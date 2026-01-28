Руководитель киберзащиты США загрузил конфиденциальные данные в публичный ChatGPT

$42.960.17
19:02 • 4058 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 6854 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 6978 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 8012 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 12684 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 15630 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 12278 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 23867 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23637 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27569 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 88657 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 68116 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 86666 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 3084 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 36638 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 35266 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 41976 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 44655 просмотра
Руководитель киберзащиты США загрузил конфиденциальные данные в публичный ChatGPT

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Исполняющий обязанности директора CISA Мадху Готтумуккала непреднамеренно допустил утечку правительственных материалов, загрузив их в общедоступный чат-бот OpenAI. Инцидент произошел после получения эксклюзивного разрешения на использование ChatGPT, который заблокирован для других сотрудников DHS.

Руководитель киберзащиты США загрузил конфиденциальные данные в публичный ChatGPT

Исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США Мадху Готтумуккала стал фигурантом внутреннего расследования после непреднамеренной утечки правительственных материалов. Высокопоставленный чиновник, отвечающий за защиту федеральных сетей от хакеров, загрузил документы с грифом "только для служебного пользования" в общедоступную версию чат-бота компании OpenAI. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел после того, как Готтумуккала получил эксклюзивное разрешение на использование ChatGPT, который официально заблокирован для других сотрудников Министерства внутренней безопасности (DHS). В августе 2025 года датчики кибербезопасности зафиксировали несколько автоматических предупреждений о передаче конфиденциальной информации за пределы федеральной сети. Хотя файлы не были засекреченными, они содержали детали государственных контрактов, которые не подлежат разглашению.

Дания обвиняет россию в кибератаках на водоканал, оставивших дома без воды19.12.25, 20:17 • 4546 просмотров

Любые данные, введенные в публичную версию ChatGPT, становятся собственностью OpenAI и могут быть использованы для обучения модели или предоставления ответов другим пользователям. Это создает прямую угрозу утечки стратегической информации в руки иностранных разведок, в частности Китая или России. В настоящее время высокопоставленные чиновники DHS, включая главных юристов и ИТ-директоров, проводят оценку ущерба, нанесенного национальной безопасности.

Политические последствия и прошлые скандалы

В CISA подтвердили факт использования инструмента ИИ, однако заявили, что оно было "краткосрочным и ограниченным" в рамках указа президента Трампа о модернизации правительства. В то же время анонимные источники в агентстве утверждают, что руководитель злоупотреблял предоставленной ему привилегией.

СБУ нейтрализовала более 14 тысяч кибератак на Украину с начала полномасштабной войны26.01.26, 17:42 • 2876 просмотров

Это не первый инцидент с участием Мадху Готтумуккалы:

  • Провал полиграфа: ранее сообщалось, что чиновник не прошел тест на детекторе лжи в рамках контрразведывательной проверки.
    • Кадровые конфликты: на прошлой неделе Готтумуккала пытался уволить директора по информационным технологиям CISA Роберта Костелло, который участвовал в расследовании инцидента с ChatGPT.

      Несмотря на критику и призывы к дисциплинарным мерам, Готтумуккала остается на посту, поскольку назначение постоянного главы агентства в настоящее время заблокировано в Сенате. 

      Великобритания создает Government Cyber Unit для защиты от масштабных кибератак - СВР11.01.26, 23:00 • 3985 просмотров

      Степан Гафтко

      российская пропаганда
      Техника
      Министерство внутренней безопасности США
      OpenAI
      ЧатГПТ
      Сенат Соединенных Штатов Америки
      Дональд Трамп
      Китай
      Соединённые Штаты