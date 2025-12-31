$42.390.17
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 6762 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 10894 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 11957 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 15040 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 18790 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 18969 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17035 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15402 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 14181 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
Литва оновила стратегію безпеки, наголошуючи на “екзистенційній” загрозі з боку росії

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Литва оновила національну стратегію безпеки, попереджаючи про екзистенційну загрозу з боку росії, яка може розпочати війну проти НАТО до кінця десятиліття. Нова стратегія наголошує на збройній обороні, стійкості суспільства та союзниках.

Литва оновила стратегію безпеки, наголошуючи на “екзистенційній” загрозі з боку росії

Литва оновила свою національну стратегію безпеки, попереджаючи, що країна стикається з екзистенційною загрозою, і що росія може бути здатна розпочати війну проти НАТО до кінця десятиліття. Про це пише LRT, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у переглянутій стратегії зазначається, що безпекове середовище Литви різко погіршилося, і підкреслюється, що основними стовпами оборони країни є її збройні сили, стійкість суспільства та союзники. У ній наголошується на необхідності підготувати державу і суспільство до оборони в умовах війни.

Зазначається, що повномасштабне вторгнення росії в Україну чотири роки тому підкріпило оцінки, які вже були включені в попередню стратегію безпеки Литви, затверджену лише за два місяці до вторгнення.

Колишні та нинішні законодавці заявили, що попередній документ не втратив актуальності, зазначивши, що в ньому значна увага приділялася комплексному захисту, включаючи створення підрозділів територіальної оборони та зміцнення Литовського союзу стрільців.

Однак оновлена стратегія відрізняється тим, що чітко визначає існуючу загрозу державі. Оцінка відображає незмінну готовність росії застосовувати військову силу та її здатність відновлювати бойові можливості, незважаючи на війну в Україні

- пише видання.

Стратегія робить акцент на збройній обороні, створенні військової дивізії та зміцненні національної стійкості, а також підкреслює важливість союзного стримування, зокрема присутності американських військ у регіоні.

Нагадаємо

Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Литва
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна