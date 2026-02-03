$42.810.04
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 19772 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 15790 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 22146 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 17213 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 12830 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11929 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 21553 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 25713 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 41295 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Світові ціни на нафту стабілізувалися після обвалу на тлі торговельної угоди США та Індії

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Світові ціни на нафту стабілізувалися після падіння, спричиненого торговельною угодою США та Індії. Індія припинить закупівлю російської нафти, збільшивши імпорт зі США та Венесуели.

Світові ціни на нафту стабілізувалися після обвалу на тлі торговельної угоди США та Індії

Станом на 3 лютого світові котирування нафти демонструють ознаки стабілізації після масштабного падіння на попередній сесії, спровокованого деескалацією геополітичної напруженості та новими торговельними домовленостями Вашингтона. Ф'ючерси на нафту марки Brent утримуються на рівні близько 66 доларів за барель, тоді як американська WTI торгується вище позначки 62 долари за барель. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ключовим фактором тиску на ринок стала заява президента США Дональда Трампа про укладення масштабної угоди з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Відповідно до домовленостей, Індія погодилася повністю припинити закупівлю російської нафти в обмін на зниження американських тарифів на індійські товари з 25% до 18%.

Фондовий ринок США відновився на тлі різкого падіння цін на золото та срібло03.02.26, 02:13 • 2018 переглядiв

Крім того, Вашингтон скасував додаткове 25-відсоткове "штрафне" мито, яке було запроваджено раніше саме через енергетичну співпрацю Делі з москвою. Натомість Індія зобов’язалася збільшити імпорт енергоносіїв зі США та Венесуели на суму понад 500 мільярдів доларів.

Деескалація з Іраном та розпродаж сировинних активів

Паралельно з індійським кейсом на нафтові ціни вплинули новини про можливий початок переговорів між США та Іраном щодо нової ядерної угоди.

Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США02.02.26, 19:43 • 2806 переглядiв

За словами Трампа, Тегеран продемонстрував готовність до діалогу, що миттєво зняло премію за ризик, яка підігрівала ринок протягом січня. Нафта стала частиною загального тренду розпродажу сировинних товарів: напередодні золото впало в ціні на 10%, а мідь – на 5%, що свідчить про масовий вихід інвесторів із захисних активів на тлі оптимістичних геополітичних очікувань.

Наслідки для російської нафтової галузі

Відмова Індії від російської сировини вже призвела до того, що поставки з рф до індійських портів впали до найнижчого рівня за останні три роки. Аналітики зазначають, що це створює значний надлишок нереалізованих санкційних барелів у світі та суттєво обмежує нафтогазові доходи кремля. Дональд Трамп висловив переконання, що такий економічний тиск на москву "допоможе завершити війну в Україні", позбавивши росію ресурсів для ведення бойових дій.

ЄС розглядає заміну обмеження цін на російську нафту повною забороною на морські послуги - Bloomberg30.01.26, 19:39 • 4201 перегляд

Степан Гафтко

