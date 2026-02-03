Золото и серебро восстанавливают позиции после сильнейшего обвала за последние десятилетия
Цены на драгоценные металлы растут после двухдневного падения, золото превысило 4855 долларов, серебро – 85 долларов. Аналитики прогнозируют дальнейший рост до 6000 долларов за унцию к 2026 году.
Цены на драгоценные металлы начали расти, частично отыграв потери после стремительного двухдневного падения на 13%, которое шокировало мировые рынки в конце января. Спотовая цена на золото поднялась на 4,2%, превысив отметку 4855 долларов за унцию, тогда как серебро подорожало на 8,1%, снова поднявшись выше 85 долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Резкое падение цен в пятницу и понедельник аналитики связывают с отскоком доллара США и номинацией Кевина Уорша на должность главы ФРС, что уменьшило опасения относительно политического давления на регулятора. Несмотря на это, спрос на физическое золото остается высоким, особенно в Китае. Накануне лунного Нового года покупатели массово скупают слитки и ювелирные изделия на рынке в Шэньчжэне.
Ведущие китайские госбанки уже начали ужесточать контроль над инвестициями в золото, чтобы справиться с чрезмерной рыночной нестабильностью.
Прогнозы аналитиков: курс на 6000 долларов
Большинство экспертов считают недавний обвал лишь временной коррекцией "перегретого" рынка. Рыночный стратег Pepperstone Group Ахмад Ассири отметил, что фундаментальные факторы поддержки золота – геополитическая нестабильность и обесценивание валют – остаются неизменными. В свою очередь, Deutsche Bank подтвердил свой оптимистичный прогноз, ожидая роста цены до 6000 долларов за унцию в течение 2026 года.
Трехдневное падение было необходимой коррекцией, но движущие силы многолетнего роста все еще действуют
В то же время рынок остается гиперчувствительным к новостям с Ближнего Востока: возможный дипломатический прорыв в переговорах США с Ираном может снова усилить давление на цены драгоценных металлов.
