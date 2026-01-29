Microsoft показала рекордні витрати на ШІ, а доходи від хмарних обчислень не вразили: акції компанії впали

$42.770.19
Ексклюзив
09:19 • 1010 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 8172 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 16936 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 25749 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 26364 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 23619 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 20942 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 21362 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 23320 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 15380 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України

Ексклюзив

27 січня, 15:20
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 99284 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими

Ексклюзив

27 січня, 13:14
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 97377 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53
Microsoft показала рекордні витрати на ШІ, а доходи від хмарних обчислень не вразили: акції компанії впали

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Microsoft витратила рекордну суму на штучний інтелект, що призвело до падіння акцій на 6,5% після публікації фінансових результатів. Інвестори занепокоєні повільним зростанням хмарних обчислень та відсутністю значної віддачі від інвестицій.

Microsoft показала рекордні витрати на ШІ, а доходи від хмарних обчислень не вразили: акції компанії впали

Компанія Microsoft у середу заявила, що витратила рекордну суму на штучний інтелект за останній квартал і продемонструвала повільніше зростання хмарних обчислень, що стурбувало інвесторів, які очікували значної віддачі від витрат та мегаугоди з OpenAI, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Акції Microsoft впали на 6,5% на післябіржових торгах після того, як компанія опублікувала свої фінансові результати за другий фінансовий квартал.

Стратегічне партнерство технологічного гіганта з OpenAI, який планує витратити щонайменше 281 мільярд доларів на Microsoft, колись розглядалося інвесторами як його найсильніша конкурентна перевага в гонці штучного інтелекту. Але це перетворилося на можливий недолік для компанії з Редмонда у Вашингтоні в США, на тлі того, як Gemini від Google досягає успіхів у завоюванні величезних клієнтів, таких як Apple.

Під час телефонної конференції з аналітиками керівники Microsoft намагалися переконати Волл-стріт оцінити свій успіх у сфері штучного інтелекту, розглядаючи не лише продажі від продажу послуг хмарних обчислень, але й зростання бізнесу з продажу власних помічників на базі штучного інтелекту. Компанія вперше розкрила основні показники щодо використання свого помічника Copilot бізнесом.

Але, попри наполягання генерального директора Microsoft Сатьї Наделли на тому, що штучний інтелект залишається на "початковій стадії" розвитку, компанія витратила понад 200 мільярдів доларів на цю технологію з початку 2024 фінансового року, і терпіння інвесторів згасає, пише видання.

"Одна велика очевидна проблема полягає в тому, що доходи зросли на 17%, а вартість доходів – на 19%. Тож якщо це нова довгострокова тенденція, це одне з моїх занепокоєнь", – сказав Ерік Кларк, портфельний менеджер LOGO ETF, який володіє акціями Microsoft.

Технологічний гігант заявив, що дохід його хмарного підрозділу Azure зріс на 39% у період з жовтня по грудень, у другому фінансовому кварталі. Це трохи перевищило консенсус-прогноз у 38,8%, згідно з Visible Alpha.

Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17.01.26, 08:59

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Технології
Техніка
Тренд
Бренд
OpenAI
Microsoft
Apple
Google