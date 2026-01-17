Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації

Фото: Bloomberg

Ілон Маск значно підвищив ставки у судовому протистоянні з OpenAI та Microsoft. У новому судовому документі адвокати мільярдера озвучили суму компенсації в розмірі від 79 до 134 мільярдів доларів. Маск стверджує, що компанії обманули його, відійшовши від початкових некомерційних цілей стартапу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з розрахунками експертів, Маск має право на частку від поточної ринкової оцінки OpenAI (яка становить близько 500 млрд доларів), оскільки він був співзасновником і вклав у проєкт 38 мільйонів доларів на старті.

X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей

Так само, як ранній інвестор у стартап може отримати прибуток, на багато порядків більший за початкові інвестиції інвестора, незаконний прибуток, який отримали OpenAI та Microsoft – і який пан Маск тепер має право повернути – набагато більший за початкові внески пана Маска – написав адвокат Маска Стівен Моло.

Реакція OpenAI

Компанія Сема Альтмана відкидає всі звинувачення, називаючи дії Маска спробою загальмувати розвиток конкурента та частиною особистої помсти.

Позов пана Маска продовжує бути безпідставним і частиною його постійної схеми переслідувань, і ми з нетерпінням чекаємо можливості продемонструвати це в суді. Ця остання несерйозна вимога спрямована виключно на подальше просування цієї кампанії переслідувань – йдеться в офіційній заяві OpenAI.

Суд присяжних у цій справі запланований на кінець квітня 2026 року в Окленді, Каліфорнія. Очікується, що це буде один із наймасштабніших судових процесів у сфері високих технологій.

Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok