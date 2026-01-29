$42.960.17
Служба маршалов США расследует взлом государственных криптокошельков

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Служба маршалов США расследует взлом правительственных счетов, где хранятся конфискованные цифровые активы. С кошельков было выведено более $60 миллионов, что ставит под вопрос безопасность федеральных цифровых накоплений.

Служба маршалов США расследует взлом государственных криптокошельков

Служба маршалов США начала расследование предполагаемого взлома правительственных счетов, где хранятся конфискованные цифровые активы. Инцидент получил огласку после отчетов аналитиков о выводе значительных сумм с адресов, находящихся под контролем федеральных правоохранителей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным ончейн-расследователя ZachXBT, в конце 2025 года с кошельков для конфискации было похищено более 60 миллионов долларов. Патрик Уитт, исполнительный директор Совета консультантов президента по вопросам цифровых активов, подтвердил, что ведомство уже работает над этим делом.

В настоящее время мы не будем делать никаких заявлений, поскольку этот вопрос расследуется

- сообщил представитель Службы маршалов.

Риски для стратегического резерва

Этот взлом стал серьезным вызовом для национального стратегического резерва биткоинов, созданного по инициативе Дональда Трампа. Учитывая, что за 2025 год общие потери от криптохакеров превысили 3,4 миллиарда долларов, уязвимость государственных хранилищ ставит под вопрос безопасность федеральных цифровых накоплений. В настоящее время неизвестно, пострадали ли средства основного резерва, или только активы, изъятые в рамках уголовных производств. 

Степан Гафтко

