Трамп висунув чиновника зі славою "інфляційного яструба" на нового очільника ФРС: акції та облігації відреагували зниженням

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що висуває Кевіна Ворша на посаду наступного голови Федеральної резервної системи, акції та облігації відреагували зниженням після того, як Трамп оголосив про кандидатуру "інфляційного яструба" на цю посаду, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Я радий оголосити, що висуваю кандидатуру Кевіна Ворша на посаду голови Ради керуючих Федеральної резервної системи, - написав Трамп у своїй соціальній мережі в п'ятницю вранці. - Я знаю Кевіна вже давно і не сумніваюся, що він увійде в історію як один із найвеличніших голів ФРС, можливо, найкращий. Крім того, він "центральна фігура" і ніколи не підведе".

Ворш, пише видання, - доволі традиційний кандидат на посаду голови ФРС: колишній член Ради керуючих ФРС, кандидатура якого раніше розглядалася на посаду міністра фінансів на другий термін Трампа, а також він був кандидатом на головну посаду у ФРС під час першого терміну Трампа. Ворша було призначено до ФРС у 2006 році у віці 35 років, що робить його наймолодшою ​​людиною, яка коли-небудь працювала у впливовій раді ФРС.

Ворш, якому зараз 55 років, нещодавно змінив свою позицію щодо монетарної політики. Політик, якого раніше називали "інфляційним яструбом", Ворш тепер виступає за зниження процентних ставок, згідно з численними публічними заявами, які він зробив в останні місяці, коли Трамп розпочав "реаліті-шоу" щодо свого рішення щодо голови ФРС, пише видання. Він також закликав до реформування персоналу центрального банку США.

"Цілком розумно припустити, що він сказав президенту, що виступає за зниження процентних ставок сьогодні, інакше його б не висунули, - написав Семюел Томбс, головний економіст по США в Pantheon Macroeconomics, у коментарі, опублікованому в п'ятницю. - Наші інстинкти підказують нам, що пан Ворш буде більше стурбований тим, як історія сприйме його послужний список, ніж продовженням догоджання президенту".

Вибір нового голови ФРС є одним з найважливіших призначень будь-якого президента США, але за цього президента це призначення набуває ще більшого значення. Трамп пообіцяв знизити вартість життя, а ФРС відповідає за підтримку цінової стабільності, зазначає видання.

Ворш змінить на посаді Джерома Павелла, термін повноважень якого спливає у травні. Для затвердження кандидатури потрібне схвалення Сенату.

Ф'ючерси на американські акції трохи знизилися після того, як Трамп оголосив про висунення Ворша на посаду голови ФРС.

Хоча Ворш останнім часом підтримує вимоги Трампа щодо зниження відсоткових ставок, він заслужено має репутацію "інфляційного яструба" - це означає, що він зазвичай схиляється до підвищення ставок, щоб запобігти неконтрольованому зростанню цін, пише видання.

Ринки, зауважує видання, не відреагували на призначення Ворша суттєво, але вони не вважають, що новий голова ФРС виконуватиме вказівки президента і почне знижувати ставки після того, як обійме свою посаду навесні.

Ф'ючерси на індекс Доу-Джонса впали на 130 пунктів або на 0,3%. Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,4%. А ф'ючерси на технологічний індекс Nasdaq Composite знизилися на 0,5%.

Акції, як правило, зростають при зниженні відсоткових ставок, оскільки це зменшує витрати компаній на запозичення та збільшує їхній прибуток. Вони зазвичай падають при підвищенні ставок, оскільки вищі відсоткові ставки знижують прибуток компаній.

Долар США змінив курс і зміцнився на 0,1% до інших основних валют після стійкого падіння протягом січня. Прибутковість казначейських облігацій трохи зросла, оскільки інвестори розпродували облігації.

Казначейські облігації, як правило, слідують за відсотковими ставками ФРС, тому вищі ставки сприятимуть зростанню прибутковості облігацій. Рух був не різким, але дохідність еталонних 10-річних облігацій зросла на 0,01 пункту до 4,25%, пише видання.

Оголошення Трампа завершує масштабний пошук, який розпочався у вересні, очолюваний міністром фінансів США Скоттом Бессентом, який скоротив список із півдюжини кандидатів і представив президенту чотирьох фіналістів.

Трамп протягом кількох місяців критикував Павелла за те, що той не знижував процентні ставки швидше. Раніше цього місяця його адміністрація також розпочала кримінальне розслідування щодо Павелла та ФРС, що спонукало Павелла виступити з надзвичайним засудженням спроб Трампа політизувати незалежний центральний банк.

