Индонезия первой в мире заблокировала Grok из-за распространения сексуализированных ИИ-изображений
Киев • УНН
В субботу, 10 января 2026 года, Индонезия временно ограничила доступ к чат-боту Grok, разработанному компанией xAI Илона Маска. Страна стала первой в мире, полностью заблокировавшей этот инструмент искусственного интеллекта из-за рисков создания и распространения порнографического контента. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Решение о блокировке приняло Министерство связи и цифровых технологий Индонезии. Власти страны расценивают создание сексуализированных дипфейков без согласия лиц как серьезную угрозу безопасности граждан.
Правительство рассматривает практику сексуальных дипфейков без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве
Она также добавила, что такие действия являются формой "цифрового насилия", от которого необходимо защитить прежде всего женщин и детей.
Реакция xAI и международный контекст
Накануне блокировки компания xAI объявила об ограничении функций генерации изображений - теперь они доступны только для платных подписчиков. Это было сделано для исправления недостатков в системе безопасности, которые позволяли создавать откровенный контент, включая изображения несовершеннолетних. На запрос журналистов относительно ситуации компания xAI ответила автоматическим сообщением: "Legacy Media Lies" (Традиционные медиа лгут).
Помимо Индонезии, деятельность Grok вызвала обеспокоенность у регуляторов Великобритании, Франции, Малайзии и Австралии. В частности, британский премьер Кир Стармер назвал сгенерированный контент "отвратительным" и потребовал от руководства платформы X немедленного усиления модерации. Министерство связи Индонезии уже вызвало официальных представителей X для предоставления объяснений и обсуждения технических шагов для предотвращения злоупотреблений в будущем.
