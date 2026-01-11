Голова британської розвідки MI6 попередила про "експорт хаосу" росією та загрози у "сірій зоні"

Блез Метревелі

Нова очільниця британської розвідки MI6 Блез Метревелі у своїй першій публічній промові заявила, що світ увійшов у "еру невизначеності", де росія свідомо стирає кордони між миром і війною. За її словами, режим володимира путіна зробив "експорт хаосу" основою своєї міжнародної стратегії. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Метревелі наголосила, що загроза від москви сьогодні - це не лише відкриті військові удари, а насамперед приховані операції: диверсії, кібератаки, вбивства та економічна війна. Ключовим інструментом кремля стали "недержавні актори" - приватні особи та компанії, які таємно діють в інтересах ГРУ, забезпечуючи москві можливість офіційно заперечувати свою причетність.

москва цілеспрямовано нарощує кібертиск на країни ЄС - ЦПД

Серед прикладів такої діяльності розвідка виділяє:

Економічне шпигунство: Використання фінансових структур (як у справі Яна Марсалека та компанії Wirecard) для дестабілізації європейської економіки та фінансування шпигунських мереж.

Диверсії та підпали: Вербування дрібних злочинців через інтернет для атак на стратегічні об'єкти, як-от підпал складу з допомогою для України у Лондоні.

Шахрайство з оборонними замовленнями: Використання фіктивних фірм для виведення коштів, призначених на закупівлю боєприпасів для ЗСУ, що підриває обороноздатність України.

Посилення напруженості

Попередження MI6 прозвучало на тлі зміцнення оборонного союзу Британії, Франції та Німеччини, які пообіцяли розмістити свої війська в Україні для моніторингу майбутнього миру. Додатковим чинником напруги стало нещодавнє затримання російського танкера "тіньового флоту" поблизу британського узбережжя силами США та Королівського флоту.

Лінія фронту тепер всюди - підсумувала Блез Метревелі.

Вона закликала Європу бути готовою до посилення російської агресії в усіх сферах життя, оскільки кремль готовий іти на все задля поширення розбрату серед західних союзників.

Німеччина розглядає гібридні атаки рф як підготовку до прямого воєнного конфлікту