочався у вересні, очолюваний міністром фінансів США Скоттом Бессентом, який скоротив список із півдюжини кандидатів і представив президенту чотирьох фіналістів.

Трамп протягом кількох місяців критикував Павелла за те, що той не знижував процентні ставки швидше. Раніше цього місяця його адміністрація також розпочала кримінальне розслідування щодо Павелла та ФРС, що спонукало Павелла виступити з надзвичайним засудженням спроб Трампа політизувати незалежний центральний банк.

ФРС США зберегла процентні ставки на тлі тиску Трампа та рекордів фондового ринку29.01.26, 01:33 • 4330 переглядiв

Юлія Шрамко

