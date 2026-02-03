$42.810.04
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 4792 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 8916 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 13618 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 12519 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 10806 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10633 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 18117 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24609 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39564 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Фондовий ринок США відновився на тлі різкого падіння цін на золото та срібло

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Американські фондові індекси зросли 2 лютого, перервавши падіння, тоді як ціни на золото та срібло продовжили стрімке зниження після рекордних максимумів. Золото опустилося нижче 4 500 доларів за унцію, а срібло продемонструвало значну волатильність.

Фондовий ринок США відновився на тлі різкого падіння цін на золото та срібло

Американські фондові індекси завершили торги в понеділок, 2 лютого, впевненим зростанням, подолавши негативну динаміку попередніх днів. Поки Волл-стріт демонструвала позитивну активність, ринки дорогоцінних металів переживали справжнє потрясіння: ціни на золото та срібло продовжили стрімке падіння після рекордних максимумів минулого тижня. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

На Волл-стріт індекс S&P 500 додав 0,5%, перервавши триденну серію падінь. Промисловий індекс Dow Jones підскочив на 515 пунктів (1,1%), а технологічний Nasdaq зріс на 0,6%.

Золото перегнало біткоїн за волатильністю у найрізкіших коливаннях цін з кризи 2008 року - Bloomberg02.02.26, 16:54

Локомотивом ринку стали виробники комп'ютерних накопичувачів та напівпровідників, зокрема компанії SanDisk та Western Digital, акції яких злетіли на тлі позитивних звітів про прибутки та стабільного попиту на рішення для штучного інтелекту. Крім того, зниження цін на нафту підтримало котирування авіакомпаній та круїзних операторів.

Обвал на ринку дорогоцінних металів

Головною подією на фінансових ринках став обвал вартості дорогоцінних металів, що відбувся після майже подвоєння ціни на золото протягом останніх 12 місяців. Під час нічних торгів ціна на золото ненадовго опустилася нижче 4 500 доларів за унцію – це на 1 000 доларів менше пікового значення минулого тижня. Хоча згодом котирування частково відновилися до 4 652,60 доларів, падіння відносно п’ятниці склало 1,9%.

Срібло продемонструвало ще більшу волатильність: протягом однієї сесії ціна коливалася від падіння на 9% до помірного зростання, врешті-решт зафіксувавши зниження на 1,9%. Аналітики пов’язують цей "металевий обвал" із номінацією Кевіна Ворша на посаду голови ФРС, що посилило очікування більш жорсткої монетарної політики та зміцнило долар США.

Золото та срібло продовжили падіння після обвалу02.02.26, 17:43

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Nasdaq
Федеральна резервна система
Сполучені Штати Америки