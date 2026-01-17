Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації
Ілон Маск підвищив ставки у судовому протистоянні з OpenAI та Microsoft, вимагаючи від 79 до 134 мільярдів доларів компенсації. Він стверджує, що компанії обманули його, відійшовши від початкових некомерційних цілей стартапу.
Згідно з розрахунками експертів, Маск має право на частку від поточної ринкової оцінки OpenAI (яка становить близько 500 млрд доларів), оскільки він був співзасновником і вклав у проєкт 38 мільйонів доларів на старті.
Деталі
Згідно з розрахунками експертів, Маск має право на частку від поточної ринкової оцінки OpenAI (яка становить близько 500 млрд доларів), оскільки він був співзасновником і вклав у проєкт 38 мільйонів доларів на старті.
Так само, як ранній інвестор у стартап може отримати прибуток, на багато порядків більший за початкові інвестиції інвестора, незаконний прибуток, який отримали OpenAI та Microsoft – і який пан Маск тепер має право повернути – набагато більший за початкові внески пана Маска
Реакція OpenAI
Компанія Сема Альтмана відкидає всі звинувачення, називаючи дії Маска спробою загальмувати розвиток конкурента та частиною особистої помсти.
Позов пана Маска продовжує бути безпідставним і частиною його постійної схеми переслідувань, і ми з нетерпінням чекаємо можливості продемонструвати це в суді. Ця остання несерйозна вимога спрямована виключно на подальше просування цієї кампанії переслідувань
Суд присяжних у цій справі запланований на кінець квітня 2026 року в Окленді, Каліфорнія. Очікується, що це буде один із наймасштабніших судових процесів у сфері високих технологій.
