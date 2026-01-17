Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации

Фото: Bloomberg

Илон Маск значительно повысил ставки в судебном противостоянии с OpenAI и Microsoft. В новом судебном документе адвокаты миллиардера озвучили сумму компенсации в размере от 79 до 134 миллиардов долларов. Маск утверждает, что компании обманули его, отойдя от первоначальных некоммерческих целей стартапа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Согласно расчетам экспертов, Маск имеет право на долю от текущей рыночной оценки OpenAI (которая составляет около 500 млрд долларов), поскольку он был соучредителем и вложил в проект 38 миллионов долларов на старте.

Так же, как ранний инвестор в стартап может получить прибыль, на много порядков большую, чем первоначальные инвестиции инвестора, незаконная прибыль, которую получили OpenAI и Microsoft – и которую господин Маск теперь имеет право вернуть – намного больше первоначальных взносов господина Маска – написал адвокат Маска Стивен Моло.

Реакция OpenAI

Компания Сэма Альтмана отвергает все обвинения, называя действия Маска попыткой затормозить развитие конкурента и частью личной мести.

Иск господина Маска продолжает быть безосновательным и частью его постоянной схемы преследований, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать это в суде. Это последнее несерьезное требование направлено исключительно на дальнейшее продвижение этой кампании преследований – говорится в официальном заявлении OpenAI.

Суд присяжных по этому делу запланирован на конец апреля 2026 года в Окленде, Калифорния. Ожидается, что это будет один из самых масштабных судебных процессов в сфере высоких технологий.

