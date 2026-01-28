Руководитель киберзащиты США загрузил конфиденциальные данные в публичный ChatGPT

Исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США Мадху Готтумуккала стал фигурантом внутреннего расследования после непреднамеренной утечки правительственных материалов. Высокопоставленный чиновник, отвечающий за защиту федеральных сетей от хакеров, загрузил документы с грифом "только для служебного пользования" в общедоступную версию чат-бота компании OpenAI. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел после того, как Готтумуккала получил эксклюзивное разрешение на использование ChatGPT, который официально заблокирован для других сотрудников Министерства внутренней безопасности (DHS). В августе 2025 года датчики кибербезопасности зафиксировали несколько автоматических предупреждений о передаче конфиденциальной информации за пределы федеральной сети. Хотя файлы не были засекреченными, они содержали детали государственных контрактов, которые не подлежат разглашению.

Любые данные, введенные в публичную версию ChatGPT, становятся собственностью OpenAI и могут быть использованы для обучения модели или предоставления ответов другим пользователям. Это создает прямую угрозу утечки стратегической информации в руки иностранных разведок, в частности Китая или России. В настоящее время высокопоставленные чиновники DHS, включая главных юристов и ИТ-директоров, проводят оценку ущерба, нанесенного национальной безопасности.

Политические последствия и прошлые скандалы

В CISA подтвердили факт использования инструмента ИИ, однако заявили, что оно было "краткосрочным и ограниченным" в рамках указа президента Трампа о модернизации правительства. В то же время анонимные источники в агентстве утверждают, что руководитель злоупотреблял предоставленной ему привилегией.

Это не первый инцидент с участием Мадху Готтумуккалы:

Провал полиграфа: ранее сообщалось, что чиновник не прошел тест на детекторе лжи в рамках контрразведывательной проверки.

Кадровые конфликты: на прошлой неделе Готтумуккала пытался уволить директора по информационным технологиям CISA Роберта Костелло, который участвовал в расследовании инцидента с ChatGPT.

Несмотря на критику и призывы к дисциплинарным мерам, Готтумуккала остается на посту, поскольку назначение постоянного главы агентства в настоящее время заблокировано в Сенате.

