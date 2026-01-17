$43.180.08
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Ілон Маск підвищив ставки у судовому протистоянні з OpenAI та Microsoft, вимагаючи від 79 до 134 мільярдів доларів компенсації. Він стверджує, що компанії обманули його, відійшовши від початкових некомерційних цілей стартапу.

Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації
Фото: Bloomberg

Ілон Маск значно підвищив ставки у судовому протистоянні з OpenAI та Microsoft. У новому судовому документі адвокати мільярдера озвучили суму компенсації в розмірі від 79 до 134 мільярдів доларів. Маск стверджує, що компанії обманули його, відійшовши від початкових некомерційних цілей стартапу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з розрахунками експертів, Маск має право на частку від поточної ринкової оцінки OpenAI (яка становить близько 500 млрд доларів), оскільки він був співзасновником і вклав у проєкт 38 мільйонів доларів на старті.

X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15.01.26, 09:20 • 37223 перегляди

Так само, як ранній інвестор у стартап може отримати прибуток, на багато порядків більший за початкові інвестиції інвестора, незаконний прибуток, який отримали OpenAI та Microsoft – і який пан Маск тепер має право повернути – набагато більший за початкові внески пана Маска

– написав адвокат Маска Стівен Моло.

Реакція OpenAI

Компанія Сема Альтмана відкидає всі звинувачення, називаючи дії Маска спробою загальмувати розвиток конкурента та частиною особистої помсти.

Позов пана Маска продовжує бути безпідставним і частиною його постійної схеми переслідувань, і ми з нетерпінням чекаємо можливості продемонструвати це в суді. Ця остання несерйозна вимога спрямована виключно на подальше просування цієї кампанії переслідувань

– йдеться в офіційній заяві OpenAI.

Суд присяжних у цій справі запланований на кінець квітня 2026 року в Окленді, Каліфорнія. Очікується, що це буде один із наймасштабніших судових процесів у сфері високих технологій.

Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17.01.26, 05:45 • 2206 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Сем Альтман
OpenAI
Bloomberg
Каліфорнія
Ілон Маск
Microsoft