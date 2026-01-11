$42.990.00
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Truth Social

Глава британской разведки MI6 предупредил об "экспорте хаоса" россией и угрозах в "серой зоне"

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Глава британской разведки предупредила, что россияне готовят новые гибридные атаки в Европе и о том, что "линия фронта" теперь повсюду, а не только на войне.

Глава британской разведки MI6 предупредил об "экспорте хаоса" россией и угрозах в "серой зоне"

Новая глава британской разведки MI6 Блэз Метревели в своей первой публичной речи заявила, что мир вступил в "эру неопределенности", где Россия сознательно стирает границы между миром и войной. По ее словам, режим Владимира Путина сделал "экспорт хаоса" основой своей международной стратегии. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Метревели подчеркнула, что угроза со стороны Москвы сегодня – это не только открытые военные удары, а прежде всего скрытые операции: диверсии, кибератаки, убийства и экономическая война. Ключевым инструментом Кремля стали "негосударственные акторы" – частные лица и компании, которые тайно действуют в интересах ГРУ, обеспечивая Москве возможность официально отрицать свою причастность.

Среди примеров такой деятельности разведка выделяет:

Экономический шпионаж: Использование финансовых структур (как в деле Яна Марсалека и компании Wirecard) для дестабилизации европейской экономики и финансирования шпионских сетей.

Диверсии и поджоги: Вербовка мелких преступников через интернет для атак на стратегические объекты, например, поджог склада с помощью для Украины в Лондоне.

Мошенничество с оборонными заказами: Использование фиктивных фирм для вывода средств, предназначенных на закупку боеприпасов для ВСУ, что подрывает обороноспособность Украины.

Усиление напряженности

Предупреждение MI6 прозвучало на фоне укрепления оборонного союза Британии, Франции и Германии, которые пообещали разместить свои войска в Украине для мониторинга будущего мира. Дополнительным фактором напряжения стало недавнее задержание российского танкера "теневого флота" вблизи британского побережья силами США и Королевского флота.

Линия фронта теперь везде

- подытожила Блэз Метревели.

Она призвала Европу быть готовой к усилению российской агрессии во всех сферах жизни, поскольку Кремль готов идти на все ради распространения раздора среди западных союзников. 

Степан Гафтко

