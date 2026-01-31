Біткоїн обвалився нижче 80 000 доларів: крипторинок охопила хвиля розпродажів

$42.850.00
51.240.00
ukenru
17:53 • 1800 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 3918 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 5108 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 7354 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 8928 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 8550 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 8152 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 4896 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10624 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17732 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
4м/с
77%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 15724 перегляди
Mercedes представив новий броньований автомобіль S-класу для світових лідерів31 січня, 09:57 • 3468 перегляди
Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції31 січня, 11:24 • 9440 перегляди
Моральний стан окупантів тримається на опіоїдах: ГУР оприлюднило нові перехопленняVideo13:23 • 5864 перегляди
Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками ТрампаVideo13:52 • 9050 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 25947 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 55469 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 36835 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 41677 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 44776 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф16:40 • 2192 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 15733 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 21361 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 22258 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 21110 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Біткоїн обвалився нижче 80 000 доларів: крипторинок охопила хвиля розпродажів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

31 січня біткоїн опустився нижче $80 000, що спричинило каскад ліквідацій на крипторинку. Це падіння супроводжується відтоком коштів з біткоїн-ETF та зниженням інтересу інвесторів до ризикових активів.

Біткоїн обвалився нижче 80 000 доларів: крипторинок охопила хвиля розпродажів

В останній день січня вартість біткоїна вперше за тривалий час опустилася нижче психологічної позначки у 80 000 доларів, що спровокувало каскад ліквідацій на крипторинку. Падіння головної криптовалюти супроводжується значними відтоками коштів із біткоїн–ETF та загальним зниженням апетиту інвесторів до ризикових активів на тлі макроекономічної невизначеності. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Bloomberg, основною причиною прискорення обвалу стала зміна очікувань щодо монетарної політики Федеральної резервної системи США. Номінація Кевіна Ворша на посаду голови ФРС, якого ринок сприймає як прихильника жорсткої лінії, посилила побоювання інвесторів щодо тривалого періоду високих відсоткових ставок. Крім того, настрій трейдерів погіршився через масові ліквідації довгих позицій, загальна сума яких за останню добу наблизилася до позначки в 1 мільярд доларів.

Служба маршалів США розслідує злам державних криптогаманців29.01.26, 03:00 • 4104 перегляди

Аналітики також зазначають, що біткоїн опинився під тиском через зміцнення долара та перетікання капіталу в безпечніші активи.

Це найгірший сценарій для біткоїна: стабільність казначейських облігацій робить їх привабливими, тоді як волатильність криптоактивів відлякує навіть інституційних гравців

– зазначають експерти Bitfinex.

Ситуація на ринку альткоїнів

Слідом за біткоїном значні втрати зафіксували й інші великі криптовалюти. Ethereum опустився до рівня 2 900 доларів, а такі активи, як Solana та Cardano, втратили від 9% до 12% своєї вартості лише за одну торгову сесію. Індекс страху та жадібності (Fear & Greed Index) впав до позначки 17, що свідчить про стан екстремального страху серед учасників ринку.

Золото відновило швидке зростання після відносного просідання напередодні 30.01.26, 06:16 • 4848 переглядiв

Інвестори наразі очікують оприлюднення свіжих даних щодо інфляції у США, які можуть або заспокоїти ринок, або дати поштовх до подальшого падіння в зону 70 000-75 000 доларів. Попри поточний песимізм, частина аналітиків вважає таку корекцію "необхідним перезавантаженням" перед можливим відновленням у другому кварталі 2026 року.

Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30.01.26, 06:46 • 19337 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаТехнології
Федеральна резервна система
Біткойн
Ethereum
Bloomberg
Сполучені Штати Америки