Велика Британія створює Government Cyber Unit для захисту від масштабних кібератак - СЗРУ

$42.990.00
50.180.00
ukenru
18:21 • 6346 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41 • 12403 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 15204 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 17132 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 32234 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 27361 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32224 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 42777 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 66120 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44245 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
83%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВVideo11 січня, 12:10 • 6710 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза11 січня, 12:15 • 24252 перегляди
Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"Video11 січня, 13:08 • 5316 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo15:33 • 4796 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки17:42 • 4472 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 32234 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 56414 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 104369 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 131029 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 100236 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Садовий
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Херсонська область
Дніпро (місто)
Львів
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 20976 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 23619 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 79230 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 79850 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 100090 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
The New York Times

Велика Британія створює Government Cyber Unit для захисту від масштабних кібератак - СЗРУ

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Велика Британія інвестує понад 210 млн фунтів стерлінгів у кібербезпеку, створюючи Government Cyber Unit для централізованого управління ризиками. Цей підрозділ координуватиме відповідь на кіберінциденти та захищатиме державні цифрові сервіси.

Велика Британія створює Government Cyber Unit для захисту від масштабних кібератак - СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про запуск нового Плану дій у кіберпросторі Великої Британії. Уряд країни інвестує понад 210 млн фунтів стерлінгів у зміцнення захисту державних цифрових сервісів та персональних даних громадян. Ініціативу оприлюднили паралельно з розглядом у парламенті законопроєкту про кібербезпеку та цифрову стійкість. Про це пише УНН.

Деталі

Основним нововведенням стане створення Government Cyber Unit - спеціалізованого урядового підрозділу. Головна мета структури - подолання фрагментованості підходів до безпеки в різних відомствах. Підрозділ забезпечуватиме централізоване управління ризиками та координуватиме відповідь на кіберінциденти між міністерствами й державними агентствами.

Хакери змінюють тактику: ставка робиться на масове поширення шкідливого ПЗ - Держспецзв’язку08.01.26, 13:04 • 2911 переглядiв

Британський уряд розглядає цей крок як частину стратегії цифрової трансформації. Очікується, що переведення послуг в онлайн та автоматизація процесів можуть підвищити продуктивність державного сектору на суму до 45 млрд фунтів стерлінгів.

Безпека програмного забезпечення та співпраця з бізнесом

Особливу увагу в Плані приділено захисту ланцюгів постачання програмного забезпечення. Згідно з офіційною статистикою, майже 60% британських організацій постраждали від кібератак через компрометацію софту або постачальників. Для вирішення цієї проблеми запроваджується ініціатива Software Security Ambassador, яка впроваджуватиме галузеві стандарти безпеки.

До реалізації програми вже приєдналися великі приватні компанії, серед яких Cisco, Palo Alto Networks, Santander та NCC Group. Така взаємодія має пришвидшити реагування на кіберзагрози та підвищити рівень стійкості державного сектору до зовнішніх втручань у середньостроковій перспективі.

Голова британської розвідки MI6 попередила про "експорт хаосу" росією та загрози у "сірій зоні"11.01.26, 02:31 • 3744 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Державний бюджет
Служба зовнішньої розвідки України
Велика Британія