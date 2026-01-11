Індонезія першою у світі заблокувала Grok через поширення сексуалізованих ШІ-зображень

У суботу, 10 січня 2026 року, Індонезія тимчасово обмежила доступ до чат-бота Grok, розробленого компанією xAI Ілона Маска. Країна стала першою у світі, яка повністю заблокувала цей інструмент штучного інтелекту через ризики створення та поширення порнографічного контенту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення про блокування ухвалило Міністерство зв'язку та цифрових технологій Індонезії. Влада країни розцінює створення сексуалізованих дипфейків без згоди осіб як серйозну загрозу безпеці громадян.

Уряд розглядає практику сексуальних діпфейків без згоди як серйозне порушення прав людини, гідності та безпеки громадян у цифровому просторі - заявила міністерка Меутія Хафід.

Вона також додала, що такі дії є формою "цифрового насильства", від якого необхідно захистити передусім жінок та дітей.

Реакція xAI та міжнародний контекст

Напередодні блокування компанія xAI оголосила про обмеження функцій генерації зображень - тепер вони доступні лише для платних підписників. Це було зроблено для виправлення недоліків у системі безпеки, які дозволяли створювати відвертий контент, включаючи зображення неповнолітніх. На запит журналістів щодо ситуації компанія xAI відповіла автоматичним повідомленням: "Legacy Media Lies" (Традиційні медіа брешуть).

Окрім Індонезії, діяльність Grok викликала занепокоєння у регуляторів Великої Британії, Франції, Малайзії та Австралії. Зокрема, британський прем'єр Кір Стармер назвав згенерований контент "огидним" і зажадав від керівництва платформи X негайного посилення модерації. Міністерство зв'язку Індонезії вже викликало офіційних представників X для надання пояснень та обговорення технічних кроків для запобігання зловживанням у майбутньому.

