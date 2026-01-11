$42.990.00
Индонезия первой в мире заблокировала Grok из-за распространения сексуализированных ИИ-изображений

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Индонезия 10 января 2026 года временно ограничила доступ к чат-боту Grok из-за рисков распространения порнографического контента. Министерство связи и цифровых технологий Индонезии расценивает создание сексуализированных дипфейков как угрозу безопасности граждан.

Индонезия первой в мире заблокировала Grok из-за распространения сексуализированных ИИ-изображений

В субботу, 10 января 2026 года, Индонезия временно ограничила доступ к чат-боту Grok, разработанному компанией xAI Илона Маска. Страна стала первой в мире, полностью заблокировавшей этот инструмент искусственного интеллекта из-за рисков создания и распространения порнографического контента. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение о блокировке приняло Министерство связи и цифровых технологий Индонезии. Власти страны расценивают создание сексуализированных дипфейков без согласия лиц как серьезную угрозу безопасности граждан.

Grok отключил возможность генерировать изображения для большинства пользователей соцсети X09.01.26, 21:14 • 4510 просмотров

Правительство рассматривает практику сексуальных дипфейков без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве

- заявила министр Меутия Хафид.

Она также добавила, что такие действия являются формой "цифрового насилия", от которого необходимо защитить прежде всего женщин и детей.

Реакция xAI и международный контекст

Накануне блокировки компания xAI объявила об ограничении функций генерации изображений - теперь они доступны только для платных подписчиков. Это было сделано для исправления недостатков в системе безопасности, которые позволяли создавать откровенный контент, включая изображения несовершеннолетних. На запрос журналистов относительно ситуации компания xAI ответила автоматическим сообщением: "Legacy Media Lies" (Традиционные медиа лгут).

Илон Маск анонсировал открытие исходного кода алгоритма X в течение недели10.01.26, 23:08 • 1884 просмотра

Помимо Индонезии, деятельность Grok вызвала обеспокоенность у регуляторов Великобритании, Франции, Малайзии и Австралии. В частности, британский премьер Кир Стармер назвал сгенерированный контент "отвратительным" и потребовал от руководства платформы X немедленного усиления модерации. Министерство связи Индонезии уже вызвало официальных представителей X для предоставления объяснений и обсуждения технических шагов для предотвращения злоупотреблений в будущем.

Еврокомиссия и Великобритания требуют от X объяснений из-за сексуализированных изображений, созданных ИИ Grok05.01.26, 23:59 • 4503 просмотра

Степан Гафтко

