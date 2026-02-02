$42.810.04
Біткоїн стабілізувався після падіння до найнижчого рівня за другий термін Трампа

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Біткоїн зріс на 2% до 78 000 доларів після падіння на вихідних, що сталося після заяви Трампа про торгові мита. Відтік коштів з біткоїн-ETF та призначення Кевіна Ворша кандидатом на очільника ФРС також вплинули на ринок.

Біткоїн стабілізувався після падіння до найнижчого рівня за другий термін Трампа

Біткоїн стабілізувався після падіння до рівня, близького до найнижчого з моменту повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому, на тлі того, як деякі аналітики заявили, що різке падіння у вихідні підготувало криптовалютні ринки до відскоку, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

До 8:26 ранку за нью-йоркським часом (15:26 за Києвом) найбільша криптовалюта зросла на 2% до близько 78 000 доларів, раніше опустившись до найнижчого рівня з 7 квітня, коли світові ринки обвалилися після шокуючої заяви Трампа про масштабні торгові мита. Зростання відбулося після того, як біткоїн впав майже на 10% за вихідні.

"З технічної точки зору, недавнє падіння наближає ціну до привабливих рівнів", - сказав Джоел Крюгер, ринковий стратег LMAX Group. За його словами, біткоїн, імовірно, знайде "сильну підтримку", якщо впаде приблизно до 70 000 доларів.

У січні біткоїн втратив майже 11%, що стало четвертим поспіль місячним падінням - найдовшою серією втрат із 2018 року, коли відбувся обвал після буму первинних розміщень монет (ICO) у 2017 році. Останнє падіння відбулося на тлі загальної нестабільності на ринку: золото продовжило падати в понеділок після найбільшого обвалу за десятиліття наприкінці минулого тижня.

"Далі подальше падіння нижче за максимуми 2021 року у близько 70 000 доларів стане серйозним ударом по довгостроковій впевненості", - сказала Керолайн Морон, співзасновник Orbit Markets.

Інші криптовалюти, такі як Ether та Solana, також продемонстрували помірний відскок після падіння на початку понеділка.

Прокриптовалютна політика Білого дому та різке зростання інституційного впровадження минулого року підняли біткоїн до рекордної ціни вище 126 000 доларів, але потім у жовтні відбувся масштабний розпродаж. Оригінальна криптовалюта впала приблизно на 40% з часу досягнення історичного максимуму.

За даними Coinglass, за 24 години було ліквідовано ставки на покупку на суму майже 590 мільйонів доларів. У міру погіршення настроїв щодо ризику ширші ринки Азії показали зниження в понеділок, тоді як золото і срібло продовжили падіння, що почалося в п'ятницю. Європейські фондові ринки у понеділок переважно демонстрували зростання.

"У короткостроковій перспективі основні настрої залишаються ведмежими. Криптовалюта відстежує загальні ринки активів і не рухається ізольовано, - сказав Демієн Ло, головний інвестиційний директор Ericsenz Capital. - Я очікую, що мінімум для біткоїну становитиме від 70 000 до 74 000 доларів, а максимум близько 90 000 доларів".

Відтік коштів з ETF

Падіння сталося після того, як президент США Дональд Трамп визначив Кевіна Ворша кандидатом на наступного очільника Федеральної резервної системи. Призначення Ворша, який заробив репутацію прихильника жорсткої інфляції під час свого перебування на посаді члена ради керуючих ФРС, спонукало інвесторів переглянути свої ставки на ослаблення долара США після закінчення терміну повноважень голови ФРС Джерома Павелла у травні.

Ще одним фактором тиску на біткоїн є постійний відтік коштів із біржових фондів (ETF), які стали одним із головних факторів, що впливають на ціну з моменту їх запуску у січні 2024 року, пише видання.

Минулого тижня інвестори вивели майже 1,5 мільярда доларів з американських біткоїн-ETF, що стало другим за величиною відтоком за тиждень. Це завершило найдовшу в історії серію відтоків за місяць.

"Що стосується криптовалют, то стабілізація припливу коштів в ETF є ключовим сигналом, за яким слід слідкувати, - сказав Тімоті Місір, керівник відділу досліджень в аналітичній компанії BRN, що спеціалізується на цифрових активах. - Без цього ралі, швидше за все, загаснуть".

Юлія Шрамко

