Фондовий ринок США відновився на тлі різкого падіння цін на золото та срібло

Американські фондові індекси завершили торги в понеділок, 2 лютого, впевненим зростанням, подолавши негативну динаміку попередніх днів. Поки Волл-стріт демонструвала позитивну активність, ринки дорогоцінних металів переживали справжнє потрясіння: ціни на золото та срібло продовжили стрімке падіння після рекордних максимумів минулого тижня. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

На Волл-стріт індекс S&P 500 додав 0,5%, перервавши триденну серію падінь. Промисловий індекс Dow Jones підскочив на 515 пунктів (1,1%), а технологічний Nasdaq зріс на 0,6%.

Золото перегнало біткоїн за волатильністю у найрізкіших коливаннях цін з кризи 2008 року - Bloomberg

Локомотивом ринку стали виробники комп'ютерних накопичувачів та напівпровідників, зокрема компанії SanDisk та Western Digital, акції яких злетіли на тлі позитивних звітів про прибутки та стабільного попиту на рішення для штучного інтелекту. Крім того, зниження цін на нафту підтримало котирування авіакомпаній та круїзних операторів.

Обвал на ринку дорогоцінних металів

Головною подією на фінансових ринках став обвал вартості дорогоцінних металів, що відбувся після майже подвоєння ціни на золото протягом останніх 12 місяців. Під час нічних торгів ціна на золото ненадовго опустилася нижче 4 500 доларів за унцію – це на 1 000 доларів менше пікового значення минулого тижня. Хоча згодом котирування частково відновилися до 4 652,60 доларів, падіння відносно п’ятниці склало 1,9%.

Срібло продемонструвало ще більшу волатильність: протягом однієї сесії ціна коливалася від падіння на 9% до помірного зростання, врешті-решт зафіксувавши зниження на 1,9%. Аналітики пов’язують цей "металевий обвал" із номінацією Кевіна Ворша на посаду голови ФРС, що посилило очікування більш жорсткої монетарної політики та зміцнило долар США.

Золото та срібло продовжили падіння після обвалу