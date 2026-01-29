Microsoft показала рекордные расходы на ИИ, а доходы от облачных вычислений не впечатлили: акции компании упали

Компания Microsoft в среду заявила, что потратила рекордную сумму на искусственный интеллект за последний квартал и продемонстрировала более медленный рост облачных вычислений, что обеспокоило инвесторов, ожидавших значительной отдачи от расходов и мега-сделки с OpenAI, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Акции Microsoft упали на 6,5% на послебиржевых торгах после того, как компания опубликовала свои финансовые результаты за второй финансовый квартал.

Стратегическое партнерство технологического гиганта с OpenAI, который планирует потратить не менее 281 миллиарда долларов на Microsoft, когда-то рассматривалось инвесторами как его сильнейшее конкурентное преимущество в гонке искусственного интеллекта. Но это превратилось в возможный недостаток для компании из Редмонда в Вашингтоне в США, на фоне того, как Gemini от Google добивается успехов в завоевании огромных клиентов, таких как Apple.

Во время телефонной конференции с аналитиками руководители Microsoft пытались убедить Уолл-стрит оценить свой успех в сфере искусственного интеллекта, рассматривая не только продажи от продажи услуг облачных вычислений, но и рост бизнеса по продаже собственных помощников на базе искусственного интеллекта. Компания впервые раскрыла основные показатели по использованию своего помощника Copilot бизнесом.

Но, несмотря на настояния генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы о том, что искусственный интеллект остается на "начальной стадии" развития, компания потратила более 200 миллиардов долларов на эту технологию с начала 2024 финансового года, и терпение инвесторов угасает, пишет издание.

"Одна большая очевидная проблема заключается в том, что доходы выросли на 17%, а стоимость доходов – на 19%. Так что если это новая долгосрочная тенденция, это одно из моих беспокойств", – сказал Эрик Кларк, портфельный менеджер LOGO ETF, который владеет акциями Microsoft.

Технологический гигант заявил, что доход его облачного подразделения Azure вырос на 39% в период с октября по декабрь, во втором финансовом квартале. Это немного превысило консенсус-прогноз в 38,8%, согласно Visible Alpha.

