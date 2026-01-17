$43.180.08
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 16543 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 19806 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 26048 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 21761 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 37819 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 33078 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28400 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26195 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25614 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Илон Маск повысил ставки в судебном противостоянии с OpenAI и Microsoft, требуя от 79 до 134 миллиардов долларов компенсации. Он утверждает, что компании обманули его, отойдя от первоначальных некоммерческих целей стартапа.

Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации
Фото: Bloomberg

Илон Маск значительно повысил ставки в судебном противостоянии с OpenAI и Microsoft. В новом судебном документе адвокаты миллиардера озвучили сумму компенсации в размере от 79 до 134 миллиардов долларов. Маск утверждает, что компании обманули его, отойдя от первоначальных некоммерческих целей стартапа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно расчетам экспертов, Маск имеет право на долю от текущей рыночной оценки OpenAI (которая составляет около 500 млрд долларов), поскольку он был соучредителем и вложил в проект 38 миллионов долларов на старте.

X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15.01.26, 09:20 • 37221 просмотр

Так же, как ранний инвестор в стартап может получить прибыль, на много порядков большую, чем первоначальные инвестиции инвестора, незаконная прибыль, которую получили OpenAI и Microsoft – и которую господин Маск теперь имеет право вернуть – намного больше первоначальных взносов господина Маска

– написал адвокат Маска Стивен Моло.

Реакция OpenAI

Компания Сэма Альтмана отвергает все обвинения, называя действия Маска попыткой затормозить развитие конкурента и частью личной мести.

Иск господина Маска продолжает быть безосновательным и частью его постоянной схемы преследований, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать это в суде. Это последнее несерьезное требование направлено исключительно на дальнейшее продвижение этой кампании преследований

– говорится в официальном заявлении OpenAI.

Суд присяжных по этому делу запланирован на конец апреля 2026 года в Окленде, Калифорния. Ожидается, что это будет один из самых масштабных судебных процессов в сфере высоких технологий.

Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17.01.26, 05:45 • 2176 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Сэм Альтман
OpenAI
Bloomberg L.P.
Калифорния
Илон Маск
Майкрософт