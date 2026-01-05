$42.290.12
Ексклюзив
19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
Німеччина розглядає гібридні атаки рф як підготовку до прямого воєнного конфлікту

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Міністерство оборони Німеччини у конфіденційному документі OPLAN розглядає посилення прихованих атак рф на ключову інфраструктуру як прелюдію до масштабного збройного протистояння. Німецька розвідка прогнозує, що росія прагне розвинути стратегічні можливості для широкомасштабної війни проти НАТО до 2029 року.

Німеччина розглядає гібридні атаки рф як підготовку до прямого воєнного конфлікту

росія посилює приховані атаки на ключову інфраструктуру Німеччини, що може бути прелюдією до масштабного збройного протистояння. Про це йдеться у конфіденційному документі Міністерства оборони Німеччини під назвою "Операційний план Німеччини" (OPLAN), повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, Берлін очікує, що на початковому етапі росія використовуватиме нерегулярну тактику для дестабілізації енергетичної та оборонної інфраструктури. Оскільки Німеччина є головним логістичним центром НАТО в Європі, вона стає пріоритетною ціллю для російських спецслужб.

Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30.12.25, 03:32 • 14908 переглядiв

У міністерстві зазначають, що лише після відкритого нападу на східний фланг НАТО Німеччина зіткнеться з прямими військовими ударами, включаючи використання ракет дальнього радіуса дії, безпілотників та диверсійних груп. Виявлені на сьогодні гібридні заходи розглядаються як інструмент підготовки до переходу конфлікту у "гарячу фазу".

Прогнози розвідки та терміни підготовки рф

Німецька розвідка вказує на те, що кремль налаштований перевірити на міцність європейські кордони. У документі OPLAN наголошується, що росія прагне розвинути стратегічні можливості для ведення широкомасштабної війни проти НАТО не пізніше 2029 року.

Литва оновила стратегію безпеки, наголошуючи на “екзистенційній” загрозі з боку росії31.12.25, 21:40 • 4057 переглядiв

Попри триваючу війну проти України, рф продовжує нарощувати ресурси для потенційного регіонального конфлікту. При цьому москва намагається уникати прямого військового зіткнення зі США, фокусуючи агресію на європейських членах Альянсу.

Реакція уряду

Речниця Міністерства оборони Німеччини підтвердила посилення прихованих атак на об’єкти інфраструктури, проте відмовилася детально коментувати OPLAN через його секретність. Наразі оборонне відомство розглядає росію як "найбільшу та найбезпосереднішу загрозу безпеці" країни та розробляє рекомендації щодо взаємодії всіх рівнів влади у разі початку конфлікту. 

Глава армії Швейцарії: країна не здатна захиститися від повномасштабного нападу27.12.25, 13:26 • 4644 перегляди

Степан Гафтко

