Голова британської розвідки MI6 попередила про "експорт хаосу" росією та загрози у "сірій зоні"

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 січня, 11:45 • 14739 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 29042 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 27847 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 25662 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 25006 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31185 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54352 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38909 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38271 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30972 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1.6м/с
80%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла - ДСНС Photo10 січня, 14:39 • 4070 перегляди
У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру 10 січня, 14:52 • 4594 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 9212 перегляди
Умєров знову був на контакті з американськими партнерами, це наше стратегічне завдання - Зеленський10 січня, 15:51 • 3796 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів21:59 • 7250 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 35874 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 83516 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 110085 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 81457 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 102518 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Ілон Маск
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 9266 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 13380 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69619 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71142 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91816 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Truth Social

Голова британської розвідки MI6 попередила про "експорт хаосу" росією та загрози у "сірій зоні"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Глава британської розвідки попередила, що росіяни готують нові гібридні атаки у Європі та про те, що "лінія фронту" тепер усюди, а не лише на війні.

Голова британської розвідки MI6 попередила про "експорт хаосу" росією та загрози у "сірій зоні"
Блез Метревелі

Нова очільниця британської розвідки MI6 Блез Метревелі у своїй першій публічній промові заявила, що світ увійшов у "еру невизначеності", де росія свідомо стирає кордони між миром і війною. За її словами, режим володимира путіна зробив "експорт хаосу" основою своєї міжнародної стратегії. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Метревелі наголосила, що загроза від москви сьогодні - це не лише відкриті військові удари, а насамперед приховані операції: диверсії, кібератаки, вбивства та економічна війна. Ключовим інструментом кремля стали "недержавні актори" - приватні особи та компанії, які таємно діють в інтересах ГРУ, забезпечуючи москві можливість офіційно заперечувати свою причетність.

москва цілеспрямовано нарощує кібертиск на країни ЄС - ЦПД25.12.25, 10:24 • 4597 переглядiв

Серед прикладів такої діяльності розвідка виділяє:

  • Економічне шпигунство: Використання фінансових структур (як у справі Яна Марсалека та компанії Wirecard) для дестабілізації європейської економіки та фінансування шпигунських мереж.
    • Диверсії та підпали: Вербування дрібних злочинців через інтернет для атак на стратегічні об'єкти, як-от підпал складу з допомогою для України у Лондоні.
      • Шахрайство з оборонними замовленнями: Використання фіктивних фірм для виведення коштів, призначених на закупівлю боєприпасів для ЗСУ, що підриває обороноздатність України.

        Посилення напруженості

        Попередження MI6 прозвучало на тлі зміцнення оборонного союзу Британії, Франції та Німеччини, які пообіцяли розмістити свої війська в Україні для моніторингу майбутнього миру. Додатковим чинником напруги стало нещодавнє затримання російського танкера "тіньового флоту" поблизу британського узбережжя силами США та Королівського флоту.

        Лінія фронту тепер всюди

        - підсумувала Блез Метревелі.

        Вона закликала Європу бути готовою до посилення російської агресії в усіх сферах життя, оскільки кремль готовий іти на все задля поширення розбрату серед західних союзників. 

        Німеччина розглядає гібридні атаки рф як підготовку до прямого воєнного конфлікту05.01.26, 23:41 • 8747 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        російська пропаганда
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Володимир Путін
        Королівський військово-морський флот
        Франція
        Велика Британія
        Європа
        Німеччина
        Сполучені Штати Америки
        Україна
        Лондон