Microsoft показала рекордные расходы на ИИ, а доходы от облачных вычислений не впечатлили: акции компании упали

Эксклюзив
09:19 • 294 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 6966 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 16287 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 25100 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 25823 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 23256 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 20655 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 21199 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 23148 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 15300 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 15158 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 42171 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 40378 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 46954 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 49479 просмотра
Microsoft показала рекордные расходы на ИИ, а доходы от облачных вычислений не впечатлили: акции компании упали

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Microsoft потратила рекордную сумму на искусственный интеллект, что привело к падению акций на 6,5% после публикации финансовых результатов. Инвесторы обеспокоены медленным ростом облачных вычислений и отсутствием значительной отдачи от инвестиций.

Microsoft показала рекордные расходы на ИИ, а доходы от облачных вычислений не впечатлили: акции компании упали

Компания Microsoft в среду заявила, что потратила рекордную сумму на искусственный интеллект за последний квартал и продемонстрировала более медленный рост облачных вычислений, что обеспокоило инвесторов, ожидавших значительной отдачи от расходов и мега-сделки с OpenAI, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Акции Microsoft упали на 6,5% на послебиржевых торгах после того, как компания опубликовала свои финансовые результаты за второй финансовый квартал.

Стратегическое партнерство технологического гиганта с OpenAI, который планирует потратить не менее 281 миллиарда долларов на Microsoft, когда-то рассматривалось инвесторами как его сильнейшее конкурентное преимущество в гонке искусственного интеллекта. Но это превратилось в возможный недостаток для компании из Редмонда в Вашингтоне в США, на фоне того, как Gemini от Google добивается успехов в завоевании огромных клиентов, таких как Apple.

Во время телефонной конференции с аналитиками руководители Microsoft пытались убедить Уолл-стрит оценить свой успех в сфере искусственного интеллекта, рассматривая не только продажи от продажи услуг облачных вычислений, но и рост бизнеса по продаже собственных помощников на базе искусственного интеллекта. Компания впервые раскрыла основные показатели по использованию своего помощника Copilot бизнесом.

Но, несмотря на настояния генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы о том, что искусственный интеллект остается на "начальной стадии" развития, компания потратила более 200 миллиардов долларов на эту технологию с начала 2024 финансового года, и терпение инвесторов угасает, пишет издание.

"Одна большая очевидная проблема заключается в том, что доходы выросли на 17%, а стоимость доходов – на 19%. Так что если это новая долгосрочная тенденция, это одно из моих беспокойств", – сказал Эрик Кларк, портфельный менеджер LOGO ETF, который владеет акциями Microsoft.

Технологический гигант заявил, что доход его облачного подразделения Azure вырос на 39% в период с октября по декабрь, во втором финансовом квартале. Это немного превысило консенсус-прогноз в 38,8%, согласно Visible Alpha.

Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17.01.26, 08:59 • 18642 просмотра

