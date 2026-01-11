$42.990.00
Індонезія першою у світі заблокувала Grok через поширення сексуалізованих ШІ-зображень

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Індонезія 10 січня 2026 року тимчасово обмежила доступ до чат-бота Grok через ризики поширення порнографічного контенту. Міністерство зв'язку та цифрових технологій Індонезії розцінює створення сексуалізованих дипфейків як загрозу безпеці громадян.

Індонезія першою у світі заблокувала Grok через поширення сексуалізованих ШІ-зображень

У суботу, 10 січня 2026 року, Індонезія тимчасово обмежила доступ до чат-бота Grok, розробленого компанією xAI Ілона Маска. Країна стала першою у світі, яка повністю заблокувала цей інструмент штучного інтелекту через ризики створення та поширення порнографічного контенту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення про блокування ухвалило Міністерство зв'язку та цифрових технологій Індонезії. Влада країни розцінює створення сексуалізованих дипфейків без згоди осіб як серйозну загрозу безпеці громадян.

Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х09.01.26, 21:14 • 4502 перегляди

Уряд розглядає практику сексуальних діпфейків без згоди як серйозне порушення прав людини, гідності та безпеки громадян у цифровому просторі

- заявила міністерка Меутія Хафід.

Вона також додала, що такі дії є формою "цифрового насильства", від якого необхідно захистити передусім жінок та дітей.

Реакція xAI та міжнародний контекст

Напередодні блокування компанія xAI оголосила про обмеження функцій генерації зображень - тепер вони доступні лише для платних підписників. Це було зроблено для виправлення недоліків у системі безпеки, які дозволяли створювати відвертий контент, включаючи зображення неповнолітніх. На запит журналістів щодо ситуації компанія xAI відповіла автоматичним повідомленням: "Legacy Media Lies" (Традиційні медіа брешуть).

Ілон Маск анонсував відкриття вихідного коду алгоритму X протягом тижня10.01.26, 23:08 • 1600 переглядiв

Окрім Індонезії, діяльність Grok викликала занепокоєння у регуляторів Великої Британії, Франції, Малайзії та Австралії. Зокрема, британський прем'єр Кір Стармер назвав згенерований контент "огидним" і зажадав від керівництва платформи X негайного посилення модерації. Міністерство зв'язку Індонезії вже викликало офіційних представників X для надання пояснень та обговорення технічних кроків для запобігання зловживанням у майбутньому.

Єврокомісія та Велика Британія вимагають від X пояснень через сексуалізовані зображення, створені ШІ Grok05.01.26, 23:59 • 4501 перегляд

Степан Гафтко

