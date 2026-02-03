Золото и серебро восстанавливают позиции после сильнейшего обвала за последние десятилетия

$42.810.04
23:51 • 13079 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 22324 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 16917 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 23784 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 18085 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 13178 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 12152 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 22274 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 26013 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 41808 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
2 февраля, 19:01
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города
23:13
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ
23:34
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы
00:29
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах
01:43
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
2 февраля, 18:38
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
2 февраля, 17:09
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 15:28
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
2 февраля, 11:19
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе
2 февраля, 11:11
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Село
Израиль
Польша
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
2 февраля, 19:01
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"
2 февраля, 16:54
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере
2 февраля, 16:01
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышать
2 февраля, 15:14
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть
2 февраля, 14:27
Золото и серебро восстанавливают позиции после сильнейшего обвала за последние десятилетия

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Цены на драгоценные металлы растут после двухдневного падения, золото превысило 4855 долларов, серебро – 85 долларов. Аналитики прогнозируют дальнейший рост до 6000 долларов за унцию к 2026 году.

Золото и серебро восстанавливают позиции после сильнейшего обвала за последние десятилетия

Цены на драгоценные металлы начали расти, частично отыграв потери после стремительного двухдневного падения на 13%, которое шокировало мировые рынки в конце января. Спотовая цена на золото поднялась на 4,2%, превысив отметку 4855 долларов за унцию, тогда как серебро подорожало на 8,1%, снова поднявшись выше 85 долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Резкое падение цен в пятницу и понедельник аналитики связывают с отскоком доллара США и номинацией Кевина Уорша на должность главы ФРС, что уменьшило опасения относительно политического давления на регулятора. Несмотря на это, спрос на физическое золото остается высоким, особенно в Китае. Накануне лунного Нового года покупатели массово скупают слитки и ювелирные изделия на рынке в Шэньчжэне.

Мировой рынок облигаций установил исторический рекорд: 1 триллион долларов привлечен в кратчайшие сроки03.02.26, 05:10 • 1540 просмотров

Ведущие китайские госбанки уже начали ужесточать контроль над инвестициями в золото, чтобы справиться с чрезмерной рыночной нестабильностью.

Прогнозы аналитиков: курс на 6000 долларов

Большинство экспертов считают недавний обвал лишь временной коррекцией "перегретого" рынка. Рыночный стратег Pepperstone Group Ахмад Ассири отметил, что фундаментальные факторы поддержки золота – геополитическая нестабильность и обесценивание валют – остаются неизменными. В свою очередь, Deutsche Bank подтвердил свой оптимистичный прогноз, ожидая роста цены до 6000 долларов за унцию в течение 2026 года.

Трехдневное падение было необходимой коррекцией, но движущие силы многолетнего роста все еще действуют

– подчеркнул Гарфилд Рейнольдс, руководитель команды MLIV Asia.

В то же время рынок остается гиперчувствительным к новостям с Ближнего Востока: возможный дипломатический прорыв в переговорах США с Ираном может снова усилить давление на цены драгоценных металлов.

Мировые цены на нефть стабилизировались после обвала на фоне торговой сделки США и Индии03.02.26, 06:21 • 474 просмотра

Степан Гафтко

Золото
Федеральная резервная система
Дойче Банк
Bloomberg L.P.
Китай
Соединённые Штаты
Иран