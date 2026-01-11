Великобритания создает Government Cyber Unit для защиты от масштабных кибератак - СВР

$42.990.00
18:21 • 6092 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
16:41 • 12214 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 15072 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 17012 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 32037 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 27236 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32171 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 42729 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 65998 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44193 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
"Гуляйполе - это большая серая зона" - Силы обороны Юга11 января, 11:06 • 9604 просмотра
Силы обороны срывают попытки россии создать угрозу наступления на Сумы - 7-й корпус ДШВVideo11 января, 12:10 • 6524 просмотра
Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис11 января, 12:15 • 23772 просмотра
Брак прямо на позиции: боец бригады "Хижак" женился через "Дію"Video11 января, 13:08 • 5136 просмотра
Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удараVideo15:33 • 4630 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 32037 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 56342 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 104304 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 130972 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 100180 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрей Садовый
Роберт Фицо
Украина
Запорожская область
Херсонская область
Днепр
Львов
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 20946 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 23581 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 79190 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 79812 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 100054 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Сериал
The New York Times

Великобритания создает Government Cyber Unit для защиты от масштабных кибератак - СВР

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Великобритания инвестирует более 210 млн фунтов стерлингов в кибербезопасность, создавая Government Cyber Unit для централизованного управления рисками. Это подразделение будет координировать ответ на киберинциденты и защищать государственные цифровые сервисы.

Великобритания создает Government Cyber Unit для защиты от масштабных кибератак - СВР

Служба внешней разведки Украины сообщила о запуске нового Плана действий в киберпространстве Великобритании. Правительство страны инвестирует более 210 млн фунтов стерлингов в укрепление защиты государственных цифровых сервисов и персональных данных граждан. Инициатива была обнародована параллельно с рассмотрением в парламенте законопроекта о кибербезопасности и цифровой устойчивости. Об этом пишет УНН.

Детали

Основным нововведением станет создание Government Cyber Unit – специализированного правительственного подразделения. Главная цель структуры – преодоление фрагментированности подходов к безопасности в различных ведомствах. Подразделение будет обеспечивать централизованное управление рисками и координировать ответ на киберинциденты между министерствами и государственными агентствами.

Хакеры меняют тактику: ставка делается на массовое распространение вредоносного ПО - Госспецсвязи08.01.26, 13:04 • 2911 просмотров

Британское правительство рассматривает этот шаг как часть стратегии цифровой трансформации. Ожидается, что перевод услуг в онлайн и автоматизация процессов могут повысить производительность государственного сектора на сумму до 45 млрд фунтов стерлингов.

Безопасность программного обеспечения и сотрудничество с бизнесом

Особое внимание в Плане уделено защите цепочек поставок программного обеспечения. Согласно официальной статистике, почти 60% британских организаций пострадали от кибератак из-за компрометации софта или поставщиков. Для решения этой проблемы внедряется инициатива Software Security Ambassador, которая будет внедрять отраслевые стандарты безопасности.

К реализации программы уже присоединились крупные частные компании, среди которых Cisco, Palo Alto Networks, Santander и NCC Group. Такое взаимодействие должно ускорить реагирование на киберугрозы и повысить уровень устойчивости государственного сектора к внешним вмешательствам в среднесрочной перспективе.

Глава британской разведки MI6 предупредил об "экспорте хаоса" россией и угрозах в "серой зоне"11.01.26, 02:31 • 3738 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Государственный бюджет
Служба внешней разведки Украины
Великобритания