Литва оновила стратегію безпеки, наголошуючи на “екзистенційній” загрозі з боку росії
Київ • УНН
Литва оновила свою національну стратегію безпеки, попереджаючи, що країна стикається з екзистенційною загрозою, і що росія може бути здатна розпочати війну проти НАТО до кінця десятиліття. Про це пише LRT, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, у переглянутій стратегії зазначається, що безпекове середовище Литви різко погіршилося, і підкреслюється, що основними стовпами оборони країни є її збройні сили, стійкість суспільства та союзники. У ній наголошується на необхідності підготувати державу і суспільство до оборони в умовах війни.
Зазначається, що повномасштабне вторгнення росії в Україну чотири роки тому підкріпило оцінки, які вже були включені в попередню стратегію безпеки Литви, затверджену лише за два місяці до вторгнення.
Колишні та нинішні законодавці заявили, що попередній документ не втратив актуальності, зазначивши, що в ньому значна увага приділялася комплексному захисту, включаючи створення підрозділів територіальної оборони та зміцнення Литовського союзу стрільців.
Однак оновлена стратегія відрізняється тим, що чітко визначає існуючу загрозу державі. Оцінка відображає незмінну готовність росії застосовувати військову силу та її здатність відновлювати бойові можливості, незважаючи на війну в Україні
Стратегія робить акцент на збройній обороні, створенні військової дивізії та зміцненні національної стійкості, а також підкреслює важливість союзного стримування, зокрема присутності американських військ у регіоні.
Нагадаємо
