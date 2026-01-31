$42.850.00
17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
30 января, 12:58
Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж

Киев • УНН

 • 70 просмотра

31 января биткойн опустился ниже $80 000, что вызвало каскад ликвидаций на крипторынке. Это падение сопровождается оттоком средств из биткойн-ETF и снижением интереса инвесторов к рисковым активам.

Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж

В последний день января стоимость биткоина впервые за долгое время опустилась ниже психологической отметки в 80 000 долларов, что спровоцировало каскад ликвидаций на крипторынке. Падение главной криптовалюты сопровождается значительными оттоками средств из биткоин-ETF и общим снижением аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне макроэкономической неопределенности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Bloomberg, основной причиной ускорения обвала стало изменение ожиданий относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США. Номинация Кевина Уорша на должность главы ФРС, которого рынок воспринимает как сторонника жесткой линии, усилила опасения инвесторов относительно длительного периода высоких процентных ставок. Кроме того, настроение трейдеров ухудшилось из-за массовых ликвидаций длинных позиций, общая сумма которых за последние сутки приблизилась к отметке в 1 миллиард долларов.

Служба маршалов США расследует взлом государственных криптокошельков
29.01.26, 03:00

Аналитики также отмечают, что биткоин оказался под давлением из-за укрепления доллара и перетекания капитала в более безопасные активы.

Это худший сценарий для биткоина: стабильность казначейских облигаций делает их привлекательными, тогда как волатильность криптоактивов отпугивает даже институциональных игроков

– отмечают эксперты Bitfinex.

Ситуация на рынке альткоинов

Вслед за биткоином значительные потери зафиксировали и другие крупные криптовалюты. Ethereum опустился до уровня 2 900 долларов, а такие активы, как Solana и Cardano, потеряли от 9% до 12% своей стоимости всего за одну торговую сессию. Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index) упал до отметки 17, что свидетельствует о состоянии экстремального страха среди участников рынка.

Золото возобновило быстрый рост после относительного проседания накануне
30.01.26, 06:16

Инвесторы сейчас ожидают обнародования свежих данных по инфляции в США, которые могут либо успокоить рынок, либо дать толчок к дальнейшему падению в зону 70 000-75 000 долларов. Несмотря на текущий пессимизм, часть аналитиков считает такую коррекцию "необходимой перезагрузкой" перед возможным восстановлением во втором квартале 2026 года.

Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF
30.01.26, 06:46

Степан Гафтко

ЭкономикаТехнологии
Федеральная резервная система
Биткойн
Ethereum
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты