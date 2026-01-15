X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей

$43.180.08
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Працівник "Київтеплоенерго" загинув під час розвантаження генератора в Києві
Вбивства в Ірані припиняються, жодних планів щодо страт немає - Трамп
Міненерго попереджає про фішингову розсилку з вимогою оплати
"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причини
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 78067 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Модель штучного інтелекту Grok Ілона Маска впровадила технологічні заходи, що запобігають редагуванню зображень реальних людей у відвертому одязі. Це обмеження стосується всіх користувачів, включно з платними підписниками, та діятиме в юрисдикціях, де це незаконно.

X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей

Модель штучного інтелекту Ілона Маска Grok більше не зможе редагувати фотографії реальних людей, щоб показувати їх у відвертому одязі в юрисдикціях, де це незаконно, після поширеної стурбованості щодо сексуалізованих діпфейків, створених штучним інтелектом, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

"Ми впровадили технологічні заходи, щоб запобігти редагуванню зображень реальних людей у ​​відвертому одязі, такому як бікіні, в обліковому записі Grok. Це обмеження стосується всіх користувачів, включаючи платних підписників", – йдеться в оголошенні у X, який керує інструментом Grok AI.

Про зміну було оголошено через кілька годин після того, як головний прокурор Каліфорнії заявив, що штат розслідує поширення сексуалізованих діпфейків ШІ, зокрема дітей, згенерованих моделлю ШІ.

"Тепер ми геоблокуємо можливість усіх користувачів створювати зображення реальних людей у ​​бікіні, спідній білизні та подібному одязі через обліковий запис Grok та в Grok у X у тих юрисдикціях, де це незаконно", - йдеться у заяві X у середу.

Там також повторили, що лише платні користувачі зможуть редагувати зображення за допомогою Grok на платформі.

Це додасть додатковий рівень захисту, допомагаючи гарантувати, що ті, хто намагається зловживати Grok для порушення закону або політики X, будуть притягнуті до відповідальності, згідно із заявою.

З увімкненими налаштуваннями NSFW (не безпечно для роботи) Grok має дозволяти "оголення верхньої частини тіла уявних дорослих людей (не реальних)", що відповідає тому, що можна побачити у фільмах з рейтингом R, написав Маск у мережі у середу.

"Це фактичний стандарт в Америці. Це буде різнитися в інших регіонах, залежно від законів кожної країни", - сказав мультимільярдер у сфері технологій.

Раніше Маск захищав X, опублікувавши повідомлення, що критики "просто хочуть придушити свободу слова", а також два зображення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в бікіні, створені штучним інтелектом.

Залишаються питання щодо того, як X застосовуватиме свої нові правила, наприклад, як модель штучного інтелекту знатиме, чи зображення справжньої людини, і які дії вона вживатиме, коли користувачі порушуватимуть правила, кажуть в експертних колах.

Доповнення

Останніми днями лідери всього світу розкритикували функцію редагування зображень Grok.

Минулого тижня Малайзія та Індонезія стали першими країнами, які заборонили ШІ-інструмент Grok після того, як користувачі заявили, що фотографії були змінені для створення відвертих зображень без їхньої згоди.

Індонезія першою у світі заблокувала Grok через поширення сексуалізованих ШІ-зображень

Британський медіа-регулятор Ofcom заявив у понеділок, що розслідуватиме, чи не порушив X законодавство Великої Британії щодо зображень сексуального характеру. Стармер попередив, що X може втратити "право на саморегулювання" через негативну реакцію на зображення, створені штучним інтелектом, але пізніше того ж тижня заявив, що вітає повідомлення про те, що X вживає заходів для вирішення цієї проблеми.

Юлія Шрамко

