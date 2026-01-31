Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж
Киев • УНН
31 января биткойн опустился ниже $80 000, что вызвало каскад ликвидаций на крипторынке. Это падение сопровождается оттоком средств из биткойн-ETF и снижением интереса инвесторов к рисковым активам.
В последний день января стоимость биткоина впервые за долгое время опустилась ниже психологической отметки в 80 000 долларов, что спровоцировало каскад ликвидаций на крипторынке. Падение главной криптовалюты сопровождается значительными оттоками средств из биткоин-ETF и общим снижением аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне макроэкономической неопределенности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как сообщает Bloomberg, основной причиной ускорения обвала стало изменение ожиданий относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США. Номинация Кевина Уорша на должность главы ФРС, которого рынок воспринимает как сторонника жесткой линии, усилила опасения инвесторов относительно длительного периода высоких процентных ставок. Кроме того, настроение трейдеров ухудшилось из-за массовых ликвидаций длинных позиций, общая сумма которых за последние сутки приблизилась к отметке в 1 миллиард долларов.
Аналитики также отмечают, что биткоин оказался под давлением из-за укрепления доллара и перетекания капитала в более безопасные активы.
Это худший сценарий для биткоина: стабильность казначейских облигаций делает их привлекательными, тогда как волатильность криптоактивов отпугивает даже институциональных игроков
Ситуация на рынке альткоинов
Вслед за биткоином значительные потери зафиксировали и другие крупные криптовалюты. Ethereum опустился до уровня 2 900 долларов, а такие активы, как Solana и Cardano, потеряли от 9% до 12% своей стоимости всего за одну торговую сессию. Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index) упал до отметки 17, что свидетельствует о состоянии экстремального страха среди участников рынка.
Инвесторы сейчас ожидают обнародования свежих данных по инфляции в США, которые могут либо успокоить рынок, либо дать толчок к дальнейшему падению в зону 70 000-75 000 долларов. Несмотря на текущий пессимизм, часть аналитиков считает такую коррекцию "необходимой перезагрузкой" перед возможным восстановлением во втором квартале 2026 года.
