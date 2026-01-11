Великобритания создает Government Cyber Unit для защиты от масштабных кибератак - СВР
Киев • УНН
Великобритания инвестирует более 210 млн фунтов стерлингов в кибербезопасность, создавая Government Cyber Unit для централизованного управления рисками. Это подразделение будет координировать ответ на киберинциденты и защищать государственные цифровые сервисы.
Служба внешней разведки Украины сообщила о запуске нового Плана действий в киберпространстве Великобритании. Правительство страны инвестирует более 210 млн фунтов стерлингов в укрепление защиты государственных цифровых сервисов и персональных данных граждан. Инициатива была обнародована параллельно с рассмотрением в парламенте законопроекта о кибербезопасности и цифровой устойчивости. Об этом пишет УНН.
Детали
Основным нововведением станет создание Government Cyber Unit – специализированного правительственного подразделения. Главная цель структуры – преодоление фрагментированности подходов к безопасности в различных ведомствах. Подразделение будет обеспечивать централизованное управление рисками и координировать ответ на киберинциденты между министерствами и государственными агентствами.
Британское правительство рассматривает этот шаг как часть стратегии цифровой трансформации. Ожидается, что перевод услуг в онлайн и автоматизация процессов могут повысить производительность государственного сектора на сумму до 45 млрд фунтов стерлингов.
Безопасность программного обеспечения и сотрудничество с бизнесом
Особое внимание в Плане уделено защите цепочек поставок программного обеспечения. Согласно официальной статистике, почти 60% британских организаций пострадали от кибератак из-за компрометации софта или поставщиков. Для решения этой проблемы внедряется инициатива Software Security Ambassador, которая будет внедрять отраслевые стандарты безопасности.
К реализации программы уже присоединились крупные частные компании, среди которых Cisco, Palo Alto Networks, Santander и NCC Group. Такое взаимодействие должно ускорить реагирование на киберугрозы и повысить уровень устойчивости государственного сектора к внешним вмешательствам в среднесрочной перспективе.
