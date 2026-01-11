Велика Британія створює Government Cyber Unit для захисту від масштабних кібератак - СЗРУ
Київ • УНН
Велика Британія інвестує понад 210 млн фунтів стерлінгів у кібербезпеку, створюючи Government Cyber Unit для централізованого управління ризиками. Цей підрозділ координуватиме відповідь на кіберінциденти та захищатиме державні цифрові сервіси.
Служба зовнішньої розвідки України повідомила про запуск нового Плану дій у кіберпросторі Великої Британії. Уряд країни інвестує понад 210 млн фунтів стерлінгів у зміцнення захисту державних цифрових сервісів та персональних даних громадян. Ініціативу оприлюднили паралельно з розглядом у парламенті законопроєкту про кібербезпеку та цифрову стійкість. Про це пише УНН.
Деталі
Основним нововведенням стане створення Government Cyber Unit - спеціалізованого урядового підрозділу. Головна мета структури - подолання фрагментованості підходів до безпеки в різних відомствах. Підрозділ забезпечуватиме централізоване управління ризиками та координуватиме відповідь на кіберінциденти між міністерствами й державними агентствами.
Британський уряд розглядає цей крок як частину стратегії цифрової трансформації. Очікується, що переведення послуг в онлайн та автоматизація процесів можуть підвищити продуктивність державного сектору на суму до 45 млрд фунтів стерлінгів.
Безпека програмного забезпечення та співпраця з бізнесом
Особливу увагу в Плані приділено захисту ланцюгів постачання програмного забезпечення. Згідно з офіційною статистикою, майже 60% британських організацій постраждали від кібератак через компрометацію софту або постачальників. Для вирішення цієї проблеми запроваджується ініціатива Software Security Ambassador, яка впроваджуватиме галузеві стандарти безпеки.
До реалізації програми вже приєдналися великі приватні компанії, серед яких Cisco, Palo Alto Networks, Santander та NCC Group. Така взаємодія має пришвидшити реагування на кіберзагрози та підвищити рівень стійкості державного сектору до зовнішніх втручань у середньостроковій перспективі.
