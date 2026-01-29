Microsoft показала рекордні витрати на ШІ, а доходи від хмарних обчислень не вразили: акції компанії впали

Компанія Microsoft у середу заявила, що витратила рекордну суму на штучний інтелект за останній квартал і продемонструвала повільніше зростання хмарних обчислень, що стурбувало інвесторів, які очікували значної віддачі від витрат та мегаугоди з OpenAI, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Акції Microsoft впали на 6,5% на післябіржових торгах після того, як компанія опублікувала свої фінансові результати за другий фінансовий квартал.

Стратегічне партнерство технологічного гіганта з OpenAI, який планує витратити щонайменше 281 мільярд доларів на Microsoft, колись розглядалося інвесторами як його найсильніша конкурентна перевага в гонці штучного інтелекту. Але це перетворилося на можливий недолік для компанії з Редмонда у Вашингтоні в США, на тлі того, як Gemini від Google досягає успіхів у завоюванні величезних клієнтів, таких як Apple.

Під час телефонної конференції з аналітиками керівники Microsoft намагалися переконати Волл-стріт оцінити свій успіх у сфері штучного інтелекту, розглядаючи не лише продажі від продажу послуг хмарних обчислень, але й зростання бізнесу з продажу власних помічників на базі штучного інтелекту. Компанія вперше розкрила основні показники щодо використання свого помічника Copilot бізнесом.

Але, попри наполягання генерального директора Microsoft Сатьї Наделли на тому, що штучний інтелект залишається на "початковій стадії" розвитку, компанія витратила понад 200 мільярдів доларів на цю технологію з початку 2024 фінансового року, і терпіння інвесторів згасає, пише видання.

"Одна велика очевидна проблема полягає в тому, що доходи зросли на 17%, а вартість доходів – на 19%. Тож якщо це нова довгострокова тенденція, це одне з моїх занепокоєнь", – сказав Ерік Кларк, портфельний менеджер LOGO ETF, який володіє акціями Microsoft.

Технологічний гігант заявив, що дохід його хмарного підрозділу Azure зріс на 39% у період з жовтня по грудень, у другому фінансовому кварталі. Це трохи перевищило консенсус-прогноз у 38,8%, згідно з Visible Alpha.

