Біткоїн обвалився нижче 80 000 доларів: крипторинок охопила хвиля розпродажів
Київ • УНН
31 січня біткоїн опустився нижче $80 000, що спричинило каскад ліквідацій на крипторинку. Це падіння супроводжується відтоком коштів з біткоїн-ETF та зниженням інтересу інвесторів до ризикових активів.
В останній день січня вартість біткоїна вперше за тривалий час опустилася нижче психологічної позначки у 80 000 доларів, що спровокувало каскад ліквідацій на крипторинку. Падіння головної криптовалюти супроводжується значними відтоками коштів із біткоїн–ETF та загальним зниженням апетиту інвесторів до ризикових активів на тлі макроекономічної невизначеності. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє Bloomberg, основною причиною прискорення обвалу стала зміна очікувань щодо монетарної політики Федеральної резервної системи США. Номінація Кевіна Ворша на посаду голови ФРС, якого ринок сприймає як прихильника жорсткої лінії, посилила побоювання інвесторів щодо тривалого періоду високих відсоткових ставок. Крім того, настрій трейдерів погіршився через масові ліквідації довгих позицій, загальна сума яких за останню добу наблизилася до позначки в 1 мільярд доларів.
Аналітики також зазначають, що біткоїн опинився під тиском через зміцнення долара та перетікання капіталу в безпечніші активи.
Це найгірший сценарій для біткоїна: стабільність казначейських облігацій робить їх привабливими, тоді як волатильність криптоактивів відлякує навіть інституційних гравців
Ситуація на ринку альткоїнів
Слідом за біткоїном значні втрати зафіксували й інші великі криптовалюти. Ethereum опустився до рівня 2 900 доларів, а такі активи, як Solana та Cardano, втратили від 9% до 12% своєї вартості лише за одну торгову сесію. Індекс страху та жадібності (Fear & Greed Index) впав до позначки 17, що свідчить про стан екстремального страху серед учасників ринку.
Інвестори наразі очікують оприлюднення свіжих даних щодо інфляції у США, які можуть або заспокоїти ринок, або дати поштовх до подальшого падіння в зону 70 000-75 000 доларів. Попри поточний песимізм, частина аналітиків вважає таку корекцію "необхідним перезавантаженням" перед можливим відновленням у другому кварталі 2026 року.
