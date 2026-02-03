Світові ціни на нафту стабілізувалися після обвалу на тлі торговельної угоди США та Індії

Станом на 3 лютого світові котирування нафти демонструють ознаки стабілізації після масштабного падіння на попередній сесії, спровокованого деескалацією геополітичної напруженості та новими торговельними домовленостями Вашингтона. Ф'ючерси на нафту марки Brent утримуються на рівні близько 66 доларів за барель, тоді як американська WTI торгується вище позначки 62 долари за барель. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ключовим фактором тиску на ринок стала заява президента США Дональда Трампа про укладення масштабної угоди з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Відповідно до домовленостей, Індія погодилася повністю припинити закупівлю російської нафти в обмін на зниження американських тарифів на індійські товари з 25% до 18%.

Крім того, Вашингтон скасував додаткове 25-відсоткове "штрафне" мито, яке було запроваджено раніше саме через енергетичну співпрацю Делі з москвою. Натомість Індія зобов’язалася збільшити імпорт енергоносіїв зі США та Венесуели на суму понад 500 мільярдів доларів.

Деескалація з Іраном та розпродаж сировинних активів

Паралельно з індійським кейсом на нафтові ціни вплинули новини про можливий початок переговорів між США та Іраном щодо нової ядерної угоди.

За словами Трампа, Тегеран продемонстрував готовність до діалогу, що миттєво зняло премію за ризик, яка підігрівала ринок протягом січня. Нафта стала частиною загального тренду розпродажу сировинних товарів: напередодні золото впало в ціні на 10%, а мідь – на 5%, що свідчить про масовий вихід інвесторів із захисних активів на тлі оптимістичних геополітичних очікувань.

Наслідки для російської нафтової галузі

Відмова Індії від російської сировини вже призвела до того, що поставки з рф до індійських портів впали до найнижчого рівня за останні три роки. Аналітики зазначають, що це створює значний надлишок нереалізованих санкційних барелів у світі та суттєво обмежує нафтогазові доходи кремля. Дональд Трамп висловив переконання, що такий економічний тиск на москву "допоможе завершити війну в Україні", позбавивши росію ресурсів для ведення бойових дій.

