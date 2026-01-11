Новая глава британской разведки MI6 Блэз Метревели в своей первой публичной речи заявила, что мир вступил в "эру неопределенности", где Россия сознательно стирает границы между миром и войной. По ее словам, режим Владимира Путина сделал "экспорт хаоса" основой своей международной стратегии. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Метревели подчеркнула, что угроза со стороны Москвы сегодня – это не только открытые военные удары, а прежде всего скрытые операции: диверсии, кибератаки, убийства и экономическая война. Ключевым инструментом Кремля стали "негосударственные акторы" – частные лица и компании, которые тайно действуют в интересах ГРУ, обеспечивая Москве возможность официально отрицать свою причастность.

Среди примеров такой деятельности разведка выделяет:

Экономический шпионаж: Использование финансовых структур (как в деле Яна Марсалека и компании Wirecard) для дестабилизации европейской экономики и финансирования шпионских сетей.

Диверсии и поджоги: Вербовка мелких преступников через интернет для атак на стратегические объекты, например, поджог склада с помощью для Украины в Лондоне.

Мошенничество с оборонными заказами: Использование фиктивных фирм для вывода средств, предназначенных на закупку боеприпасов для ВСУ, что подрывает обороноспособность Украины.

Усиление напряженности

Предупреждение MI6 прозвучало на фоне укрепления оборонного союза Британии, Франции и Германии, которые пообещали разместить свои войска в Украине для мониторинга будущего мира. Дополнительным фактором напряжения стало недавнее задержание российского танкера "теневого флота" вблизи британского побережья силами США и Королевского флота.

Линия фронта теперь везде - подытожила Блэз Метревели.

Она призвала Европу быть готовой к усилению российской агрессии во всех сферах жизни, поскольку Кремль готов идти на все ради распространения раздора среди западных союзников.